Sedan Hyundai Elantra 2019 lộ diện trước ngày ra mắt

Theo một số nguồn tin, mẫu sedan cỡ C Hyundai Elantra 2019 mới sẽ chính thức được bán ra tại thị trường quê nhà Hàn Quốc vào tháng 8 năm nay. Chỉ còn vài tuần nữa là đến thời điểm này nhưng hãng Hyundai cũng không thể giữ bí mật về thiết kế của Elantra 2019 đến phút chót. Những hình ảnh đầu tiên của Hyundai Elantra 2019 tại Hàn Quốc mới đây đã được lan truyền trên mạng. Được chụp tại sân nhà máy của Hyundai ở Hàn Quốc, những hình ảnh này cho thấy Elantra 2019 sở hữu một số thay đổi trong thiết kế sao cho trông cao cấp hơn so với phiên bản hiện tại. Trong đó, đáng chú ý nhất là phần đầu xe với lưới tản nhiệt Cascading Grille hiện đã trở thành nhận diện thương hiệu của hãng xe ôtô Hyundai. Tuy nhiên, trên Elantra 2019, lưới tản nhiệt này trông góc cạnh hơn nên có chút khác biệt với những mẫu xe Hyundai đời mới. Hiện vẫn chưa có hình ảnh của nội thất bên trong Hyundai Elantra 2019. Dự đoán, mẫu sedan cỡ C này được bổ sung những trang bị tiện nghi như khay sạc điện thoại không dây như Qi. Những công nghệ hiện có như hệ thống thông tin giải trí và MID dự kiến sẽ được nâng cấp. Trước đây, Hyundai Elantra thế hệ thứ 6 sở hữu thiết kế kết hợp giữa những đường cong và đường viền mềm mại. Trong khi đó, ở phiên bản 2019, đối thủ của Toyota Corolla Altis và Honda Civic chuyển sang phong cách thiết kế hầm hố và năng động với những chi tiết góc cạnh hơn. Động cơ của Hyundai Elantra 2019 cũng là một ẩn số, rất có thể xe sẽ dùng động cơ xăng SmartStream G, dung tích 1,6 lít với hộp số biến thiên vô cấp SmartStream IVT. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 123 mã lực và mô-men xoắn cực đại 154 Nm tương tự Kia K3/Forte 2019. Ngoài ra, việc bổ sung động cơ mild hybrid cho Elantra cũng không ngoại lệ. Dự kiến, sau Hàn Quốc, Hyundai Elantra 2019 sẽ tiếp tục ra mắt các thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Hiện Hyundai Elantra đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá dao động từ 549 - 729 triệu đồng Video: Hyundai Elantra cũ có đáng mua?

Theo một số nguồn tin, mẫu sedan cỡ C Hyundai Elantra 2019 mới sẽ chính thức được bán ra tại thị trường quê nhà Hàn Quốc vào tháng 8 năm nay. Chỉ còn vài tuần nữa là đến thời điểm này nhưng hãng Hyundai cũng không thể giữ bí mật về thiết kế của Elantra 2019 đến phút chót. Những hình ảnh đầu tiên của Hyundai Elantra 2019 tại Hàn Quốc mới đây đã được lan truyền trên mạng. Được chụp tại sân nhà máy của Hyundai ở Hàn Quốc, những hình ảnh này cho thấy Elantra 2019 sở hữu một số thay đổi trong thiết kế sao cho trông cao cấp hơn so với phiên bản hiện tại. Trong đó, đáng chú ý nhất là phần đầu xe với lưới tản nhiệt Cascading Grille hiện đã trở thành nhận diện thương hiệu của hãng xe ôtô Hyundai. Tuy nhiên, trên Elantra 2019, lưới tản nhiệt này trông góc cạnh hơn nên có chút khác biệt với những mẫu xe Hyundai đời mới . Hiện vẫn chưa có hình ảnh của nội thất bên trong Hyundai Elantra 2019. Dự đoán, mẫu sedan cỡ C này được bổ sung những trang bị tiện nghi như khay sạc điện thoại không dây như Qi. Những công nghệ hiện có như hệ thống thông tin giải trí và MID dự kiến sẽ được nâng cấp. Trước đây, Hyundai Elantra thế hệ thứ 6 sở hữu thiết kế kết hợp giữa những đường cong và đường viền mềm mại. Trong khi đó, ở phiên bản 2019, đối thủ của Toyota Corolla Altis và Honda Civic chuyển sang phong cách thiết kế hầm hố và năng động với những chi tiết góc cạnh hơn. Động cơ của Hyundai Elantra 2019 cũng là một ẩn số, rất có thể xe sẽ dùng động cơ xăng SmartStream G, dung tích 1,6 lít với hộp số biến thiên vô cấp SmartStream IVT. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 123 mã lực và mô-men xoắn cực đại 154 Nm tương tự Kia K3/Forte 2019. Ngoài ra, việc bổ sung động cơ mild hybrid cho Elantra cũng không ngoại lệ. Dự kiến, sau Hàn Quốc, Hyundai Elantra 2019 sẽ tiếp tục ra mắt các thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Hiện Hyundai Elantra đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá dao động từ 549 - 729 triệu đồng Video: Hyundai Elantra cũ có đáng mua?