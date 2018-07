Sedan hạng sang Hàn Quốc - Genesis G70 mới từ 737 triệu đồng

Mẫu xe sang Genesis G70 phiên bản 2019 sẽ có mặt tại các đại lý của Hyundai tại thị trường Mỹ ngay trong hè 2018 này. Phiên bản G70 Advanced 2.0T 2019 có ngoại thất thể thao sành điệu, trang bị đèn LED chạy ban ngày, đèn hậu LED và bộ mâm hợp kim 18 inch khỏe khoắn. Cabin được bọc da, vô lăng điều chỉnh, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, ghế lái chỉnh điện 12 hướng, ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng, khởi động bằng nút bấm, gương chiếu hậu chống chói, kết nối HomeLink, màn hình cụm đồng hồ LCD 7 inch, màn hình thông tin giải trí 8 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay. Về tính năng an toàn, Genesis G70 2019 mới được trang bị nhiều hệ thống trợ lái như tránh va chạm trước với tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo điểm mù kết hợp với cảnh báo người và phương tiện băng qua phía sau, điều khiển hành trình thông minh với chức năng Stop and Go. Xe sử dụng đèn pha hiệu suất cao, hệ thống theo dõi áp suất lốp, camera lùi và trợ giúp đỗ xe. Phiên bản Genesis G70 Elite 2.0T cao cấp hơn có thêm đèn pha LED, cảm biến gạt mưa, cảm biến đỗ xe trước/sau, cửa sổ trời, gương chiếu hậu chỉnh điện, tự động gập và chống chói tự động, logo Genesis phát sáng. Phần nội thất của G70 Elite 2.0T sang trọng hơn với da cao cấp, ghế trước có chức năng sưởi và làm mát, một số chi tiết nội thất bằng nhôm sáng bóng, hệ thống âm thanh Lexicon 15 loa. Ngoài ra, còn có vô lăng chỉnh điện, nhớ vị trí ghế và định vị GPS theo thời gian thực. Tiếp theo là bản G70 Prestige 2.0T thuộc phân khúc cao cấp hơn với ghế ngồi bằng da Nappa, ghế sau có chức năng sưởi, màn hình head-up hiển thị thông tin trên gương, sạc smartphone không dây và camera 360 độ. Nếu muốn bản hiệu suất cao hơn, người mua có thể lựa chọn G70 Dynamic 2.0T hoặc G70 Sport 2.0T. Bản đầu dùng bộ mâm hợp kim 19 inch cỡ lớn, bản thứ hai có thiết kế ngoại thất tối màu hầm hố hơn, pedan hợp kim sáng bóng, ghế bọc da Nappa thiết kế thể thao. G70 Sport 2.0T được trang bị hộp số tự động, thêm tùy chọn số sàn 6 cấp, hệ thống xả thể thao và phanh Brembo. Tiếp tới là bản G70 Advanced 3.3T với thiết kế tương tự G70 Elite 2.0T, chỉ khác về trang thiết bị. Xe được bổ sung hệ thống treo thể thao, phanh Brembo và hệ thống xả kép. Bản G70 Elite 3.3T thêm cảm biến gạt mưa, cảm biến đỗ xe và cửa sổ trời. Model cũng được trang bị sạc không dây cho smartphone và tính năng trợ giúp đèn cos... Phiên bản G70 Prestige 3.3T có ghế bọc da Nappa, ghế sau có tính năng sưởi, camera 360 độ và màn hình head-up trên gương chiếu hậu. Cuối cùng là bản G70 Sport 3.3T có thiết kế tương tự model 2.0T được trang bị hệ thống treo điều khiển bằng điện tử. Các model 2.0T dùng động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 2.0L cho công suất 252 mã lực (188 kW) và mô-men xoắn cực đại 352 Nm. Hộp số tự động 8 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Ngoài ra, còn có thêm tùy chọn động cơ V6 tăng áp kép dung tích 3.3L sản sinh công suất 365 mã lực (272 kW), mô-men xoắn 509 Nm, và tùy chọn hệ dẫn động AWD trên tất cả model ngoại trừ G70 2.0T Sport dùng hộp số sàn 6 cấp. Chưa có giá bán cụ thể cho các phiên bản xe G70 taị thị trường ôtô Mỹ. Tuy nhiên theo thông tin từ phía trang thông tin chuyên ngành Carscoops dự đoán, mức giá Genesis G70 2019 khởi điểm sẽ từ khoảng 32.000 USD (tương đương khoảng 737 triệu đồng) tại thị trường Mỹ. Video: Sedan hạng sang Hàn Quốc - Genesis G70 2019.

