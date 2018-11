Rao bán “thần gió” Pagani Huayra mui trần triệu đô hàng hiếm

Chỉ có 100 chiếc siêu xe Pagani Huayra Roadster được sản xuất trên toàn thế giới và không cần phải nói, giới nhà giàu thế giới phải tranh nhau để có sự phục vụ của siêu xe mui trần "thần gió". Trong đó, một số chiếc đã được lộ diện và đã có chủ nhân ngay. Nếu ai không có cơ hội làm chủ nhân của 1 trong 100 chiếc siêu xe được mệnh danh thần gió Pagani Huayra Roadster được sản xuất trên toàn thế giới, hãy nhanh chóng ghé đến đại lý siêu xe Seven Car Lounge ở Riyadh, Ả Rập Xê Út. Hiện bên trong showroom này đang trưng bày 1 chiếc Pagani Huayra mui trần mang số khung 1di100.Siêu xe triệu đô Pagani Huayra mui trần đầu tiên được rao bán trên thế giới có ngoại thất sơn màu trắng muốt đẹp mắt đi kèm với điểm nhấn là một số chi tiết như cản va trước, ốp sườn, vỏ gương hay đuôi xe bằng sợi carbon bóng. Gần đây nhất, 1 chiếc Pagani Huayra mui trần lộ diện trên mạng xã hội mang tên gọi Pagani Huayra Roadster Gyrfalcon được lấy cảm hứng từ loài chim ưng hung dữ nhất. Ngoại thất xe mang màu sơn trắng nhám với các đường kẻ màu vàng. Không chỉ là một chiếc Huayra bỏ mui, nhiều thay đổi đã được Pagani thực hiện với Huayra. Đầu tiên, trái với những mẫu xe mui trần khác, Huayra Roadster còn nhẹ hơn 80 kg (hay 6%) so với bản coupe do có hệ thống treo bằng hợp kim nhôm HiForg cùng những vật liệu sợi carbon mới, trong khi vẫn bảo đảm được độ cứng thân xe. Trọng lượng khô của chiếc xe là 1280 kg. Mỗi chiếc Huayra Roadster sẽ đi kèm với 2 bộ mui tháo lắp thủ công khác nhau, một được làm bằng vải bạt và chiếc còn lại có khung bằng sợi carbon cùng phần trên lắp kính. Cả hai đều có thể được lắp vào xe chỉ bằng vài bước đơn giản, và chúng cũng khiến Huayra Roadster có kiểu dáng gần giống như bản coupe. Ở bên trong nội thất của Huayra Roadster không có nhiều thay đổi so với bản coupe khi vẫn được bọc trong da và sử dụng các chất liệu như nhôm bóng, sợi carbon... Xe cũng được trang bị hệ thống thông tin giải trí đa chức năng và dàn âm thanh hi-end Sonos. Đương nhiên, khách hàng sẽ có toàn quyền đặt nội thất hoàn toàn theo sở thích cá nhân. Dù có ngoại thất mang màu gì, tuy nhiên, nhiều khả năng hệ dẫn động của chiếc Pagani Huayra Roadster đang tìm chủ nhân tại đại lý siêu xe Seven Car Lounge vẫn là động cơ V12 Biturbo, dung tích 6.0 lít tiêu chuẩn do Mercedes-AMG sản xuất như những chiếc Huayra khác. "Trái tim" này trên Pagani Huayra mui trần mang đến công suất tối đa 764 mã lực tại vòng tua máy 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 1000 Nm tại vòng tua 2.400 vòng/phút. Hãng siêu xe Pagani cũng trang bị đến 5 chế độ lái khác nhau cho siêu xe mui trần. Pagani sẽ chỉ sản xuất Huayra Roadster với số lượng 100 chiếc trên toàn Thế giới với giá khởi điểm từ 2,28 triệu Euro (tương đương khoảng 55 tỷ đồng). Tuy nhiên ngay cả khi có đủ tiền, những "đại gia" chậm chân hiện cũng không thể sở hữu được siêu xe này khi toàn bộ 100 chiếc đã có đơn đặt hàng. Chưa rõ mức giá chào bán của đại lý đến từ Ả Rập Xê Út dành cho siêu xe triệu đô Pagani Huayra mui trần đầu tiên được rao bán trên thế giới, tuy nhiên, chắc chắn con số sẽ cao hơn giá khởi điểm rất nhiều. Video: Ngắm siêu phẩm Pagani Huayra Roadster.

