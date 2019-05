Ra mắt Piaggio Liberty 2019 giá chỉ 48,9 triệu Việt Nam

Mẫu xe ga Paggio Liberty One 2019 mới ra mắt thị trường Việt Nam sở hữu bộ tem mới có thiết kế độc đáo và cá tính được lấy cảm hứng từ đường nét góc cạnh của hình học không gian và những khối hình zig zag trong thiết kế kiến trúc hiện đại, kết hợp cùng họa tiết nghệ thuật đương đại thời trang đường phố của giới trẻ hiện nay. Piaggio Liberty iGet 2019 mới có đèn định vị trước với hệ thống LED, đặc trưng cho phong cách công nghệ của dòng xe bánh lớn Piaggio, làm nổi bật lên thiết kế của Liberty iGet. Những chi tiết tinh tế như vành xe với thiết kế độc đáo, mang đến phong thái lịch lãm đặc trưng cho xe. Yếm trước của xe rộng hơn trước, với cà vạt được mạ crom dọc theo yếm xe là đặc điểm nổi bật của những dòng xe máy tay ga Piaggio. Mặt đồng hồ màn hình điện tử hiển thị LCD, được kết hợp hài hòa với đồng hồ công tơ mét truyền thống. Đồng hồ điện tử được điều khiển bởi nút bấm bên phải tay lái, cung cấp đầy đủ thông tin về trạng thái của xe. Nhờ việc chuyển ắc quy xuống dưới yên, Liberty iGet có hai ngăn đựng đồ trong yếm sau, thích hợp để chứa những vật dụng nhỏ, đồng thời có thể sử dụng để lắp cổng USB (phụ kiện) giúp sạc smartphone. Sàn để chân cho người lái được thiết kế rộng, đồng thời bàn để chân cho người ngồi sau cũng đc đặt ở vị trí thuận tiện. Khung xe Liberty iGet hoàn toàn mới, được thiết kế theo kiểu nôi đơn, được tạo thành từ những ốp thép và những linh kiệp ép dập. Xe có đường kính bánh trước 16”, đảm bảo độ ổn định tối đa. Cả hai vành xe trước và sau đều có thiết kế 7 chấu làm bằng hợp kim nhôm nhẹ hơn so với vành xe của phiên bản trước, giúp tăng độ linh hoạt của xe. Vành sau đường kính 14” sử dụng lốp 100/80. Piaggio Liberty 2019 vẫn sẽ được lắp ráp tại Việt Nam và sử dụng động cơ iGet 125cc với hệ thống phu xăng điện tử nâng cao hiệu suất hoạt động, công suất tối đa và mô men xoắn cực đại được cải thiện, chế độ vận hành ở vòng tua thấp cũng được cải tiến, phù hợp với việc di chuyển trong đô thị. Động cơ làm mát bằng bằng không khí, với hệ thống phối khí 3 van. Hiện tại Liberty iGet mới gồm các lựa chọn sản phẩm: Liberty One 125cc (mới), phiên bản đặc biệt Liberty S ABS 125cc (mới), Liberty ABS 125cc tiêu chuẩn, Liberty S ABS 125cc. Giá xe Piaggio Liberty 2019 One iGet 125cc bán ra chính hãng là 48,9 triệu đồng, đây được xem là lợi thế cạnh tranh khi đối đầu cùng các đối thủ như Honda SH Mode hay Yamaha Grande. Video: So sánh Piaggio Liberty phiên bản mới và cũ.

Mẫu xe ga Paggio Liberty One 2019 mới ra mắt thị trường Việt Nam sở hữu bộ tem mới có thiết kế độc đáo và cá tính được lấy cảm hứng từ đường nét góc cạnh của hình học không gian và những khối hình zig zag trong thiết kế kiến trúc hiện đại, kết hợp cùng họa tiết nghệ thuật đương đại thời trang đường phố của giới trẻ hiện nay. Piaggio Liberty iGet 2019 mới có đèn định vị trước với hệ thống LED, đặc trưng cho phong cách công nghệ của dòng xe bánh lớn Piaggio, làm nổi bật lên thiết kế của Liberty iGet. Những chi tiết tinh tế như vành xe với thiết kế độc đáo, mang đến phong thái lịch lãm đặc trưng cho xe. Yếm trước của xe rộng hơn trước, với cà vạt được mạ crom dọc theo yếm xe là đặc điểm nổi bật của những dòng xe máy tay ga Piaggio. Mặt đồng hồ màn hình điện tử hiển thị LCD, được kết hợp hài hòa với đồng hồ công tơ mét truyền thống. Đồng hồ điện tử được điều khiển bởi nút bấm bên phải tay lái, cung cấp đầy đủ thông tin về trạng thái của xe. Nhờ việc chuyển ắc quy xuống dưới yên, Liberty iGet có hai ngăn đựng đồ trong yếm sau, thích hợp để chứa những vật dụng nhỏ, đồng thời có thể sử dụng để lắp cổng USB (phụ kiện) giúp sạc smartphone. Sàn để chân cho người lái được thiết kế rộng, đồng thời bàn để chân cho người ngồi sau cũng đc đặt ở vị trí thuận tiện. Khung xe Liberty iGet hoàn toàn mới, được thiết kế theo kiểu nôi đơn, được tạo thành từ những ốp thép và những linh kiệp ép dập. Xe có đường kính bánh trước 16”, đảm bảo độ ổn định tối đa. Cả hai vành xe trước và sau đều có thiết kế 7 chấu làm bằng hợp kim nhôm nhẹ hơn so với vành xe của phiên bản trước, giúp tăng độ linh hoạt của xe. Vành sau đường kính 14” sử dụng lốp 100/80. Piaggio Liberty 2019 vẫn sẽ được lắp ráp tại Việt Nam và sử dụng động cơ iGet 125cc với hệ thống phu xăng điện tử nâng cao hiệu suất hoạt động, công suất tối đa và mô men xoắn cực đại được cải thiện, chế độ vận hành ở vòng tua thấp cũng được cải tiến, phù hợp với việc di chuyển trong đô thị. Động cơ làm mát bằng bằng không khí, với hệ thống phối khí 3 van. Hiện tại Liberty iGet mới gồm các lựa chọn sản phẩm: Liberty One 125cc (mới), phiên bản đặc biệt Liberty S ABS 125cc (mới), Liberty ABS 125cc tiêu chuẩn, Liberty S ABS 125cc. Giá xe Piaggio Liberty 2019 One iGet 125cc bán ra chính hãng là 48,9 triệu đồng, đây được xem là lợi thế cạnh tranh khi đối đầu cùng các đối thủ như Honda SH Mode hay Yamaha Grande. Video: So sánh Piaggio Liberty phiên bản mới và cũ.