Porsche 911 Targa 4 GTS 2018 hơn 11 tỷ ở Sài Gòn

Sau hơn nửa năm được đưa về nước, chiếc xe thể thao mui trần Porsche 911 Targa 4 GTS 2018 theo diện nhập khẩu chính hãng đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại đã có chủ nhân mua. Chủ nhân của chiếc Porsche 911 Targa 4 GTS độc nhất vô nhị tại dải đất hình chữ S là một người yêu xe ở TP HCM. Các option trên chiếc xe Porsche 911 Targa 4 GTS đời 2018 mang biển kiểm soát tại Sài thành khá nhiều, trong đó, một số trang bị đáng chú ý có thể kể đến là ốp carbon ở vỏ gương, vô lăng hay bệ cần số. Chưa hết, bộ áo của xe cũng là hàng tuyển chọn với màu sơn Carrara White Metallic có giá 67,9 triệu đồng. Đèn chiếu sáng LED cua theo góc lái màu đen, phần trên kính chắn gió màu tối hay bộ mâm 20 inch sơn màu đen mờ của phiên bản 911 Turbo S cũng là những tuỳ chọn hết sức thú vị và đẹp mắt của chủ nhân đã lựa chọn cho chiếc xe Porsche 911 Targa 4 GTS đời 2018 độc nhất Việt Nam. Cụm đèn hậu dạng LED với thiết kế trải dài ngang đuôi và có dạng 3D. Logo Porsche 911 Targa 4 GTS được gắn phía sau và sơn màu đen. Dòng chữ Targa gắn tại vị trí ngăn cách mui mềm và nắp kính. Nắp động cơ có thiết kế dạng nan sọc, hệ thống ống xả đôi đặt gần vị trí trung tâm. Cánh lướt gió thể thao với chức năng chỉnh điện, mâm đa chấu... Ben trong khoang lái của chiếc Porsche 911 Targa 4 GTS đời 2018 độc nhất Việt Nam sở hữu những tuỳ chọn độc đáo như ốp bậc cửa carbon phát sáng có chi phí 58,3 triệu đồng. Hệ thống âm thanh vòm Burmester cao cấp trên chiếc Porsche 911 Targa 4 GTS đời 2018 đầu tiên tại Việt Nam có giá 253,2 triệu đồng. Hệ thống quản lý thông tin và giải trí Porsche Communication Management (PCM), hệ thống quản lí liên lạc bao gồm mô đun định vị, kết nối điện thoại qua bluetooth và điều khiển bằng giọng nói có tích hợp Apple Car Play. Điều hòa không khí hai vùng với bộ lọc than hoạt tính. Cụm đồng hồ với màn hình phân giải cao 4.6 inch, mặt đồng hồ và đồng hồ đo vòng tua máy với logo GTS màu đen. Xe sử dụng động cơ Boxer, Bi turbo, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 450 mã lực tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 550 Nm tại dải vòng tua máy 2.150 - 5.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp cùng hộp số ly hợp kép PDK cùng hệ dẫn động 4 bánh, nhờ đó, Porsche 911 Targa 4 GTS đời 2018 có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 306 km/h. Theo hãng Porsche, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình cho mẫu xe thể thao mui trần 911 Targa 4 GTS đời 2018 là 8.7 lít/100 km. Các tuỳ chọn an toàn có trên Porsche 911 Targa 4 GTS đời 2018 tại Việt Nam bao gồm hệ thống quản lý khung gầm chủ động, hệ thống nâng trục trước, hệ thống đánh lái bánh sau và hệ thống kiểm soát hành trình. Gương chiếu hậu chống chói, cảm biến mưa và trợ lực cảm ứng theo tốc độ.Giá xe Porsche 911 Targa 4 GTS tại Việt Nam khởi điểm là 8,35 tỷ đồng. Tuy nhiên nhờ những phụ kiện độ "khủng" nên mẫu xe trong bài viết này có mức giá bán lên đến 11,253 tỷ đồng. Như vậy, chiếc xe của người yêu xe tại Sài Gòn này có giá đắt gần 3 tỷ đồng so với bản tiêu chuẩn. Video: Siêu xe Porsche 911 Targa 4S độ độc đáo tại Sài Gòn.

