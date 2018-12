Rolls-Royce Phantom VIII về Campuchia, đại gia Việt phát thèm

Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ VIII đang là mẫu xe siêu sang được giới nhà giàu Việt ngóng chờ nhiều nhất trong năm 2018 này. Tuy nhiên, chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa sẽ bước qua năm mới 2019 mà các đại gia Việt vẫn chưa có 1 chiếc Rolls-Royce Phantom VIII. Điều này đã vô tình làm chạm nỗi đau của giới nhà giàu Việt khi liên tục nhìn thấy người bạn "hàng xóm" như Campuchia liên tục khui công Rolls-Royce Phantom VIII. Trong đó, hình ảnh cặp đôi Rolls-Royce Phantom VIII chờ khách trong một công ty nhập khẩu tư nhân tại Campuchia đã khiến đại gia Việt "phát thèm". Được biết, ngoài 2 chiếc Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 này, công ty nhập khẩu tư nhân ở Campuchia còn có "hàng nóng" đó chính là chiếc Rolls-Royce Cullinan mới cập bến xứ sở chùa tháp vào chiều hôm qua. Đây cũng là mẫu xe đang được nhà giàu Việt chờ ngày về nước. Cặp đôi Rolls-Royce Phantom VIII đang chờ các đại gia Campuchia đến rước đều có chung bộ áo màu đen và cùng thuộc phiên bản trục cơ sở dài EWB. Điểm nhấn của bộ đôi Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 này còn nằm ở việc logo Spirit of Ecstasy mạ vàng.Rolls-Royce Phantom VIII tại Campuchia có nội thất đỏ đun khá "sexy", chiếc còn lại bọc màu da bò. Dù có "nội y" màu gì, khoang hành khách phía sau của 2 chiếc Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 này đều có khoảng duỗi chân cực kỳ rộng rãi cho hành khách do thuộc bản EWB. Giữa 2 hàng ghế sau vẫn là các trang bị quen thuộc như tủ lạnh mini, 2 chai rượu, ly cao cấp. So với những chiếc Rolls-Royce Phantom tại Việt Nam đã có 14 năm tại vị, Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 tại Campuchia vẫn giữ dáng thiết kế đặc trưng nhưng được trang bị "đôi mắt" mới sắc sảo hơn và ứng dụng công nghệ hiện đại như đèn pha Laser kết hợp cùng dải đèn LED chiếu sáng ban ngày. Biểu tượng "thiếu phụ bay" Spirit of Ecstasy nổi tiếng nằm cao hơn gần 12 mm trên nắp capô. Chưa hết, bên trong khoang lái của Rolls-Royce Phantom VIII cũng được thiết kế lại với điểm nhấn là bảng táp-lô được trang trí chi tiết mang tên gọi The Gallery khá thú vị. Mẫu xe siêu sang này cũng được trang bị 2 màn hình màu TFT 12,3 inch. Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 sử dụng khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6,75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực, mạnh hơn 110 mã lực so với thế hệ thứ 7 và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm, tăng 180 Nm so với thế hệ cũ. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp với công nghệ "hỗ trợ vệ tinh" khi sang số, nhờ đó, Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,3 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với thế hệ cũ. Video: Chi tiết siêu xe sang Rolls-Royce Phantom VIII.

Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ VIII đang là mẫu xe siêu sang được giới nhà giàu Việt ngóng chờ nhiều nhất trong năm 2018 này. Tuy nhiên, chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa sẽ bước qua năm mới 2019 mà các đại gia Việt vẫn chưa có 1 chiếc Rolls-Royce Phantom VIII. Điều này đã vô tình làm chạm nỗi đau của giới nhà giàu Việt khi liên tục nhìn thấy người bạn "hàng xóm" như Campuchia liên tục khui công Rolls-Royce Phantom VIII. Trong đó, hình ảnh cặp đôi Rolls-Royce Phantom VIII chờ khách trong một công ty nhập khẩu tư nhân tại Campuchia đã khiến đại gia Việt "phát thèm". Được biết, ngoài 2 chiếc Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 này, công ty nhập khẩu tư nhân ở Campuchia còn có "hàng nóng" đó chính là chiếc Rolls-Royce Cullinan mới cập bến xứ sở chùa tháp vào chiều hôm qua. Đây cũng là mẫu xe đang được nhà giàu Việt chờ ngày về nước. Cặp đôi Rolls-Royce Phantom VIII đang chờ các đại gia Campuchia đến rước đều có chung bộ áo màu đen và cùng thuộc phiên bản trục cơ sở dài EWB. Điểm nhấn của bộ đôi Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 này còn nằm ở việc logo Spirit of Ecstasy mạ vàng. Rolls-Royce Phantom VIII tại Campuchia có nội thất đỏ đun khá "sexy", chiếc còn lại bọc màu da bò. Dù có "nội y" màu gì, khoang hành khách phía sau của 2 chiếc Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 này đều có khoảng duỗi chân cực kỳ rộng rãi cho hành khách do thuộc bản EWB. Giữa 2 hàng ghế sau vẫn là các trang bị quen thuộc như tủ lạnh mini, 2 chai rượu, ly cao cấp. So với những chiếc Rolls-Royce Phantom tại Việt Nam đã có 14 năm tại vị, Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 tại Campuchia vẫn giữ dáng thiết kế đặc trưng nhưng được trang bị "đôi mắt" mới sắc sảo hơn và ứng dụng công nghệ hiện đại như đèn pha Laser kết hợp cùng dải đèn LED chiếu sáng ban ngày. Biểu tượng "thiếu phụ bay" Spirit of Ecstasy nổi tiếng nằm cao hơn gần 12 mm trên nắp capô. Chưa hết, bên trong khoang lái của Rolls-Royce Phantom VIII cũng được thiết kế lại với điểm nhấn là bảng táp-lô được trang trí chi tiết mang tên gọi The Gallery khá thú vị. Mẫu xe siêu sang này cũng được trang bị 2 màn hình màu TFT 12,3 inch. Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 sử dụng khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6,75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực, mạnh hơn 110 mã lực so với thế hệ thứ 7 và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm, tăng 180 Nm so với thế hệ cũ. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp với công nghệ "hỗ trợ vệ tinh" khi sang số, nhờ đó, Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,3 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với thế hệ cũ. Video: Chi tiết siêu xe sang Rolls-Royce Phantom VIII.