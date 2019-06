Peugeot 5008 "chạy lướt" giá hơn 1,35 tỷ tại Quảng Bình

Tại Việt Nam, với giá bán và thiết kế của mình, mẫu xe Peugeot 5008 mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport,... Xe được tập đoàn Trường Hải lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu nguyên chiếc như trước đây. Mẫu xe này xuất hiện khá ít trên thị trường xe cũ, nhưng mới đây một chủ xe đã rao bán tại Quảng Bình. So với các đối thủ đến từ Nhật Bản, Peugeot 5008 mới mang trên mình sự khác biệt và được xem như làn gió mới đầy thú vị trong phân khúc SUV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam. Nhìn thực tế, 5008 trông giống như một chiếc SUV thể thao mạnh mẽ kết hợp với phong cách thiết kế của một chiếc MPV đa dụng. Về mặt thiết kế, diện mạo của phía trước của Peugeot 5008 tương tự như đàn em 3008 tại Việt Nam. Lưới tản nhiệt được làm dạng hạt nổi, mạ chrome cao cấp, cụm đèn pha sử dụng công nghệ LED tích hợp điều hướng theo góc cua. Đèn định vị dạng LED mô phỏng móng vuốt sư tử (hình ảnh thương hiệu của hãng xe Pháp). Cản trước được làm từ kim loại bản to thể hiện sự khỏe khoắn. Thân xe được làm đơn giản, không có những đường gân dập nổi. Phía dưới có sự xuất hiện của ốp nhựa màu đen lớn và 2 tấm kim loại mạ chrome. Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn xi-nhan báo rẽ. Mâm xe 18 inch có thiết kế nhiều chi tiết trắng đen. Cụm đèn hậu kiểu mới đang dần được thiết kế phổ biến trên những mẫu xe Peugeot đời mới. Nội thất của Peugeot 5008 tương tự với 3008 mới và có tên i-Cockpit. Điểm nhấn là vô lăng nhỏ, vát trên dưới tích hợp lẫy chuyển số thể thao. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, MirrorLink, Bluetooth,... Màn hình hiển thị thông tin HUD hiện đại kích thước 12,3 inch phía sau vô-lăng. Hệ thống âm thanh Focal Premium Hi-Fi, đĩa sạc không dây Qi, định vị TomTom, cửa sổ trời Panorama. Các phím bấm phía dưới màn hình đặt nổi được thiết kế như những phím đàn Piano. Cụm điều khiển nổi bật với cần số điện tử rất hiện đại, nút khởi động thông minh, núm xoay điều chỉnh 5 điều kiện lái khác nhau. Phanh tay dạng điện tử đi kèm nút chuyển sang chế độ thể thao đặt dưới, rất kích thích người lái. Phía sau, hàng ghế thứ 2 trên Peugeot 5008 được thiết kế khác biệt với tỷ lệ 40 – 60. Ghế ngồi tại đây có thể điều chỉnh trượt lên/xuống nhằm mở rộng khoảng duỗi chân cho hàng ghế thứ 3. Vị trí để chân của người ngồi thẳng hàng ghế lái có có một ngăn chứa đồ nhỏ dưới sàn. Tựa lưng ghế phụ có thêm nút bấm điều chỉnh đẩy ghế về trước nhằm tạo không gian lớn hơn cho khoang sau cũng như dễ dàng ra vào hàng ghế thứ 3. Peugeot 5008 tại Việt Nam được trang bị khối động cơ xăng tăng áp 4 xy-lanh thẳng hàng, trục cam kép, 16 van biến thiện dung tích 1,6L cho công suất tối đa 165 mã lực, mô-men xoắn cực đại 245 Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Xe có tốc độ tối đa 205 km/h. Hệ thống treo trước kiểu độc lập macpherson, phía sau là dạng thanh xoắn. Một số công nghệ an toàn nổi bật bao gồm 16 cảm biến xung quanh xe, hệ thống cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống trượt ASR, cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh ABS, cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp và 6 túi khí quanh xe. Tại thị trường Việt Nam, khi ra mắt giá xe Peugeot 5008 2018 bán ra khởi điểm từ 1,399 tỷ đồng. Chiếc xe trong bài viết hiện đang được chủ nhân chào bán trên các diễn đàn mua xe ôtô cũ với mức giá 1,35 tỷ đồng, chiếc xe mới chỉ "chạy lướt" khoảng 4000 km và còn gần như mới. Đáng tiếc là nó mang biển đăng lý tỉnh Quảng Bình. Video: Đánh giá xe Peugeot 5008 cùng khách hàng Quảng Ninh.

