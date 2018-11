Ôtô và xe máy ở Sài Gòn "chết chìm" sau bão số 9

Bão số 9 dù di chuyển chậm khi đổ bộ vào đất liền với cường độ suy yếu dần nhưng đã khiến nhiều tỉnh thành phía Nam, trong đó có TP HCM ngập trên diện rộng. Ngoài việc ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân sau bão, hiện nay nhiều ôtô và xe máy chết chìm và bị hư hại chết máy tại nhiều tuyến đường. Trong ảnh là một chiếc xe máy Honda Wave chết máy do ngập nước được chủ nhân dắt bộ về nhà, phía trước là một chiếc xe sang Mercedes-Benz phiên bản S bị chết máy và đang được đưa lên xe cứu hộ. Mercedes-Benz E-Class ngập nước đến mép lưới tản nhiệt tại Quận 2. Chiếc xe ga Piaggio LX bị nước ngập đến quá yên xe. Xe SUV hạng sang Mercedes-Benz GLC không nên ra đường trong những ngày mưa bão như thế này. Chắc chắn chủ chiếc xe trong ảnh sẽ phải mất cả đống tiền sau khi lăn bánh chiếc xe trong bão số 9. Đáng chú ý, trên mạng xã hội có xuất hiện hình ảnh một chiếc xe thể thao tiền tỷ Ford Mustang chết máy, nằm bất lực trước dòng nước lũ đen ngòm. Được biết, hình ảnh này được chụp tại khu dân cư đô thị Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP HCM. Cũng ảnh hưởng do áp thấp nhiệt đới sau bão sô 9 gây ra nhưng không phải do ngập nước mà là bởi một trụ đèn đổ sập đè sập lên nát đuôi - đó chính là chiếc xe sang Mercedes-Benz S-Class hơn 4 tỷ đồng. Chiếc xe quá đen đủi mặc dù đã đỗ trên đường Lê Thánh Tôn, Q1 TP HCM. Sau khi lội, một số xe ôtô còn rơi cả biển số, lưới tản nhiệt, lip bumper,... Nhiều nơi ngập khá nặng, trong ảnh là chiếc Kia Sorento cùng một vài ôtô và xe máy khác, thậm chí có cả xe tải nhỏ bị ngập nửa bánh... nằm im. Không chỉ ngoài đường, một số khu vực dân cư cũng bị nước ngập vào tận trong nhà, một số khu vực nước ngập cao cũng sẽ khiến cho ôtô và xe máy hư hỏng nhiều chi tiết. Không bị ảnh hưởng sau bão, nhưng chiếc xe sang BMW 5-Series này lại bị kẻ gian lợi dụng cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên để vặt gương. Một chiếc xe Toyota bị chìm nghỉm trong nước. Hiện các địa phương khu vực chịu ảnh hưởng của bão bão số 9 vẫn đang tiếp tục thực hiện thống kê, tổng hợp thiệt hại và báo cáo theo quy định. Video: Sài Gòn ngập nặng sau bão số 9 - Usagi.

