Sau hàng loạt những mẫu siêu xe, xe hạng sang được các hãng mạ vàng - mới đây hãng xe sang đình đám tại Đức cũng "ăn theo" mốt thờ thượng này khi ra mắt bộ đôi "xe xanh" BMW i3 và i8 dát vàng 24 carat. Không đơn thuần là dàn áo có được sơn màu vàng ánh kim đầy phong cách quý tộc, hãng xe đến từ xứ Bavarian của Đức còn phủ lớp vàng 24 carat để tạo ra phiên bản Starlight Edition BMW i3 và i8 đặc biệt này. Được biết, việc chuyển đổi từ tone màu vàng sang đen rất nhẹ nhàng và tinh tế theo kiểu gradient (hiệu ứng loang màu), trên thân xe và nắp capo mô phỏng bầu trời đầy sao vàng khiến chiếc xe trông hấp dẫn hơn. Về thông số kỹ thuật, bộ đôi xe xanh của BMW là i3 và i8 bản đặc biệt Starlight Edition không thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn. Bề mặt xe được hoàn thiện bởi Toplac - đối tác chính thức của BMW ColorSystem tại Cộng hòa Séc, đại diện cho các nhà sản xuất sơn BASF. Hãng xe Đức cho biết chiếc i3 và i8 độc đáo này sẽ được bán trong cuộc đấu giá từ thiện hỗ trợ "Dagmar & Václav Havel Foundation VIZE 97", còn được gọi là "Vision 97". Đây là giải thưởng quốc tế được trao cho các nhà tư tưởng, khoa học có những đóng góp quan trọng cho nhân loại. Bên cạnh ngoại thất, bên trong xe cũng sử dụng tông màu vàng chủ đạo theo đúng phong cách mạ vàng với dòng chữ "Starlight Edition one of one" là điểm nhấn trên một số chi tiết như bảng táp lô, bậc cửa xe,... Lớp bụi vàng 24 carat trên hai mẫu xe BMW i3 và i8 này được cung cấp bởi Liebscher Blattgold GmbH. Được biết, sẽ có tổng cộng 4 lớp vàng trên cả hai chiếc xe, với lớp cuối cùng được sơn thủ công. Chưa rõ giá khởi điểm của 2 chiếc xe BMW dát vàng nhưng thương hiệu xe sang Đức cho biết tất cả số tiền họ thu được từ việc bán đấu giá sẽ được sử dụng cho mục đích từ thiện hỗ trợ cho quỹ "Dagmar & Václav Havel Foundation VIZE 97". Phiên bản BMW Starlight i3 và i8 của BMW sẽ được trưng bày tại showroom của Invelt ở Praha từ ngày 21/6 trở đi. Cả hai mẫu xe cũng sẽ xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary vào ngày 4-5/7/2018. Video: Ra mắt bộ đôi "xe xanh" BMW i3 và i8 dát vàng 24 carat.

