Ra mắt Cadillac CT5 “đối thủ” BMW 5 Series và Mercedes E-Class

Vừa chính thức ra mắt tại Triển lãm LA Auto Show 2019. So với người tiền nhiệm CTS, mẫu xe sang Cadillac CT5 2020 mới được áp dụng phong cách thiết kế bề thế và góc cạnh mang nét quyền lực và sang trọng - ‘’American Luxury’’ đặc trưng của thương hiệu xe sang Mỹ. Cadillac CT5 2020 mới được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm Alpha mới của hãng xe Mỹ, sử dụng hệ dẫn động cầu sau (RWD) tiêu chuẩn hoặc bốn bánh toàn thời gian (AWD) tùy thuộc vào phiên bản. Phần đầu CT5 nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn và đèn pha LED cá tính, cụm đèn LED chiếu sáng ban ngày trải dài từ cụm đèn pha liền mạch với hai hốc gió bên dưới cản trước tương tự đèn pha của SUV XT6. Mui xe được thiết kế đổ dốc dần ra phía sau theo phong cách ‘’fastback’’. Nhìn chung, dòng CT5 ảnh hưởng thiết kế rất nhiều mẫu concept Escala được hãng xe Mỹ giới thiệu tại Triển lãm LA Auto Show năm 2016. Dựa trên thế mạnh ở nền tảng khung gầm thiên cầu sau (RWD) vốn đạt được nhiều giải thưởng cho Cadillac, CT5 hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm lái tuyệt vời khi nó sự pha trộn giữa tính hiệu suất và sự thoải mái. So với CTS, CT5 có nhiều cải tiến hệ thống treo trước và sau, bao gồm sử dụng hệ thống treo trước kiểu MacPherson với cánh tay đòn kép được thiết kế để cho sự phản hồi thật với người lái. Ở phía sau, hệ thống treo độc lập 5 liên kết góp phần mang lại khả năng xử lý tuyệt vời cho chiếc sedan. Trang bị hệ thống lái trợ lực điện từ Bosch, phanh trước Brembo tiêu chuẩn trên các phiên bản Sport hay phuộc MVS (passive dampers) từ ZF trang bị tiêu chuẩn trên mọi phiên bản,... (xe Mỹ nhưng sử dụng nhiều đồ chơi châu Âu). Tùy thuộc vào phiên bản nội thất sẽ có trang bị tiện nghi và giải trí khác nhau, trong đó màn hình cảm ứng 10 inch trung tâm là trang bị tiêu chuẩn, ở gói trang bị Platinum cao cấp có rất nhiều tùy chọn như ghế ngồi bọc da Da semi-aniline, hàng ghế trước có hệ thống sưởi, thông gió, tính năng massage và điều chỉnh chỉnh điện 18 hướng. Các chi tiết trang trí cho cabin bằng sợi carbon hay lẫy chuyển số bằng magiê,... Tất cả các phiên bản của Cadillac CT5 đều được trang bị tiêu chuẩn công nghệ an toàn như cảnh báo va chạm phía trước hay phanh tự động khẩn cấp. Ở phiên bản cao cấp như: Premium Luxury và Sport có thêm các hệ thống như: cảnh báo thay đổi làn đường và cảnh báo giao thông phía sau, bên cạnh gói hỗ trợ đỗ xe và gương chiếu hậu tự động làm mờ. Một số trang bị tuỳ chọn có mặt trên Cadillac CT5 bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), tăng cường phanh lực khẩn cấp, hỗ trợ đỗ xe tự động, hỗ trợ đỗ xe trước (chỉ báo khoảng cách), camera quan sát xung quanh, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), hỗ trợ giữ làn đường,... CT5 sẽ có tổng cộng 02 phiên bản động cơ bao gồm: 04 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 2.0L tăng áp cổng nạp kép (Twin-Scroll) mạnh 237 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350Nm; và động cơ V6 3.0L tăng áp kép (Twin-turbo) mạnh 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 542Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) hoặc bốn bánh (AWD) thông qua hộp số tự động 10 cấp Electronic Precision Shift tiên tiến. CT5 đi kèm với nhiều chế độ vận hành như: Tour, Sport, Snow/Ice (tuyết) hay My Mode (tùy chỉnh) với nhiều sự thay đổi như: các bước chuyển số, cảm giác lái và phanh cũng như sự phân bổ mô-men xoắn giữa hai trục trước sau (bản AWD). Giá xe Cadillac CT5 mới sẽ được công bố khi bán ra tại Mỹ vào mùa thu năm nay. Video: Ra mắt Cadillac CT5 2020 mới, "đối thủ" BMW 5 Series.

