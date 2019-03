"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh độ Mercedes-Maybach S500 giá 11 tỷ

Mới đây trên trang cá nhân của người đẹp gốc Trà Vinh với nghệ danh "nữ hoàng nội y" - Ngọc Trinh đã đăng tải những hình ảnh và dòng ghi chú trạng thái về việc cô mới thay đổi lớp sơn truyền thống của chiếc Mercedes-Benz S500 Maybach mới do cô sở hữu sang "bộ áo" 2 màu tương phản mang phong cách truyền thống của nhà Maybach. Trên trang cá nhân của mình, Ngọc Trinh không giấu niềm vui và hạnh phúc khi chứng kiến sự "lột xác" của chiếc xế yêu sau khi được tút tát lại. Theo tìm hiểu, chiếc xe siêu sang Mercedes-Benz S500 Maybach này được Ngọc Trinh mua từ đầu năm 2017. Cho tới nay chiếc xe đã gắn bó với người đẹp được gần 2 năm và đã cho thấy sự xuống cấp theo thời gian. Chính vì vậy, Ngọc Trinh quyết định mang chiếc xe của mình đi "làm đẹp với bộ cánh" hoàn toàn mới. Nguyên bản, chiếc Mercedes-Benz S500 Maybach của Ngọc Trinh có màu nâu ánh kim. Xe sở hữu chiều dài tổng thể 5.453 mm, nhỉnh hơn 200 mm so với S-Class tiêu chuẩn. Bản thân chiều dài cơ sở của Mercedes-Maybach S500 cũng nhỉnh hơn 200 mm so với S-Class tiêu chuẩn, đạt mức 3.365 mm. Ngoài việc sơ hữu ngoại thất ấn tượng, điểm noi bật và đẳng cấp nhất chính của xe là nội thất xa hoa với 2 ghế sau theo kiểu thương gia, có thể ngả tối đa về phía sau lên đến 43,5°, tích hợp đệm đỡ bắp chân, đỡ chân điều chỉnh điện cùng chức năng massage 6 chế độ với 2 chế độ massage đá nóng... cực sang trọng. Mẫu siêu xe sang Mercedes-Maybach S500 được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4,6 lít, sản sinh công suất tối đa 455 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 9G-Tronic, máy xăng cho phép Mercedes-Maybach S500 tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5 giây và đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Sau khi được một trung tâm chuyên độ xe ở TP HCM can thiệp, chiếc xe sang Mercedes-Maybach S500 đã chuyển sang màu đen với phần nắp ca-pô kéo dài qua mui xe tới đuôi được dán decal màu xám tương phản. Điều này làm không ít giới mê xe hồi tưởng tới những mẫu Maybach truyền thống từng làm mưa, làm gió thị trường thời điểm trước đây. Ngoài can thiệp vào nước sơn nguyên bản, được biết "nữ hoàng nội y" còn cho xử lý lại bề mặt da bên trong nội thất để trở nên mịn màng hơn sau một thời gian sử dụng Hiện chưa rõ "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã chi bao nhiêu tiền để tậu chiếc Mercedes-Maybach S500 này, chỉ biết rằng, chiếc xe siêu sang này đang có giá bán chính hãng tại thị trường Việt Nam khoảng hơn 11 tỷ đồng, Video: Đánh giá xe Mercedes Maybach S500 tại Việt Nam.

Mới đây trên trang cá nhân của người đẹp gốc Trà Vinh với nghệ danh "nữ hoàng nội y" - Ngọc Trinh đã đăng tải những hình ảnh và dòng ghi chú trạng thái về việc cô mới thay đổi lớp sơn truyền thống của chiếc Mercedes-Benz S500 Maybach mới do cô sở hữu sang "bộ áo" 2 màu tương phản mang phong cách truyền thống của nhà Maybach. Trên trang cá nhân của mình, Ngọc Trinh không giấu niềm vui và hạnh phúc khi chứng kiến sự "lột xác" của chiếc xế yêu sau khi được tút tát lại. Theo tìm hiểu, chiếc xe siêu sang Mercedes-Benz S500 Maybach này được Ngọc Trinh mua từ đầu năm 2017. Cho tới nay chiếc xe đã gắn bó với người đẹp được gần 2 năm và đã cho thấy sự xuống cấp theo thời gian. Chính vì vậy, Ngọc Trinh quyết định mang chiếc xe của mình đi "làm đẹp với bộ cánh" hoàn toàn mới. Nguyên bản, chiếc Mercedes-Benz S500 Maybach của Ngọc Trinh có màu nâu ánh kim. Xe sở hữu chiều dài tổng thể 5.453 mm, nhỉnh hơn 200 mm so với S-Class tiêu chuẩn. Bản thân chiều dài cơ sở của Mercedes-Maybach S500 cũng nhỉnh hơn 200 mm so với S-Class tiêu chuẩn, đạt mức 3.365 mm. Ngoài việc sơ hữu ngoại thất ấn tượng, điểm noi bật và đẳng cấp nhất chính của xe là nội thất xa hoa với 2 ghế sau theo kiểu thương gia, có thể ngả tối đa về phía sau lên đến 43,5°, tích hợp đệm đỡ bắp chân, đỡ chân điều chỉnh điện cùng chức năng massage 6 chế độ với 2 chế độ massage đá nóng... cực sang trọng. Mẫu siêu xe sang Mercedes-Maybach S500 được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4,6 lít, sản sinh công suất tối đa 455 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 9G-Tronic, máy xăng cho phép Mercedes-Maybach S500 tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5 giây và đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Sau khi được một trung tâm chuyên độ xe ở TP HCM can thiệp, chiếc xe sang Mercedes-Maybach S500 đã chuyển sang màu đen với phần nắp ca-pô kéo dài qua mui xe tới đuôi được dán decal màu xám tương phản. Điều này làm không ít giới mê xe hồi tưởng tới những mẫu Maybach truyền thống từng làm mưa, làm gió thị trường thời điểm trước đây. Ngoài can thiệp vào nước sơn nguyên bản, được biết "nữ hoàng nội y" còn cho xử lý lại bề mặt da bên trong nội thất để trở nên mịn màng hơn sau một thời gian sử dụng Hiện chưa rõ "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã chi bao nhiêu tiền để tậu chiếc Mercedes-Maybach S500 này, chỉ biết rằng, chiếc xe siêu sang này đang có giá bán chính hãng tại thị trường Việt Nam khoảng hơn 11 tỷ đồng, Video: Đánh giá xe Mercedes Maybach S500 tại Việt Nam.