Mẫu xe sang Genesis G70 phiên bản 2019 sẽ có mặt tại các đại lý của Hyundai tại thị trường Mỹ ngay trong hè 2018 này. Phiên bản G70 Advanced 2.0T 2019 có ngoại thất thể thao sành điệu, trang bị đèn LED chạy ban ngày, đèn hậu LED và bộ mâm hợp kim 18 inch khỏe khoắn. Cabin được bọc da, vô lăng điều chỉnh, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, ghế lái chỉnh điện 12 hướng, ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng, khởi động bằng nút bấm, gương chiếu hậu chống chói, kết nối HomeLink, màn hình cụm đồng hồ LCD 7 inch, màn hình thông tin giải trí 8 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay. Về tính năng an toàn, Genesis G70 2019 mới được trang bị nhiều hệ thống trợ lái như tránh va chạm trước với tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo điểm mù kết hợp với cảnh báo người và phương tiện băng qua phía sau, điều khiển hành trình thông minh với chức năng Stop and Go. Xe sử dụng đèn pha hiệu suất cao, hệ thống theo dõi áp suất lốp, camera lùi và trợ giúp đỗ xe. Phiên bản Genesis G70 Elite 2.0T cao cấp hơn có thêm đèn pha LED, cảm biến gạt mưa, cảm biến đỗ xe trước/sau, cửa sổ trời, gương chiếu hậu chỉnh điện, tự động gập và chống chói tự động, logo Genesis phát sáng. Phần nội thất của G70 Elite 2.0T sang trọng hơn với da cao cấp, ghế trước có chức năng sưởi và làm mát, một số chi tiết nội thất bằng nhôm sáng bóng, hệ thống âm thanh Lexicon 15 loa. Ngoài ra, còn có vô lăng chỉnh điện, nhớ vị trí ghế và định vị GPS theo thời gian thực. Tiếp theo là bản G70 Prestige 2.0T thuộc phân khúc cao cấp hơn với ghế ngồi bằng da Nappa, ghế sau có chức năng sưởi, màn hình head-up hiển thị thông tin trên gương, sạc smartphone không dây và camera 360 độ. Nếu muốn bản hiệu suất cao hơn, người mua có thể lựa chọn G70 Dynamic 2.0T hoặc G70 Sport 2.0T. Bản đầu dùng bộ mâm hợp kim 19 inch cỡ lớn, bản thứ hai có thiết kế ngoại thất tối màu hầm hố hơn, pedan hợp kim sáng bóng, ghế bọc da Nappa thiết kế thể thao. G70 Sport 2.0T được trang bị hộp số tự động, thêm tùy chọn số sàn 6 cấp, hệ thống xả thể thao và phanh Brembo. Tiếp tới là bản G70 Advanced 3.3T với thiết kế tương tự G70 Elite 2.0T, chỉ khác về trang thiết bị. Xe được bổ sung hệ thống treo thể thao, phanh Brembo và hệ thống xả kép. Bản G70 Elite 3.3T thêm cảm biến gạt mưa, cảm biến đỗ xe và cửa sổ trời. Model cũng được trang bị sạc không dây cho smartphone và tính năng trợ giúp đèn cos... Phiên bản G70 Prestige 3.3T có ghế bọc da Nappa, ghế sau có tính năng sưởi, camera 360 độ và màn hình head-up trên gương chiếu hậu. Cuối cùng là bản G70 Sport 3.3T có thiết kế tương tự model 2.0T được trang bị hệ thống treo điều khiển bằng điện tử. Các model 2.0T dùng động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 2.0L cho công suất 252 mã lực (188 kW) và mô-men xoắn cực đại 352 Nm. Hộp số tự động 8 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Ngoài ra, còn có thêm tùy chọn động cơ V6 tăng áp kép dung tích 3.3L sản sinh công suất 365 mã lực (272 kW), mô-men xoắn 509 Nm, và tùy chọn hệ dẫn động AWD trên tất cả model ngoại trừ G70 2.0T Sport dùng hộp số sàn 6 cấp. Chưa có giá bán cụ thể cho các phiên bản xe G70 taị thị trường ôtô Mỹ. Tuy nhiên theo thông tin từ phía trang thông tin chuyên ngành Carscoops dự đoán, mức giá Genesis G70 2019 khởi điểm sẽ từ khoảng 32.000 USD (tương đương khoảng 737 triệu đồng) tại thị trường Mỹ. Video: Sedan hạng sang Hàn Quốc - Genesis G70 2019.