Sau hơn nửa năm được đưa về nước, chiếc xe thể thao mui trần Porsche 911 Targa 4 GTS 2018 theo diện nhập khẩu chính hãng đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại đã có chủ nhân mua. Chủ nhân của chiếc Porsche 911 Targa 4 GTS độc nhất vô nhị tại dải đất hình chữ S là một người yêu xe ở TP HCM. Các option trên chiếc xe Porsche 911 Targa 4 GTS đời 2018 mang biển kiểm soát tại Sài thành khá nhiều, trong đó, một số trang bị đáng chú ý có thể kể đến là ốp carbon ở vỏ gương, vô lăng hay bệ cần số. Chưa hết, bộ áo của xe cũng là hàng tuyển chọn với màu sơn Carrara White Metallic có giá 67,9 triệu đồng. Đèn chiếu sáng LED cua theo góc lái màu đen, phần trên kính chắn gió màu tối hay bộ mâm 20 inch sơn màu đen mờ của phiên bản 911 Turbo S cũng là những tuỳ chọn hết sức thú vị và đẹp mắt của chủ nhân đã lựa chọn cho chiếc xe Porsche 911 Targa 4 GTS đời 2018 độc nhất Việt Nam. Cụm đèn hậu dạng LED với thiết kế trải dài ngang đuôi và có dạng 3D. Logo Porsche 911 Targa 4 GTS được gắn phía sau và sơn màu đen. Dòng chữ Targa gắn tại vị trí ngăn cách mui mềm và nắp kính. Nắp động cơ có thiết kế dạng nan sọc, hệ thống ống xả đôi đặt gần vị trí trung tâm. Cánh lướt gió thể thao với chức năng chỉnh điện, mâm đa chấu... Ben trong khoang lái của chiếc Porsche 911 Targa 4 GTS đời 2018 độc nhất Việt Nam sở hữu những tuỳ chọn độc đáo như ốp bậc cửa carbon phát sáng có chi phí 58,3 triệu đồng. Hệ thống âm thanh vòm Burmester cao cấp trên chiếc Porsche 911 Targa 4 GTS đời 2018 đầu tiên tại Việt Nam có giá 253,2 triệu đồng. Hệ thống quản lý thông tin và giải trí Porsche Communication Management (PCM), hệ thống quản lí liên lạc bao gồm mô đun định vị, kết nối điện thoại qua bluetooth và điều khiển bằng giọng nói có tích hợp Apple Car Play. Điều hòa không khí hai vùng với bộ lọc than hoạt tính. Cụm đồng hồ với màn hình phân giải cao 4.6 inch, mặt đồng hồ và đồng hồ đo vòng tua máy với logo GTS màu đen. Xe sử dụng động cơ Boxer, Bi turbo, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 450 mã lực tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 550 Nm tại dải vòng tua máy 2.150 - 5.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp cùng hộp số ly hợp kép PDK cùng hệ dẫn động 4 bánh, nhờ đó, Porsche 911 Targa 4 GTS đời 2018 có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 306 km/h. Theo hãng Porsche, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình cho mẫu xe thể thao mui trần 911 Targa 4 GTS đời 2018 là 8.7 lít/100 km. Các tuỳ chọn an toàn có trên Porsche 911 Targa 4 GTS đời 2018 tại Việt Nam bao gồm hệ thống quản lý khung gầm chủ động, hệ thống nâng trục trước, hệ thống đánh lái bánh sau và hệ thống kiểm soát hành trình. Gương chiếu hậu chống chói, cảm biến mưa và trợ lực cảm ứng theo tốc độ. Giá xe Porsche 911 Targa 4 GTS tại Việt Nam khởi điểm là 8,35 tỷ đồng. Tuy nhiên nhờ những phụ kiện độ "khủng" nên mẫu xe trong bài viết này có mức giá bán lên đến 11,253 tỷ đồng. Như vậy, chiếc xe của người yêu xe tại Sài Gòn này có giá đắt gần 3 tỷ đồng so với bản tiêu chuẩn. Video: Siêu xe Porsche 911 Targa 4S độ độc đáo tại Sài Gòn.