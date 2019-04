Phạm Quỳnh Anh tậu Mercedes-Benz GLC giá gần 2 tỷ đồng

Cuối tuần vừa qua, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã có mặt tại một đại lý Mercedes-Benz tại TP HCM để nhận bàn giao chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz GLC mới. Đây cũng là chiếc xe mang thương hiệu ngôi sao 3 cánh đầu tiên của cô. Mercedes-Benz GLC 250 4Matic mà nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh mới chọn mua có nước sơn ngoại thất màu đen bóng đi kèm các chi tiết mạ crôm. Kích thước tổng thể của xe lần lượt là 4.656 x 1.890 x 1.644 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.873 mm. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt thanh đôi nằm ngang, logo ngôi sao ba cánh ở giữa. Cụm đèn pha cỡ lớn tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED được tạo hình ấn tượng. Đuôi xe của Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC được thiết kế khá gọn gàng, cụm đèn hậu dạng led được thiết kế mềm mại ôm sát phần góc đuôi xe, cản sau thể thao nổi bật với cặp ống xả đơn đặt đối xứng 2 bên được mạ crom sáng bóng. Xe được trang bị mâm hợp kim nhôm cỡ lớn kích thước 18 inch. Khoang nội thất ấn tượng với bảng điều khiển liền khối cùng chất liệu cao cấp làm từ da, gỗ và hợp kim nhôm. Cửa sổ trời siêu rộng panoramic, đèn viền nội thất 3 màu cùng hệ thống âm thanh vòm Burmester 13 loa, công suất 590 watt. Hệ thống dẫn đường và định vị vệ tinh toàn cầu GPS tích hợp bản đồ Việt Nam, chìa khóa KEYLESS-GO. Hàng ghế phía trước điều chỉnh điện, bộ nhớ 3 vị trí cho ghế trước, tay lái và gương chiếu hậu bên ngoài. Màn hình màu TFT 7-inch, bộ thu sóng phát thanh, kết nối Bluetooth, trình duyệt Internet. Touchpad điều khiển cảm ứng trên bệ trung tâm, hệ thống dẫn đường và định vị vệ tinh toàn cầu GPS, hỗ trợ các thiết bị giải trí di động,... Mercedes-Benz GLC 250 4Matic bản nâng cấp của nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vẫn được trang bị động cơ I4 2.0L sản sinh 211 mã lực, Hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC đi kèm hệ dẫn động 4MATIC. Mô-men xoắn cực đại 350 ngay từ vòng tua máy 1.200 vòng/phút, có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình ở mức 6.5L/100 km. Đi kèm 5 chết độ lái khác nhau là "Comfort", "ECO", "Sport", "Sport+" và “Individual”. Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ phòng ngừa va chạm với chức năng hỗ trợ tự động giảm tốc cho xe. Việc lái xe vào ban đêm cũng trở nên an toàn hơn nhờ vào cụm đèn trước LED toàn phần thông minh. Những công nghệ an toàn tiêu chuẩn khác khác như chức năng cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, chống trượt khi tăng tốc ASR,... Chiếc Mercedes-Benz GLC mà nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh chọn mua thuộc phiên bản GLC 250 nâng cấp với những thay đổi nhẹ ở ngoại hình cùng giá bán tăng thêm 60 triệu đồng so với đời cũ. Hiện tại, giá xe Mercedes-Benz GLC của phiên bản GLC 250 4Matic chính hãng tại Việt Nam là 1,989 tỷ đồng. Video: Ra mắt Mercedes-Benz GLC mới tại Việt Nam.

