Sedan Nissan Maxima 2019 mới có gì để “đấu” Toyota Avalon?

Nissan Maxima 2019 mới vừa chính thức ra mắt tại Triển lãm ôtô Los Angeles 2018 với nhiều cải tiến về công nghệ cũng như tính năng an toàn. Đây được xem là đối thủ trực tiếp của mẫu xe Toyota Avalon. Ở thế hệ mới này, Maxima có vài tinh chỉnh nhỏ về ngoại hình. Thay đổi nổi bật nhất là cụm đèn pha LED hình boomerang đã được cắt tỉa thon gọn hơn, thiết kế này được đánh giá là khá giống với mẫu Altima vừa ra mắt. Bên cạnh đó, lưới tản nhiệt với ốp trang trí cũng được hãng xe ôtô Nissan thiết kế theo cấu trúc V-Motion có phần dưới hướng ra ngoài hơn, hốc hút gió giả tích hợp đèn sương mù. Gói nâng cấp Platinum Reserve còn mang đến cho biến thể Platinum bộ mâm hợp kim 19 inch màu Hyper Silver. Ngoài ra, mẫu sedan cỡ lớn Nissan Maxima 2019 được trang bị khối động cơ V6 3,5 lít, sản sinh công suất tối đa 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 353 Nm, đi kèm hộp số vô cấp điện tử Xtronic CVT. Ngoài những tahy đổi về ngoại hình, mẫu sedan nhận được khá nhiều nâng cấp về trang bị, công nghệ và tính năng an toàn. Maxima 2019 được giới thiệu với 5 biến thể bao gồm S, SV, SL, SR và Platinum. Bản SR và Platinum được trang bị ghế ngồi mới với tựa đầu có lõi đệm than hoạt tính giúp hút ẩm, khử mùi tốt hơn. Nội thất xe còn có vô-lăng bọc da lộn được viền chỉ cam nổi bật và ghế ngồi khâu họa tiết kim cương ở bản SR. Bản Platinum Reserve cao cấp hơn, khách hàng sẽ nhận được nội thất da khâu Rakuda Tan tương tự mẫu xe thể thao Nissan GT-R, các chi tiết trang trí bằng đồng satin, ghế sau có tính năng sưởi và vô-lăng hai tông màu. Những cải tiến của xe tập trung chủ yếu ở mặt công nghệ và tính năng an toàn như gói trang bị Safety Shield 360 gồm những công nghệ trợ lái như phanh tự động khẩn cấp với khả năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo điểm mù,... Giá xe Nissan Maxima 2019 vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết xe sedan Nissan Maxima 2019 mới.

Nissan Maxima 2019 mới vừa chính thức ra mắt tại Triển lãm ôtô Los Angeles 2018 với nhiều cải tiến về công nghệ cũng như tính năng an toàn. Đây được xem là đối thủ trực tiếp của mẫu xe Toyota Avalon. Ở thế hệ mới này, Maxima có vài tinh chỉnh nhỏ về ngoại hình. Thay đổi nổi bật nhất là cụm đèn pha LED hình boomerang đã được cắt tỉa thon gọn hơn, thiết kế này được đánh giá là khá giống với mẫu Altima vừa ra mắt. Bên cạnh đó, lưới tản nhiệt với ốp trang trí cũng được hãng xe ôtô Nissan thiết kế theo cấu trúc V-Motion có phần dưới hướng ra ngoài hơn, hốc hút gió giả tích hợp đèn sương mù. Gói nâng cấp Platinum Reserve còn mang đến cho biến thể Platinum bộ mâm hợp kim 19 inch màu Hyper Silver. Ngoài ra, mẫu sedan cỡ lớn Nissan Maxima 2019 được trang bị khối động cơ V6 3,5 lít, sản sinh công suất tối đa 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 353 Nm, đi kèm hộp số vô cấp điện tử Xtronic CVT. Ngoài những tahy đổi về ngoại hình, mẫu sedan nhận được khá nhiều nâng cấp về trang bị, công nghệ và tính năng an toàn. Maxima 2019 được giới thiệu với 5 biến thể bao gồm S, SV, SL, SR và Platinum. Bản SR và Platinum được trang bị ghế ngồi mới với tựa đầu có lõi đệm than hoạt tính giúp hút ẩm, khử mùi tốt hơn. Nội thất xe còn có vô-lăng bọc da lộn được viền chỉ cam nổi bật và ghế ngồi khâu họa tiết kim cương ở bản SR. Bản Platinum Reserve cao cấp hơn, khách hàng sẽ nhận được nội thất da khâu Rakuda Tan tương tự mẫu xe thể thao Nissan GT-R, các chi tiết trang trí bằng đồng satin, ghế sau có tính năng sưởi và vô-lăng hai tông màu. Những cải tiến của xe tập trung chủ yếu ở mặt công nghệ và tính năng an toàn như gói trang bị Safety Shield 360 gồm những công nghệ trợ lái như phanh tự động khẩn cấp với khả năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo điểm mù,... Giá xe Nissan Maxima 2019 vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết xe sedan Nissan Maxima 2019 mới.