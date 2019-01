Quang Tèo tậu xe Toyota Fortuner hơn 1 tỷ đồng chơi Tết

Mới đây, danh hài Nguyễn Tiến Quang, còn được biết tới với cái tên Quang Tèo đã sắm một chiếc xe Toyota Fortuner mới thay cho chiếc Nissan X-Trail cũ. Danh hài chọn xe màu đen thay vì trắng như trước đây, với giải thích là sẽ đem lại may mắn. Đây là chiếc Fortuner thứ 3 và là chiếc xe thứ 9 được Quang Tèo sở hữu. "Sau gần 1 năm cưới em Nissan đã phải chia tay. Vì em có quá nhiều lỗi với anh. Em da trắng mà lại đen. Đây mới là người tình trăm năm của anh Fortuner 2018 đen tuyền. Hi vọng là sẽ đỏ...! Chúng ta sẽ cùng nhau đem niềm vui đến mọi miền tổ quốc em nhé," danh hài Quang Tèo bày tỏ cảm xúc sau khi sắm chiếc xe mới. Trước Tết năm ngoái, danh hài Quang Tèo đã mua một chiếc Nissan X-Trail màu trắng. Gắn bó được một năm, anh đã đổi sang chiếc Fortuner 2018 này. Trước đó, danh hài này từng sử dụng chiếc xe Fortuner đời cũ. Về thiết kế, Toyota Fortuner 2018 vẫn giữ nguyên gần như không có sự thay đổi với ngôn ngữ "Keen Look" sắc sảo hơn thế hệ trước, nhằm đem tới vẻ đẹp vừa "lạnh lùng", vừa khỏe khoắn. Phải thật tinh ý mới có thể nhận ra chiếc xe đã có thêm đèn sương mù LED, đèn xi-nhan hai bên gương chiếu hậu mới, bậc lên xuống thiết kế lại và đèn hậu sửa đổi một chút. Tương tự như ngoại thất, nội thất của Fortuner 2018 cũng được Toyota giữ nguyên. Dù có cách bố trí các chi tiết y hệt như Hilux, nhưng bảng táp-lô của Fortuner thế hệ mới lại được thiết kế hoàn toàn khác biệt, khiến chiếc xe trông cao cấp hơn hẳn. Đồng thời các chất liệu được sử dụng trên chiếc xe cũng tạo cảm giác sang trọng. Trên các phiên bản cao cấp, Fortuner 2018 cũng đã được trang bị thêm ghế phụ điều chỉnh điện 8 hướng. Trước đây dòng xe này cũng có ghế chỉnh điện, tuy nhiên chỉ có ghế lái mới có thể điều chỉnh được. Hàng ghế sau của xe có cửa gió điều hòa độc lập, có thể gập lưng 60/40 và chỉnh tay. Một nâng cấp đáng giá khác của mẫu xe Toyota Fortuner phiên bản 2018 này đó chính là hệ thống phanh đĩa phía sau thay cho phanh tang trống, giúp rút ngắn quãng đường phanh của chiếc xe. Các trang bị an toàn còn lại của xe không có sự thay đổi so với đời 2017. Xe cũng có tới 3 hàng ghế, cho phép 7 người có thể ngồi trong xe. Hàng ghế cuối cùng của xe có khả năng gập 50/50 về phía hai bên thân xe... Chiếc Fortuner 2018 của Quang Tèo mới mua thuộc phiên bản máy dầu, một cầu, số tự động. Giá xe Toyota Fortuner hiện tại là 1,094 tỷ đồng. Giá lăn bánh khoảng 1,25 tỷ đồng, chưa kể gói phụ kiện bán kèm. Video: Các phiên bản Toyota Fortuner 2018 tại Việt Nam.

