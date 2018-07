Porsche 911 GT2 RS tại Malaysia rẻ hơn Việt Nam 3 tỷ đồng

Tại triển lãm ôtô Bangkok 2018 diễn ra vào tháng 3 đầu năm nay, hãng xe thể thao Đức đã vén màn mẫu siêu xe Porsche 911 GT2 RS 2018 tại thị trường Thái Lan nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Sau 3 tháng, mẫu xe này lại tiếp tục ra mắt Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia. Porsche 911 GT2 RS là dòng xe thể thao đã lần đầu tiên ra mắt trong sự kiện Goodwood 2017 như phiên bản mạnh nhất của dòng 911 hiện nay. "Trái tim" của Porsche 911 GT2 RS 2018 là động cơ Boxer 6 xi-lanh phẳng, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Xe chỉ có một loại hộp số duy nhất là PDK tự động 7 cấp. Động cơ này vốn được phát triển dựa trên máy của Porsche 911 Turbo S nhưng có bộ tăng áp lớn hơn và hệ thống làm mát bổ sung. Hệ thống này không chỉ mang đến khả năng làm mát tối ưu mà còn phun nước để hạ nhiệt luồng khí nạp theo phong cách của BMW M4 GTS. Nhờ đó, Porsche 911 GT2 RS 2018 có công suất tối đa cao hơn 80 mã lực và mô-men xoắn cực đại tăng 50 Nm so với đời cũ dùng động cơ 3,6 lít. Tất cả sức mạnh trên giúp siêu xe Porsche 911 GT2 RS phiên bản 2018 tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 2,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h. Trong năm ngoái, chính mẫu xe này đã lập kỷ lục về thời gian hoàn thành một vòng đua Nordschiefe tại Nurburgring, Đức.Porsche 911 GT2 RS 2018 không được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian mà dùng hệ dẫn động cầu sau, đi với khung gầm theo phong cách xe đua. Tuy nhiên, nhờ hệ thống treo đặc biệt và những cải tiến trong thiết kế khí động học, Porsche 911 GT2 RS 2018 vẫn chạy ổn định trên đường. Theo hãng siêu xe Porsche cho hay, mẫu xe 911 GT2 RS 2018 sử dụng luôn thân vỏ của 911 Turbo nên mẫu xe này rộng hơn 911 Carrera và Carrea S thông thường. Bộ vành của mẫu xe này có đường kính 20 inch phía trước và 21 inch phía sau. Vành đi với lốp Ultra High Performance có kích thước 265/35 trước và 325/30 sau. Phần đầu xe của Porsche 911 GT2 RS 2018 được trang bị hốc gió và bộ chẻ khí cỡ lớn. Ngay cả trên nắp capô và nắp khoang động cơ phía sau cũng có thêm hốc gió. Đằng sau xuất hiện 2 ống xả và cánh gió đuôi đồ sộ. Hệ thống xả của Porsche 911 GT2 RS 2018 được làm từ titan nên giúp giảm 7 kg trọng lượng. Chưa hết, Porsche 911 GT2 RS 2018 còn đi kèm nhiều chi tiết bằng sợi carbon tiêu chuẩn như nắp capô, chắn bùn trước, vỏ gương ngoại thất, hốc gió bên sườn phía sau và một phần của đuôi xe. Riêng phần nóc xe lại được chế tạo từ ma-giê. Nếu đi kèm gói Weissach Package, bao gồm nóc, thanh chống lật và thanh nối ở cả 4 góc xe bằng sợi carbon trong khi vành làm từ ma-giê nhẹ hơn 30 kg, xuống còn 1.440 kg. Bước vào bên trong Porsche 911 GT2 RS phiên bản 2018 này, bạn sẽ tìm thấy nội thất bọc da màu đen và Alcantara màu đỏ, bao gồm cả trần bên trên. hêm vào đó là các chi tiết ốp sợi carbon, vô lăng thể thao tích hợp lẫy chuyển số thể thao và lồng chống lật. Nếu muốn, khách hàng có thể yêu cầu hãng Porsche lắp thêm hệ thống thông tin giải trí và điều hòa vào bên trong 911 GT2 RS 2018. Porsche 911 GT2 RS 2018 đã được trưng bày tại trường đua quốc tế Sepang ở Malaysia và có giá lên đến 2,9 triệu RM, tương đương 16,5 tỷ đồng. Như vậy, Porsche 911 GT2 RS 2018 ở Malaysia rẻ hơn rất nhiều so với xe tại Thái Lan vốn có giá 33,5 triệu Baht (24,4 tỷ đồng). Trong khi đó, tại Việt Nam, Porsche 911 GT2 RS 2018 có giá bán chính hãng 19,1 tỷ đồng. Đáng tiếc là hiện chưa có chiếc Porsche 911 GT2 RS 2018 nào được đưa về Việt Nam. Do đó, người chơi xe ở Việt Nam vẫn chưa có cơ hội ngắm tận mắt phiên bản mạnh nhất trong dòng xe này. Video: Chi tiết siêu xe Porsche 911 GT2 RS phiên bản 2018.

