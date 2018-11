Ra mắt sedan Peugeot 508L 2019 với hàng loạt trang bị mới

Mẫu sedan cỡ trung Peugeot 508L 2019 vừa chính thức được giới thiệu tại triển lãm Ôtô Quảng Châu 2018. Mẫu xe mới gây thu hút với thiết kế có phần khác biệt cùng nhiều trang bị mới hiện đại. Về thiết kế, Peugeot 508L 2019 mới được trang bị lưới tản nhiệt trước theo phong cách ma trận mới nhất của thương hiệu Peugeot và dải đèn LED định vị ban ngày kéo từ đèn pha xuống cản trước, gợi liên tưởng đến cặp nanh hổ. Bên dưới lưới tản nhiệt còn có hốc gió kéo dài, tăng vẻ ấn tượng cho Peugeot 508L 2019. Điểm thay đổi lớn nhất của thiết kế Peugeot 508L 2019 là chiều dài cơ sở 2.848 mm, tăng 55 mm so với bản thường. Chiều dài của Peugeot 508L 2019 đạt mức 4.856 mm, tăng 100 mm so với 508 tiêu chuẩn. Điều này là nguyên nhân kéo theo nhiều thay đổi lớn bên trong xe. Tùy thuộc vào bản trang bị, Peugeot 508L 2019 sẽ có cụm đèn pha LED, cửa sổ trời, radar hỗ trợ lùi, camera lùi hay rèm cửa sổ. Peugeot 508L 2019 sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,6 lít với công suất tối đa 167 mã lực. Động cơ dự kiến sẽ kết hợp với hộp số 8 cấp. Điểm đáng chú ý nhất trên mẫu xe này là những trang bị bên trong xe. Cụ thể Peugeot 508L 2019 được lắp đặt hệ thống thông tin giải trí với màn hình 10 inch và màn hình 12,3 inch trong bảng đồng hồ, có thể tùy chỉnh. Đó là chưa kể đến nền tảng IoT OceanConnect dựa trên điện toán đám mây do hãng Huawei phát triển. Đây là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc được áp dụng công nghệ tương tác giữa người và máy. Xe có hàng ghế trước có 3 cấu hình khác nhau, bao gồm ghế lái + ghế phụ lái chỉnh tay 6 hướng, ghế lái chỉnh điện 8 hướng + ghế phụ lái chỉnh tay 6 hướng và ghế lái + ghế phụ lái chỉnh điện 8 hướng. Peugeot 508L 2019 sẽ được bày bán trên thị trường Trung Quốc vào quý I năm sau. Hiện giá xe Peugeot 508L 2019 vẫn còn là ẩn số. Video: Chi tiết xe sedan Peugeot 508L 2019.

Mẫu sedan cỡ trung Peugeot 508L 2019 vừa chính thức được giới thiệu tại triển lãm Ôtô Quảng Châu 2018. Mẫu xe mới gây thu hút với thiết kế có phần khác biệt cùng nhiều trang bị mới hiện đại. Về thiết kế, Peugeot 508L 2019 mới được trang bị lưới tản nhiệt trước theo phong cách ma trận mới nhất của thương hiệu Peugeot và dải đèn LED định vị ban ngày kéo từ đèn pha xuống cản trước, gợi liên tưởng đến cặp nanh hổ. Bên dưới lưới tản nhiệt còn có hốc gió kéo dài, tăng vẻ ấn tượng cho Peugeot 508L 2019. Điểm thay đổi lớn nhất của thiết kế Peugeot 508L 2019 là chiều dài cơ sở 2.848 mm, tăng 55 mm so với bản thường. Chiều dài của Peugeot 508L 2019 đạt mức 4.856 mm, tăng 100 mm so với 508 tiêu chuẩn. Điều này là nguyên nhân kéo theo nhiều thay đổi lớn bên trong xe. Tùy thuộc vào bản trang bị, Peugeot 508L 2019 sẽ có cụm đèn pha LED, cửa sổ trời, radar hỗ trợ lùi, camera lùi hay rèm cửa sổ. Peugeot 508L 2019 sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,6 lít với công suất tối đa 167 mã lực. Động cơ dự kiến sẽ kết hợp với hộp số 8 cấp. Điểm đáng chú ý nhất trên mẫu xe này là những trang bị bên trong xe. Cụ thể Peugeot 508L 2019 được lắp đặt hệ thống thông tin giải trí với màn hình 10 inch và màn hình 12,3 inch trong bảng đồng hồ, có thể tùy chỉnh. Đó là chưa kể đến nền tảng IoT OceanConnect dựa trên điện toán đám mây do hãng Huawei phát triển. Đây là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc được áp dụng công nghệ tương tác giữa người và máy. Xe có hàng ghế trước có 3 cấu hình khác nhau, bao gồm ghế lái + ghế phụ lái chỉnh tay 6 hướng, ghế lái chỉnh điện 8 hướng + ghế phụ lái chỉnh tay 6 hướng và ghế lái + ghế phụ lái chỉnh điện 8 hướng. Peugeot 508L 2019 sẽ được bày bán trên thị trường Trung Quốc vào quý I năm sau. Hiện giá xe Peugeot 508L 2019 vẫn còn là ẩn số. Video: Chi tiết xe sedan Peugeot 508L 2019.