Range Rover Evoque Black Edition chỉ 1,3 tỷ ở Hà Nội

Mức giá chiếc xe SUV hạng sang Range Rover Evoque Black Edition phien bản 2014 trong bài viết này rẻ hơn đến 1 tỷ đồng so với lúc mua mới khiến nhiều người bất ngờ. Bởi sau hơn 5 năm sử dụng và lăn bánh, ngoại và nội thất của chiếc xe này vẫn còn nguyên bản và rất mới. Chiếc Range Rover Evoque được chủ nhân Hà Nội rao bán thuộc phiên bản Black Edition, model 2014. Xe sở hữu gam màu đen bóng sang trọng. Là phiên bản được sản xuất với số lượng giới hạn nên việc Range Rover Evoque Black Dynamic có mặt tại thị trường xe cũ khiến nhiều người khá bất ngờ. Được phát triển trên nền tảng bản Dynamic, Range Rover Evoque Black Dynamic có khá nhiều khác biệt so với nguyên mẫu. Xe được trang bị lưới tản nhiệt loại đục lỗ, đèn pha sử dụng bóng bi-xenon có chức năng chuyển hướng theo góc lái. Cản trước lớn có thiết kế khỏe khoắn đậm chất thể thao. Cụm đèn hậu có thiết kế nhỏ nhắn, đặt cân đối hai bên. Cũng giống như phía trước, cản sau được làm lớn, vuốt ngược lên trên. Chụp ống xả làm từ kim loại hình bình hành. SUV hạng sang Range Rover Evoque Black Edition có tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.365 x 2.125 x 1.635 (mm). Ngoại thất không có quá nhiều khác biệt ngoại trừ việc hệ thống camera 360 độ và cảnh báo điểm mù là trang bị tiêu chuẩn. Xe được trang bị bộ mâm lớn 20 inch với 9 chấu đơn to bản sơn đen trùng màu ngoại thất. Nội thất bên trong được thiết kế trẻ trung năng động, và cũng rất sang trọng. Vô-lăng bọc da, tích hợp rất nhiều phím chức năng hỗ trợ người lái. Chính giữa là logo Range Rover. Hệ thống giải trí với màn hình 8 inch dạng cảm ứng, đi kèm đầu đọc CD/AM/FM/USB/bluetooth/AUX... Cụm điều khiển với trung tâm là núm xoay điều chỉnh chế độ vận hành thay thế cần số. Khi khởi động hệ thống điện và nổ máy, núm xoay này sẽ nổi lên và khi tắt máy, núm này sẽ ẩn xuống. Màn hình phía sau vô-lăng với 2 đồng hồ dạng Analog và 1 màn hình điện tử chính giữa. Chiếc xe Range Rover Evoque Black Edition ở phiên bản này cũng được trang bị cửa sổ trời khá rộng rãi và thoáng. Ghế lái của xe và phía hành khách đều dạng chỉnh điện có chức năng nhớ vị trí người ngồi hiện đại. Range Rover Evoque Black Edition 2014 được trang bị động cơ tăng áp, dung tích 2.0L, đi kèm với hộp số tự động 9 cấp cho công suất cực đại 240 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 251 Nm tại vòng tua 1.750 vòng/phút. Theo công bố của nhà sản xuất, Range Rover Evoque Black Edition chỉ mất 7,6 giấy để tăng tốc từ 0-100 km/h. Vận tốc tối đa của xe là 217 km/h. Là một phiên bản đặc biệt, việc chiếc Range Rover Evoque giá rẻ trên thị trường xe cũ hiện nay, chính vì vậy - khi được đăng rao bán trên các trang tin mua bán xe - nó đã khiến không ít người bất ngờ. Theo chủ nhân chiếc xe này, mức giá xe Range Rover Evoque Black Edition 2014 đã qua sử dụng này hiện được rao bán tại Hà Nội với mức hơn 1,3 tỷ đồng, khá rẻ so với lúc mới khui thùng mới. Ở thời điểm mới về nước vào cuối năm 2013 chiếc xe SUV hạng sang này được nhập khẩu tư nhân có giá lên tới 4,2 tỷ đồng. Video: Range Rover Evoque Black Limited Edition 2015 Hà Nội.

