Ra mắt Toyota Camry 2019 giá hơn 1 tỷ đồng tại Việt Nam

Chuyển từ lắp ráp trong nước sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, thế hệ thứ 8 của mẫu xe Toyota Camry 2019 đã chính thức được ra mắt ngày hôm nay 23/4. Thay vì 3 phiên bản như ở thế hệ cũ, Toyota Camry hoàn toàn mới sẽ chỉ được phân phối với 2 phiên bản 2.0G và 2.5Q. Về thiết kế, Toyota Camry 2019 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA mới. Kéo theo đó là những thay đổi về kích thước tổng thể: chiều dài tăng 35 mm và chiều rộng tăng 15 mm so với trước đây. Bên cạnh đó, chiều dài cơ sở cũng tăng thêm 50 mm hứa hẹn một không gian nội thất rộng rãi, thoải mái hơn. Toyota Camry thế hệ mới sở hữu phong cách thiết kế mang tính "lột xác" so với phiên bản hiện hành. Phần đầu xe với lưới tản nhiệt hình chữ X cỡ lớn kết hợp cùng hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ mới Hi-LED. Xe cũng sẽ được trang bị cửa sổ trời - đây là điểm đặc biệt so với các phiên bản đang bán ra tại thị trường Việt Nam. Ở phía sau, cụm đèn hậu lớn ôm gọn vào hông xe, một phần tích hợp vào nắp ca-pô. Ống xả đơn nằm sâu bên dưới được làm bằng chất liệu kim loại sáng không gỉ. Phiên bàn Camry 2.5Q 2019 đang được trưng này sở hữu bộ mâm đa chấu màu xám với kích thước 18 inch cùng lốp Bridgestone. Nội thất bên trong xe cũng không còn “già cỗi” mà trẻ trung và hiện đại hơn với phong cách thiết kế mới nhờ sử dụng chất liệu da phối hợp với các viền mạ crôm trang trí. Các tiện nghi cho người ngồi bao gồm ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ phía trước chỉnh điện 8 hướng, sạc điện thoại không dây, mở cửa/khởi động máy không cần chìa. Bên cạnh đó, cụm đồng hồ tích hợp màn hình 7 inch thay vì 4,2 inch như trước đây, màn hình hiển thị kính lái HUD, vô lăng từ 4 chấu đổi sang thiết kế 3 chấu tích hợp thêm cruise control và điều khiển giọng nói. Hệ thống giải trí cao cấp hơn với đầu DVD, màn hình 8 inch và 9 loa JBL. Màn hình giải trí trung tâm LCD với cách bố trí hợp lý và đơn giản tích hợp bản đồ định vị... Hàng ghế sau cũng được chỉnh điện để giúp người ngồi có cảm giác thoải mái hơn. Ngoài hệ thống điều hoà tự động 3 vùng độc lập, mẫu xe sedan hạng D mới này còn được trang bị sưởi kính trước và sau. Toàn bộ các bản trang bị của Toyota Camry 2019 đều có 7 túi khí trong khi bản cao cấp có 9 túi khí. Các trang bị an toàn khác của xe còn có hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực bám đường, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử,... Trong khi đó, gói an toàn Toyota Safety Sense dành riêng cho bản cao cấp nhất. Về khả năng vận hành, tương ứng với 2 phiên bản Toyota Camry mới sẽ có 2 tùy chọn về động cơ. Đầu tiên là loại DOHC, 4 xy-lanh, dung tích 2.0L đem lại công suất tối đa là 165 mã lực tại tua máy 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 199 Nm tại 4.600 vòng/phút. Thứ 2 là loại 2.5L sản sinh 178 mã lực tại 6.000 vòng/phút và 235 Nm tại 4.100 vòng/phút. Trang bị hộp số trên 2 phiên bản đều là dạng tự động 6 cấp, bản 2.5Q sẽ có 3 chế độ lái: Eco, Normal và Sport. Thay vì 3 phiên bản như ở thế hệ cũ từng lắp rắp và vẫn đang bán ra tại Việt Nam, Toyota Camry 2019 nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam sẽ chỉ được phân phối ra thị trường với 2 phiên bản 2.0G và 2.5Q, đi kèm mức giá mới cao hơn một chút so với trước đây. Mặc dù chưa được công bố giá bán chính thức trong buổi ra mắt sáng nay, tuy nhiên theo tư vấn từ phía đại lý chính hãng thì mức giá Toyota Camry 2019 tham khảo cao nhất tại Việt Nam có thể lên tới 1,6 tỷ đồng. Video: Đánh giá nhanh Toyota Camry 2019 tại Việt Nam.

