Ô tô điện “biết bơi” giá 250 triệu sắp về Việt Nam

Tại triển lãm Bangkok International Motor Show 2019 đang diễn ra tại Thái Lan, hãng xe Nhật Bản đã giới thiệu mẫu xe ôtô điện lội nước FOMM One. Đây là mẫu xe sử dụng điện được thiết kế khá kỳ lạ, nhỏ gọn. Mẫu xe ôtô điện FOMM One là sản phẩm đầu tay của Funai Electric Co., và công ty FOMM Corp, cả 2 đều đến từ Nhật Bản và đang trên đường khẳng định thương hiệu của mình với mẫu xe lội nước mới hiện nay. Chiếc xe điện lội nước 4 chỗ có ngoại hình nhỏ gọn, dạng hình thang với nhiều chi tiết được thiết kế đơn giản hết sức. Ấn tượng ban đầu khi bắt gặp chiếc xe này là cụm đèn pha trước hình tròn với 3 đèn mỗi bên được đặt cạnh nhau từ bé đến lớn, chiếm trọn khoảng không gian phần đầu xe. Phía trên cụm đèn pha là hệ thống sạc điện với thời gian sạc đầy 6 tiếng cho 160 km di chuyển trên đường. Xe ôtô chạy điện FOMM One được trang bị pin lithium-ion 12 kWh để nạp năng lượng cho 2 động cơ 5 kW ở 2 bánh xe trước, pin lithium-ion cũng là loại pin cho thời lượng sử dụng cao nhất và độ bền tốt nhất. Mâm xe thiết kế dạng hợp kim đa chấu khá đẹp mắt, để có thể dùng cho cả việc di chuyển trên cạn. Theo đại diện Funai Electric Co. cho hay, chiếc xe này được chế tạo lấy ý tưởng từ thảm họa sóng thần tại Nhật năm 2011. Bên tong ội thất của xe ôtô điện FOMM One mới này được hãng sản xuất thiết kế tối giản bởi đặc thù được tạo ra để lội nước nên xe chỉ có 1 bàn đạp cho phanh và 1 vô lăng điều khiển hình chữ nhật với logo chữ “F” được mạ sáng nổi bật ở chính giữa. Tuy nhiên, nó vẫn đủ 4 chỗ ngồi khá thoải mái. Để tăng tốc mỗi khi di chuyển, người lái sẽ phải dùng lẫy gẩy số được tích hợp trên vô lăng để thay đổi hệ truyền động của xe, đây cũng là điểm khác biệt so với những mẫu xe hiện đang có mặt trên thị trường ôtô điện. Xe được trang bị pin lithium-ion 12 kWh để nạp năng lượng cho 2 động cơ 5 kW ở 2 bánh xe trước. Cụm pin lithium-ion cũng là loại pin cho thời lượng sử dụng cao nhất và độ bền tốt nhất. Với việc được tang bị 2 động cơ điện, xe có thể chạy đến tốc độ tối đa 80 km/h và chạy được tới 160 km mới phải sạc pin. Trước đây, Funai Electric Co., là một nhà sản xuất tivi và đồ điện tử, tập đoàn này chỉ vừa mới “chân ướt chân ráo” gia nhập vào ngành công nghiệp xe hơi nên còn nhiều hạn chế trong việc sản xuất cũng như xây dựng quy mô nhà xưởng hiện đại. Chính vì thế, FOMM One không được hoàn thiện trong nước mà được sản xuất tại Bangkok, Thái Lan theo sự hợp tác với giữa Funai Electric Co. và FOMM Corp. Trước đó, tờ Auto News dẫn lời ban lãnh đạo Công ty Funai (Nhật Bản) rằng thông qua một đối tác họ sẽ đưa chiếc xe FOMM Concept One vào bán tại thị trường Việt Nam. Theo lãnh đạo công ty Funai (Nhật Bản), hãng sẽ xây dựng một mạng lưới trạm đổi pin, nghĩa là người dùng chỉ việc đến đổi pin để chạy tiếp mà không cần phải chờ sạc đầy.Giá bán xe ôtô điện FOMM One rơi vào khoảng 9.800 euro (tương đương hơn 250 triệu đồng). Tuy nhiên đây là mức giá chưa bao gồm các khoản thuế, phí. Vì vậy, mức giá dự kiến của mẫu xe này khi được đưa đến tay người dùng Việt Nam có thể sẽ không dưới 350 triệu đồng. Video: Xem chi tiết mẫu xe ôtô chạy điện lội nước FOMM One.