Tại Việt Nam, với giá bán và thiết kế của mình, mẫu xe Peugeot 5008 mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport,... Xe được tập đoàn Trường Hải lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu nguyên chiếc như trước đây. Mẫu xe này xuất hiện khá ít trên thị trường xe cũ, nhưng mới đây một chủ xe đã rao bán tại Quảng Bình. So với các đối thủ đến từ Nhật Bản, Peugeot 5008 mới mang trên mình sự khác biệt và được xem như làn gió mới đầy thú vị trong phân khúc SUV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam. Nhìn thực tế, 5008 trông giống như một chiếc SUV thể thao mạnh mẽ kết hợp với phong cách thiết kế của một chiếc MPV đa dụng. Về mặt thiết kế, diện mạo của phía trước của Peugeot 5008 tương tự như đàn em 3008 tại Việt Nam. Lưới tản nhiệt được làm dạng hạt nổi, mạ chrome cao cấp, cụm đèn pha sử dụng công nghệ LED tích hợp điều hướng theo góc cua. Đèn định vị dạng LED mô phỏng móng vuốt sư tử (hình ảnh thương hiệu của hãng xe Pháp). Cản trước được làm từ kim loại bản to thể hiện sự khỏe khoắn. Thân xe được làm đơn giản, không có những đường gân dập nổi. Phía dưới có sự xuất hiện của ốp nhựa màu đen lớn và 2 tấm kim loại mạ chrome. Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn xi-nhan báo rẽ. Mâm xe 18 inch có thiết kế nhiều chi tiết trắng đen. Cụm đèn hậu kiểu mới đang dần được thiết kế phổ biến trên những mẫu xe Peugeot đời mới. Nội thất của Peugeot 5008 tương tự với 3008 mới và có tên i-Cockpit. Điểm nhấn là vô lăng nhỏ, vát trên dưới tích hợp lẫy chuyển số thể thao. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, MirrorLink, Bluetooth,... Màn hình hiển thị thông tin HUD hiện đại kích thước 12,3 inch phía sau vô-lăng. Hệ thống âm thanh Focal Premium Hi-Fi, đĩa sạc không dây Qi, định vị TomTom, cửa sổ trời Panorama. Các phím bấm phía dưới màn hình đặt nổi được thiết kế như những phím đàn Piano. Cụm điều khiển nổi bật với cần số điện tử rất hiện đại, nút khởi động thông minh, núm xoay điều chỉnh 5 điều kiện lái khác nhau. Phanh tay dạng điện tử đi kèm nút chuyển sang chế độ thể thao đặt dưới, rất kích thích người lái. Phía sau, hàng ghế thứ 2 trên Peugeot 5008 được thiết kế khác biệt với tỷ lệ 40 – 60. Ghế ngồi tại đây có thể điều chỉnh trượt lên/xuống nhằm mở rộng khoảng duỗi chân cho hàng ghế thứ 3. Vị trí để chân của người ngồi thẳng hàng ghế lái có có một ngăn chứa đồ nhỏ dưới sàn. Tựa lưng ghế phụ có thêm nút bấm điều chỉnh đẩy ghế về trước nhằm tạo không gian lớn hơn cho khoang sau cũng như dễ dàng ra vào hàng ghế thứ 3. Peugeot 5008 tại Việt Nam được trang bị khối động cơ xăng tăng áp 4 xy-lanh thẳng hàng, trục cam kép, 16 van biến thiện dung tích 1,6L cho công suất tối đa 165 mã lực, mô-men xoắn cực đại 245 Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Xe có tốc độ tối đa 205 km/h. Hệ thống treo trước kiểu độc lập macpherson, phía sau là dạng thanh xoắn. Một số công nghệ an toàn nổi bật bao gồm 16 cảm biến xung quanh xe, hệ thống cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống trượt ASR, cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh ABS, cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp và 6 túi khí quanh xe. Tại thị trường Việt Nam, khi ra mắt giá xe Peugeot 5008 2018 bán ra khởi điểm từ 1,399 tỷ đồng. Chiếc xe trong bài viết hiện đang được chủ nhân chào bán trên các diễn đàn mua xe ôtô cũ với mức giá 1,35 tỷ đồng, chiếc xe mới chỉ "chạy lướt" khoảng 4000 km và còn gần như mới. Đáng tiếc là nó mang biển đăng lý tỉnh Quảng Bình. Video: Đánh giá xe Peugeot 5008 cùng khách hàng Quảng Ninh.