Range Rover Astronaut Edition độc quyền cho các phi hành gia

Bộ phận Special Vehicle Operations (SVO) của Land Rover đã tung ra một phiên bản đặc biệt mới của dòng SUV hạng sang Range Rover, dành riêng cho cộng đồng Future Astronaut đăng ký bay ra ngoài vũ trụ với công ty Virgin Galactic. Do đó, phiên bản đặc biệt này được gọi bằng cái tên Range Rover SVO Astronaut Edition 2019. Range Rover SVO Astronaut Edition 2019 được ra đời để vinh danh cộng đồng Future Astronaut của Virgin Galactic cũng như đánh dấu một cột mốc mới trong mối quan hệ hợp tác giữa 2 công ty từ năm 2014. So với bản tiêu chuẩn, Range Rover SVO Astronaut Edition 2019 sở hữu nhiều điểm khác biệt trong thiết kế ngoại thất và nội thất. Đầu tiên phải kể đến màu sơn ngoại thất xanh Zero Gravity Blue dành riêng cho Range Rover SVO Astronaut Edition 2019, lấy cảm hứng từ "chiều sâu và sự mãnh liệt" của bầu trời đêm. Ngoài ra, phiên bản đặc biệt này còn được trang bị đèn chiếu hình tàu vũ trụ SpaceShipTwo của công ty Virgin Galactic xuống mặt đất. Bước vào bên trong Range Rover SVO Astronaut Edition 2019, người lái sẽ tiếp tục được chào đón bằng chủ đề vũ trụ với một mảnh lấy từ càng trượt hạ cánh phía trước của tàu không gian. Càng trước này trên thực tế đã từng được sử dụng cho chuyến bay lên vũ trụ đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái của tàu Unity do công ty Virgin Galactic phát triển. Một phần của càng trước này còn được tái sử dụng làm đáy bên trong 2 hộc đựng cốc. Một đáy được khắc câu "See you up there" (tạm dịch: "Hẹn gặp các bạn ở trên vũ trụ") mà ông Richard Branson - người sáng lập Virgin Group vốn là tập đoàn mẹ của Virgin Galactic - thường nói với cộng đồng Future Astronaut. Trong khi đó, đáy hộc đựng cốc còn lại ghi chi tiết của chuyến bay ra ngoài không gian. Chưa hết, Range Rover SVO Astronaut Edition 2019 còn có cả họa tiết "DNA of Flight" ở nắp trượt bằng sợi carbon trên ngăn đựng đồ cạnh cụm điều khiển trung tâm. Họa tiết tương tự cũng được tìm thấy ở bệ tì tay trung tâm bọc da cho hàng ghế sau. Tay nắm cửa được chạm khắc hình ảnh chòm sao của cộng đồng Future Astronaut. Thiết kế này cũng được áp dụng cho mặt sau của tựa đầu ghế trước và tấm biển bằng kim loại trên ngăn đựng găng tay. Khi mua Range Rover SVO Astronaut Edition 2019, khách hàng có thể yêu cầu hãng Land Rover thêu 2 chữ cái đầu của cụm Future Astronaut vào tựa đầu ghế. Được phát triển dựa trên bản Autobiography, Range Rover SVO Astronaut Edition 2019 dùng hệ thống động cơ P400e PHEV với công suất tối đa 395 mã lực. Nhờ đó, xe có thể chạy hết quãng đường 42 km chỉ bằng mô-tơ điện. Ngoài ra, Range Rover SVO Astronaut Edition 2019 còn có một tùy chọn động cơ khác là máy xăng V8, siêu nạp, dung tích 5.0 lít. "Xe Land Rover đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của đội ngũ Virgin Galactic kể từ khi hai công ty hợp tác vào năm 2014. Range Rover SVO Astronaut Edition 2019 là bước tiếp theo trong hành trình này. Đây cũng là cơ hội để cộng đồng Future Astronaut tôn vinh những giá trị mà Virgin Galactic và Land Rover cùng chia sẻ", ông Gerry McGovern, giám đốc thiết kế của Land Rover, phát biểu. Video: Chi tiết SUV hạng sang Range Rover Astronaut Edition.

