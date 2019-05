Porsche 911 GT2 tại Hồng Kông rẻ hơn Việt Nam 4 tỷ

Cụ thể hơn, tại thị trường Mỹ, những chiếc s iêu xe Porsche 911 GT2 RS được rao bán với giá khởi điểm lên đến 293.200 đô la (tương đương 6,79 tỷ đồng). Nhưng giới nhà giàu ở Hồng Kông phải chi trả số tiền lên đến 5,468 triệu HKD cho 1 chiếc Porsche 911 GT2 RS tiêu chuẩn (tương đương 16,13 tỷ đồng hay đắt hơn gần 10 tỷ đồng). Tuy nhiên, nếu so với giá siêu xe Porsche 911 GT2 RS tại thị trường Việt Nam lên đến 20,19 tỷ đồng cho xe tiêu chuẩn, rõ ràng, siêu xe Porsche 911 GT2 RS chính hãng tại Hồng Kông vẫn rẻ hơn tới 4 tỷ đồng so với giá xe Porsche ở Việt Nam. Dù là 1 trong 3 nước có chi phí sinh hoạt đắt đỏ bậc nhất thế giới nhưng giá bán các dòng siêu xe ở Hồng Kông vẫn rẻ chán so với giới nhà giàu Việt Nam phải chịu. Điều này phản ánh các đại gia Việt cũng rất chịu chơi không thua kém gì nhà giàu ở Hồng Kông. Hiện tại đã có 3 chiếc siêu xe Porsche 911 GT2 RS tại Việt Nam đều đã có chủ nhân. 2 trong số đó thuộc bản tiêu chuẩn với giá bán 20,19 tỷ đồng. Chiếc siêu xe Porsche 911 GT2 RS còn lại mang gói tuỳ chọn Weisach Package nên giá sẽ hơn 23 tỷ đồng. Cũng mang gói tuỳ chọn Weisach Package, nhưng các chiếc siêu xe Porsche 911 GT2 RS ở Hồng Kông sẽ có giá lên đến 6,178 triệu HKD (tương đương 18,23 tỷ đồng) - vẫn rẻ chán so với thị trường Việt Nam. Siêu xe Porsche 911 GT2 RS mới trang bị tùy chọn Weisach Package sẽ được trang bị thêm các chi tiết bằng sợi carbon ở nắp capô, trần xe và vành nhẹ hơn nhằm giúp trọng lượng xe giảm cân 30 kg, xuống còn 1.440 kg so với siêu xe Porsche 911 GT2 RS tiêu chuẩn. Siêu xe Porsche 911 GT2 RS 2018 được mệnh danh là chiếc 911 mạnh nhất trong lịch sử nhà Porsche, xe sở hữu khối động cơ Boxer 6 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít, sản sinh công suất tối đa lên đến 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 750 Nm. Khác với chiếc Porsche 911 GT3 2018 độc nhất Việt Nam, siêu xe Porsche 911 GT2 RS 2018 chỉ có độc nhất một loại hộp số là PDK tự động 7 cấp. Porsche 911 GT2 RS 2018 tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h. Trong năm ngoái, 911 GT2 RS đã lập kỷ lục về thời gian hoàn thành một vòng đua Nordschiefe tại Nurburgring, Đức, tuy nhiên, hiện danh hiệu này đã bị siêu xe Lamborghini Aventador SVJ soán ngôi. Porsche 911 GT2 RS 2018 không được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian mà dùng hệ dẫn động cầu sau, đi với khung gầm theo phong cách xe đua. Tuy nhiên, nhờ hệ thống treo đặc biệt và những cải tiến trong thiết kế khí động học, Porsche 911 GT2 RS vẫn chạy ổn định trên đường. Video: Siêu xe Porsche 911 GT2 RS mới Việt Nam.









