Ôtô Nhật, Hàn - an toàn hơn xe châu Âu tại Mỹ

(Kiến Thức) - Trong tổng số những mẫu xe lọt vào danh sách an toàn - Top Safety Pick và Top Safety Pick+ cho năm 2019 của Viện Bảo đảm An toàn đường bộ Mỹ (IIHS), chỉ có duy nhất một mẫu xe Mỹ, còn lại là xe Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo Viện Bảo đảm An toàn đường bộ Mỹ (IIHS) đánh giá, trong số tất cả 57 xe trong danh sách đều được đánh giá là "Tốt" trong 5 bài thử nghiệm va chạm cơ bản của cơ quan này và được trang bị hệ thống phanh khẩn cấp tự động hoạt động xuất sắc.

Với xe an toàn nhất năm 2019, IIHS đã nâng cao tiêu chuẩn đánh giá "Chấp nhận được" (Acceptable) và "Tốt" (Good) cho các xe trong bài thử nghiệm va chạm đâm ngang hông xe để được đưa vào bảng xếp hạng Top Safety Pick. 5 bài thử nghiệm va chạm cơ bản của IIHS để xét duyệt Top Safety Pick gồm: đâm trực diện góc nhỏ bên ghế lái, đâm trực diện góc trung bình, đâm ngang, độ cứng nóc xe và khả năng bảo vệ đầu. Còn để lọt vào Top Safety Pick+, các xe phải được đánh giá "Tốt" trong bài thử nghiệm đâm trực diện góc nhỏ bên ghế phụ.

Kết quả, có 30 mẫu xe đã lọt danh sách Top Safety Pick+ và 27 xe lọt danh sách Top Safety Pick. IIHS cho biết tất cả các xe trong Top Safety Pick+ đều được trang bị hệ thống đèn pha được đánh giá là "Tốt", còn các xe Top Safety Pick có trang bị đèn pha tối thiểu ở mức "Chấp nhận được".

Trong tổng số gần 60 xe an toàn nhất cho năm 2019, IIHS lưu ý rằng đa số chỉ đạt chuẩn với trang bị đèn pha tuỳ chọn và có hệ thống cảnh báo va chạm trước. Như vậy tức là các trang bị an toàn này hầu như không có trên các phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tình hình đang được cải thiện, vì năm nay có 31 trong tổng số 57 xe an toàn nhất được trang bị tiêu chuẩn hệ thống cảnh báo va chạm trước và 20 nhà sản xuất đã công bố kế hoạch trang bị hệ thống phanh khẩn cấp tự động trên hầu hết xe của mình vào năm 2022.

Danh sách 57 mẫu xe nhận giải Top Safety Pick và Top Safe Picks+ 2019.

Nhìn vào danh sách năm nay, có thể thấy là không có mẫu xe bán tải và xe mini nào lọt vào bảng xếp hạng Top Safety Pick, trong khi bảng xếp hạng Top Safety Pick+ thì hoàn toàn vắng bóng xe mini và minivan.