Tại triển lãm ôtô Bangkok 2018 diễn ra vào tháng 3 đầu năm nay, hãng xe thể thao Đức đã vén màn mẫu siêu xe Porsche 911 GT2 RS 2018 tại thị trường Thái Lan nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Sau 3 tháng, mẫu xe này lại tiếp tục ra mắt Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia. Porsche 911 GT2 RS là dòng xe thể thao đã lần đầu tiên ra mắt trong sự kiện Goodwood 2017 như phiên bản mạnh nhất của dòng 911 hiện nay. "Trái tim" của Porsche 911 GT2 RS 2018 là động cơ Boxer 6 xi-lanh phẳng, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Xe chỉ có một loại hộp số duy nhất là PDK tự động 7 cấp. Động cơ này vốn được phát triển dựa trên máy của Porsche 911 Turbo S nhưng có bộ tăng áp lớn hơn và hệ thống làm mát bổ sung. Hệ thống này không chỉ mang đến khả năng làm mát tối ưu mà còn phun nước để hạ nhiệt luồng khí nạp theo phong cách của BMW M4 GTS. Nhờ đó, Porsche 911 GT2 RS 2018 có công suất tối đa cao hơn 80 mã lực và mô-men xoắn cực đại tăng 50 Nm so với đời cũ dùng động cơ 3,6 lít. Tất cả sức mạnh trên giúp siêu xe Porsche 911 GT2 RS phiên bản 2018 tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 2,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h. Trong năm ngoái, chính mẫu xe này đã lập kỷ lục về thời gian hoàn thành một vòng đua Nordschiefe tại Nurburgring, Đức. Porsche 911 GT2 RS 2018 không được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian mà dùng hệ dẫn động cầu sau, đi với khung gầm theo phong cách xe đua. Tuy nhiên, nhờ hệ thống treo đặc biệt và những cải tiến trong thiết kế khí động học, Porsche 911 GT2 RS 2018 vẫn chạy ổn định trên đường. Theo hãng siêu xe Porsche cho hay, mẫu xe 911 GT2 RS 2018 sử dụng luôn thân vỏ của 911 Turbo nên mẫu xe này rộng hơn 911 Carrera và Carrea S thông thường. Bộ vành của mẫu xe này có đường kính 20 inch phía trước và 21 inch phía sau. Vành đi với lốp Ultra High Performance có kích thước 265/35 trước và 325/30 sau. Phần đầu xe của Porsche 911 GT2 RS 2018 được trang bị hốc gió và bộ chẻ khí cỡ lớn. Ngay cả trên nắp capô và nắp khoang động cơ phía sau cũng có thêm hốc gió. Đằng sau xuất hiện 2 ống xả và cánh gió đuôi đồ sộ. Hệ thống xả của Porsche 911 GT2 RS 2018 được làm từ titan nên giúp giảm 7 kg trọng lượng. Chưa hết, Porsche 911 GT2 RS 2018 còn đi kèm nhiều chi tiết bằng sợi carbon tiêu chuẩn như nắp capô, chắn bùn trước, vỏ gương ngoại thất, hốc gió bên sườn phía sau và một phần của đuôi xe. Riêng phần nóc xe lại được chế tạo từ ma-giê. Nếu đi kèm gói Weissach Package, bao gồm nóc, thanh chống lật và thanh nối ở cả 4 góc xe bằng sợi carbon trong khi vành làm từ ma-giê nhẹ hơn 30 kg, xuống còn 1.440 kg. Bước vào bên trong Porsche 911 GT2 RS phiên bản 2018 này, bạn sẽ tìm thấy nội thất bọc da màu đen và Alcantara màu đỏ, bao gồm cả trần bên trên. hêm vào đó là các chi tiết ốp sợi carbon, vô lăng thể thao tích hợp lẫy chuyển số thể thao và lồng chống lật. Nếu muốn, khách hàng có thể yêu cầu hãng Porsche lắp thêm hệ thống thông tin giải trí và điều hòa vào bên trong 911 GT2 RS 2018. Porsche 911 GT2 RS 2018 đã được trưng bày tại trường đua quốc tế Sepang ở Malaysia và có giá lên đến 2,9 triệu RM, tương đương 16,5 tỷ đồng. Như vậy, Porsche 911 GT2 RS 2018 ở Malaysia rẻ hơn rất nhiều so với xe tại Thái Lan vốn có giá 33,5 triệu Baht (24,4 tỷ đồng). Trong khi đó, tại Việt Nam, Porsche 911 GT2 RS 2018 có giá bán chính hãng 19,1 tỷ đồng. Đáng tiếc là hiện chưa có chiếc Porsche 911 GT2 RS 2018 nào được đưa về Việt Nam. Do đó, người chơi xe ở Việt Nam vẫn chưa có cơ hội ngắm tận mắt phiên bản mạnh nhất trong dòng xe này. Video: Chi tiết siêu xe Porsche 911 GT2 RS phiên bản 2018.