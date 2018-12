Ra mắt siêu xe McLaren 720S Spider "chốt giá" 7,33 tỷ đồng

Siêu xe McLaren 720S Spider đã chính thức ra mắt tại sự kiện McLaren Winter Ball được tổ chức thường niên của thương hiệu siêu xe Anh quốc. Phiên bản spider chỉ nặng hơn bản coupe 49 kg, trọng lượng khô 1.332 kg, nhẹ hơn 88 kg so với "đối thủ" Ferrari 488 Spider. Về thiết kế, 720S Spider sẽ chia sẻ hoàn toàn phần thân với phiên bản coupe - ngoại trừ phần mui cứng bị cắt bỏ và thay thế bằng mui bạt mềm. Do phải gia cường và lắp thêm cấu trúc đóng mở mui, trọng lượng của chiếc xe được dự đoán sẽ nặng hơn một chút so với 720S coupe. Tuy nhiên khác với những phiên bản mui trần từ các thương hiệu khác, kết cấu khung nguyên khối bằng sợi carbon MonoCage II của McLaren sẽ đảm bảo độ cứng vững của chassis của 720S Spider, mặc dù chiếc xe không còn vòm mui cứng cáp. Siêu xe mui trần McLaren mới nhất này cũng được trang bị khối động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L, sản sinh công suất 710 mã lực tương tự bản coupe. Mặc dù tăng thêm trọng lượng, 720S Spider vẫn có cùng khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây tương tự bản coupe. 720S Spider sử dụng mui cứng chỉnh điện có thể xếp gọn ra sau, đây là nét thiết kế hoàn toàn mới so với 650S Spider trước đây. Mui được làm từ chất liệu sợi carbon nhằm duy trì nét thiết kế của bản coupe, có khả năng xếp gọn chỉ trong 11 giây, nhanh hơn 6 giây so với 650S Spider. Đóng mở ở tốc độ tối đa 50 km/h. Ngay cả khi mở mui, chiếc siêu xe vẫn có thể đạt tốc độ 320 km/h, tốc độ tối đa là 325 km/h. Khi đóng mui, 720S Spider có thể đạt tốc độ 341 km/h. Ngoài ra, McLaren còn trang bị cho 720S Spider mui xe bằng kính có thể chuyển đổi từ trong suốt sang mờ đục chỉ bằng thao tác ấn nút giúp mang lại cảm giác lái xe thư giãn. Nét thiết kế mới trên 720S Spider so với người tiền nhiệm là trụ chống phía sau trong suốt giúp cải thiện tầm nhìn ở sau xe và tăng lượng ánh sáng đi vào khoang lái. Nội thất của 720S Spider không có gì thay đổi so với bản coupe, xe vẫn trang bị 3 chế độ lái gồm Comfort, Sport và Track. McLaren 720S Spider trang bị mâm xe đa chấu thiết kế mới, bổ sung thêm hai lựa chọn màu sắc. Giá McLaren 720S Spider khởi điểm là 315.000 USD (tương đương khoảng 7,33 tỷ đồng). Mẫu siêu xe Anh quốc này dự tính sẽ là đối thủ đáng gờm của Ferrari 488 Spider. Video: Ra mắt siêu xe McLaren 720S Spider.

