Sedan cỡ B giá rẻ Chevrolet Onix 2019 từ 335 triệu đồng

GM tại Trung Quốc đã giới thiệu và công bố thêm nhiều thông tin chi tiết về mẫu xe Chevrolet Onix 2019 hoàn toàn mới sau khi ra mắt tại Triển lãm ôtô Thượng Hải 2019. Mẫu xe sedan cỡ B giá rẻ này được xem là sẽ thay thế Sonic (tên gọi Aveo tại Việt Nam) mà hãng đã ngừng sản xuất. Về thiết kế, mẫu sedan cỡ B Chevrolet Oxix 2019 sở hữu kích thước (D x R x C): 4.474 x 1.730 x 1.471mm đi cùng với chiều dài cơ sở 2.600mm (tức nó dài hơn Aveo 2.480mm) và khoang hành lý có dung tích lên đến 469L. Chevrolet Onix hoàn toàn mới sở hữu thiết kế sắc sảo, phần đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt kép với viền đỏ Redline thể thao hai bên logo GM, bên cạnh các điểm nhấn màu đỏ khác ở mâm và gương chiếu hậu. Phía sau của xe, mẫu xe giá rẻ Chevrolet Onix 2019 đã từ bỏ cụm đèn hậu cũ mà thay bằng loại mới có tạo hình đa lớp bên trong ấn tượng hơn. Ngoài ra, thiết kế đuôi xe của mẫu sedan cỡ B này còn được tô điểm bằng cánh gió nhỏ màu đen trên nắp cốp sau. Bên sườn của Chevrolet Onix 2019 bản Redline xuất hiện bộ vành hợp kim 16 inch, 5 chấu được sơn màu đen "tông xuyệt tông" với vỏ gương ngoại thất. Chưa hết, trên vỏ gương ngoại thất và vành còn có đường kẻ chỉ màu đỏ làm điểm nhấn sao cho xứng với cái tên Redline. Bên trong Onix mới được trang bị những tính năng tiện nghi và giải trí tiêu chuẩn như: hệ thống thông tin giải trí MyLink hỗ trợ Apple CarPlay, Baidu CarLife hay Onstar Intelligence Link đi kèm với trợ lý lái xe thông minh Xiao O. Màn hình hiển thị thông tin ở đồng hồ lái 3,5 inch, vô lăng đa chức năng bọc da, ghế thể thao và hệ thống lọc không khí. Chevrolet Onix 2019 mới đi kèm với một số hệ thống an toàn tiêu chuẩn phanh: ABS/ EBS, cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS) hay khởi hành ngang dốc (HSA), trong khi các tùy chọn khác bao gồm: camera lùi, hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) và khóa ISOFIX cho ghế an toàn cho trẻ em. Onix mới là mẫu xe đầu tiên trong số nhiều mẫu xe mới của Chevrolet và Buick ở phân khúc B và C sử dụng nền tảng khung gầm GEM (Global Emerging Markets platform). Bên dưới nắp ca-pô Onix là khối động cơ xăng 3 xy-lanh thẳng hàng (I3) dung tích 1.0L tăng áp (Ecotec 325T) cho công suất tối đa 123 mã lực và mô-men xoắn cực đại 180Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp Dynamic Start/ Stop Shift (DSS). Chevrolet Onix 2019 có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 4,9 lít/100 km (48 mpg US). Tại tị trường Trung Quốc giá xe Chevrolet Onix Redline với 2 phiên bản đi cùng với mức bán ra từ 14.500 (tương đương 335 triệu đồng) và 14.900 USD (khoảng 344 triệu đồng). Sau Redline, các phiên bản khác của Onix sẽ được bổ sung trong những tháng tới. Tại Trung Quốc, Chevrolet Onix được sản xuất bởi liên doanh SAIC-GM - liên doanh cũng đang chịu trách nhiệm phân phối hai thương hiệu khác của GM bao gồm: Buick và Cadillac. Hy vọng trong tương lai gần, GM Việt Nam sẽ mang Onix mới về để nối tiếp và thay thế vị trí của mẫu Aveo vốn đã ngừng phân phối tại thị trường Việt. Video: Chi tiết sedan cỡ B giá rẻ Chevrolet Onix 2019.