Chỉ có 100 chiếc siêu xe Pagani Huayra Roadster được sản xuất trên toàn thế giới và không cần phải nói, giới nhà giàu thế giới phải tranh nhau để có sự phục vụ của siêu xe mui trần "thần gió". Trong đó, một số chiếc đã được lộ diện và đã có chủ nhân ngay. Nếu ai không có cơ hội làm chủ nhân của 1 trong 100 chiếc siêu xe được mệnh danh thần gió Pagani Huayra Roadster được sản xuất trên toàn thế giới, hãy nhanh chóng ghé đến đại lý siêu xe Seven Car Lounge ở Riyadh, Ả Rập Xê Út. Hiện bên trong showroom này đang trưng bày 1 chiếc Pagani Huayra mui trần mang số khung 1di100. Siêu xe triệu đô Pagani Huayra mui trần đầu tiên được rao bán trên thế giới có ngoại thất sơn màu trắng muốt đẹp mắt đi kèm với điểm nhấn là một số chi tiết như cản va trước, ốp sườn, vỏ gương hay đuôi xe bằng sợi carbon bóng. Gần đây nhất, 1 chiếc Pagani Huayra mui trần lộ diện trên mạng xã hội mang tên gọi Pagani Huayra Roadster Gyrfalcon được lấy cảm hứng từ loài chim ưng hung dữ nhất. Ngoại thất xe mang màu sơn trắng nhám với các đường kẻ màu vàng. Không chỉ là một chiếc Huayra bỏ mui, nhiều thay đổi đã được Pagani thực hiện với Huayra. Đầu tiên, trái với những mẫu xe mui trần khác, Huayra Roadster còn nhẹ hơn 80 kg (hay 6%) so với bản coupe do có hệ thống treo bằng hợp kim nhôm HiForg cùng những vật liệu sợi carbon mới, trong khi vẫn bảo đảm được độ cứng thân xe. Trọng lượng khô của chiếc xe là 1280 kg. Mỗi chiếc Huayra Roadster sẽ đi kèm với 2 bộ mui tháo lắp thủ công khác nhau, một được làm bằng vải bạt và chiếc còn lại có khung bằng sợi carbon cùng phần trên lắp kính. Cả hai đều có thể được lắp vào xe chỉ bằng vài bước đơn giản, và chúng cũng khiến Huayra Roadster có kiểu dáng gần giống như bản coupe. Ở bên trong nội thất của Huayra Roadster không có nhiều thay đổi so với bản coupe khi vẫn được bọc trong da và sử dụng các chất liệu như nhôm bóng, sợi carbon... Xe cũng được trang bị hệ thống thông tin giải trí đa chức năng và dàn âm thanh hi-end Sonos. Đương nhiên, khách hàng sẽ có toàn quyền đặt nội thất hoàn toàn theo sở thích cá nhân. Dù có ngoại thất mang màu gì, tuy nhiên, nhiều khả năng hệ dẫn động của chiếc Pagani Huayra Roadster đang tìm chủ nhân tại đại lý siêu xe Seven Car Lounge vẫn là động cơ V12 Biturbo, dung tích 6.0 lít tiêu chuẩn do Mercedes-AMG sản xuất như những chiếc Huayra khác. "Trái tim" này trên Pagani Huayra mui trần mang đến công suất tối đa 764 mã lực tại vòng tua máy 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 1000 Nm tại vòng tua 2.400 vòng/phút. Hãng siêu xe Pagani cũng trang bị đến 5 chế độ lái khác nhau cho siêu xe mui trần. Pagani sẽ chỉ sản xuất Huayra Roadster với số lượng 100 chiếc trên toàn Thế giới với giá khởi điểm từ 2,28 triệu Euro (tương đương khoảng 55 tỷ đồng). Tuy nhiên ngay cả khi có đủ tiền, những "đại gia" chậm chân hiện cũng không thể sở hữu được siêu xe này khi toàn bộ 100 chiếc đã có đơn đặt hàng. Chưa rõ mức giá chào bán của đại lý đến từ Ả Rập Xê Út dành cho siêu xe triệu đô Pagani Huayra mui trần đầu tiên được rao bán trên thế giới, tuy nhiên, chắc chắn con số sẽ cao hơn giá khởi điểm rất nhiều. Video: Ngắm siêu phẩm Pagani Huayra Roadster.