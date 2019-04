Sau môtô khủng mạ vàng, Phúc XO tậu mũ vàng giá 1,8 tỷ

Sau môtô khủng mạ vàng, đại gia được mệnh danh đeo vàng nhiều nhất Việt Nam - Phúc XO mới đây tiếp tục tậu thêm một chiếc mũ bằng vàng trị giá gần 2 tỷ đồng. Được biết, chiếc mũ nặng 2kg này thiết kế dành riêng cho vừa với kích cỡ đầu của anh và đặt làm cách đây 7 tháng. Chiếc mũ có hình dạng lưỡi trai. Để tạo ra chiếc mũ này, những người thợ đã phải dùng đến 53 lượng vàng cùng 260 viên kim cương, mỗi viên có giá 1,2 triệu đồng để tạo thành chữ "XO" - biệt danh của anh Phúc trên mũ. Trị giá của món đồ đặc biệt này lên tới hơn 1,8 tỷ đồng. Phúc XO tâm sự, từ nhỏ, anh đã có mơ ước được sở hữu trọn bộ quần áo, phụ kiện trên người làm bằng vàng và đến nay điều đó đã thành hiện thực. Ngoài chiếc mũ gần 2 tỷ, anh cũng đang đặt làm một chiếc áo bằng vàng. Đại gia Phúc XO tên thật là Trần Ngọc Phúc, sinh năm 1982, là chủ một quán karaoke khá nổi tiếng ở quận 12, TP.Hồ Chí Minh. Anh vốn nổi tiếng là người đam mê các phụ kiện, trang sức được làm ra từ vàng. Hàng ngày, đại gia Phúc XO thường ra đường với 13kg vàng trên người. Anh Phúc cho hay, số vàng anh mang trên người với khối lượng hơn 13kg vàng trị giá hơn 13 tỷ đồng, gồm "combo" dây chuyền nặng hơn 6kg, 4 chiếc nhẫn mỗi chiếc khoảng 1/2kg, 2 vòng vàng đeo tay hơn 3kg... Vị đại gia này chia sẻ, lý do "gồng" mình đeo số vàng trên là do anh tham khảo thầy phong thủy và được "phán" đeo vàng tốt cho sức khỏe, tài lộc và may mắn... Anh bắt đầu đeo vàng từ 5 năm trước. Trừ lúc đi ngủ và đi tắm thì hầu như thời gian nào anh cũng đeo số vàng "khủng" trên người. Trước chiếc mũ bằng vàng giá 1,8 tỷ đồng bao gồm 53 cây vàng và có đính 26 viên kim cương này, đại gia Phúc XO còn sở hữu nhiều món đồ độc đáo khác. Đáng chú ý là bộ đôi siêu môtô "hàng khủng" cũng được mạ vàng theo phong cách của những dân chơi Dubai. Được biết, hai bản độ Dyna và V-Rod Muscle đến từ thương hiệu xe môtô Harley-Davidson đình đám của Mỹ đều được mạ vàng từ nước ngoài. Các chi tiết của chiếc xe như ghi đông, khung sườn, yên xe và vành... cho đến từng con ốc cũng được chủ nhân cho mạ vàng thật 100%. Khối động cơ V-Twin nguyên bản của xe được giữ nguyên, nhiều chi tiết của xe cũng được độ lại bằng đồ chơi hàng hiệu... nhưng mạ vàng đắt giá. Ngoài các chi tiết được mạ vàng, vẫn có những chi tiết không thể hoàn thành hết được và sơn tĩnh điện màu đen. Theo đại gia Phúc XO, anh hiện là người duy nhất tại Việt Nam sở hữu tới 3 chiếc xe môtô mạ vàng trị giá cả tỷ đồng như thế này. Video: Sau môtô khủng mạ vàng, Phúc XO tậu mũ vàng giá 1,8 tỷ.

Sau môtô khủng mạ vàng, đại gia được mệnh danh đeo vàng nhiều nhất Việt Nam - Phúc XO mới đây tiếp tục tậu thêm một chiếc mũ bằng vàng trị giá gần 2 tỷ đồng. Được biết, chiếc mũ nặng 2kg này thiết kế dành riêng cho vừa với kích cỡ đầu của anh và đặt làm cách đây 7 tháng. Chiếc mũ có hình dạng lưỡi trai. Để tạo ra chiếc mũ này, những người thợ đã phải dùng đến 53 lượng vàng cùng 260 viên kim cương, mỗi viên có giá 1,2 triệu đồng để tạo thành chữ "XO" - biệt danh của anh Phúc trên mũ. Trị giá của món đồ đặc biệt này lên tới hơn 1,8 tỷ đồng. Phúc XO tâm sự, từ nhỏ, anh đã có mơ ước được sở hữu trọn bộ quần áo, phụ kiện trên người làm bằng vàng và đến nay điều đó đã thành hiện thực. Ngoài chiếc mũ gần 2 tỷ, anh cũng đang đặt làm một chiếc áo bằng vàng. Đại gia Phúc XO tên thật là Trần Ngọc Phúc, sinh năm 1982, là chủ một quán karaoke khá nổi tiếng ở quận 12, TP.Hồ Chí Minh. Anh vốn nổi tiếng là người đam mê các phụ kiện, trang sức được làm ra từ vàng. Hàng ngày, đại gia Phúc XO thường ra đường với 13kg vàng trên người. Anh Phúc cho hay, số vàng anh mang trên người với khối lượng hơn 13kg vàng trị giá hơn 13 tỷ đồng, gồm "combo" dây chuyền nặng hơn 6kg, 4 chiếc nhẫn mỗi chiếc khoảng 1/2kg, 2 vòng vàng đeo tay hơn 3kg... Vị đại gia này chia sẻ, lý do "gồng" mình đeo số vàng trên là do anh tham khảo thầy phong thủy và được "phán" đeo vàng tốt cho sức khỏe, tài lộc và may mắn... Anh bắt đầu đeo vàng từ 5 năm trước. Trừ lúc đi ngủ và đi tắm thì hầu như thời gian nào anh cũng đeo số vàng "khủng" trên người. Trước chiếc mũ bằng vàng giá 1,8 tỷ đồng bao gồm 53 cây vàng và có đính 26 viên kim cương này, đại gia Phúc XO còn sở hữu nhiều món đồ độc đáo khác. Đáng chú ý là bộ đôi siêu môtô "hàng khủng" cũng được mạ vàng theo phong cách của những dân chơi Dubai. Được biết, hai bản độ Dyna và V-Rod Muscle đến từ thương hiệu xe môtô Harley-Davidson đình đám của Mỹ đều được mạ vàng từ nước ngoài. Các chi tiết của chiếc xe như ghi đông, khung sườn, yên xe và vành... cho đến từng con ốc cũng được chủ nhân cho mạ vàng thật 100%. Khối động cơ V-Twin nguyên bản của xe được giữ nguyên, nhiều chi tiết của xe cũng được độ lại bằng đồ chơi hàng hiệu... nhưng mạ vàng đắt giá. Ngoài các chi tiết được mạ vàng, vẫn có những chi tiết không thể hoàn thành hết được và sơn tĩnh điện màu đen. Theo đại gia Phúc XO , anh hiện là người duy nhất tại Việt Nam sở hữu tới 3 chiếc xe môtô mạ vàng trị giá cả tỷ đồng như thế này. Video: Sau môtô khủng mạ vàng, Phúc XO tậu mũ vàng giá 1,8 tỷ.