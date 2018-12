Nissan Việt Nam dừng hoạt động, người dùng đi về đâu?

(Kiến Thức) - Liên quan đến thông tin Nissan Motor và Tập đoàn Tan Chong chấm dứt hợp tác liên doanh, Nissan Việt Nam mới đây đã có thông báo chính thức về sự việc này để trấn an người tiêu dùng.

Để trấn an người tiêu dùng đang và sắp sở hữu dòng xe ôtô Nissan, nhà phân phối và lắp ráp Nissan tại Việt Nam đã ngay lập tức đưa ra một thông báo về sự việc này, nhưng khá chung chung, không có bất cứ những hướng giải quyết hay là lí giải cụ thể về quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Nissan Việt Nam cho biết; “Thông báo về việc chấm dứt liên doanh giữa Nissan Motor và Tập đoàn Tan Chong có liên quan đến các cổ đông của Nissan Việt Nam và hiện nay các bên liên quan đang tiếp tục thảo luận về vấn đề này. Trong thời gian tới, hoạt động kinh doanh xe Nissan tại Việt Nam vẫn tiếp tục được duy trì như thường lệ”.

Trong thời gian tới, hoạt động kinh doanh của Nissan Việt Nam vẫn tiếp tục được duy trì như thường lệ.

Trong khi đó, thông tin chính thức từ Tan Chong cho biết, tập đoàn sẽ chính thức dừng nhập khẩu và phân phối Nissan vào Việt Nam từ đầu tháng 12/2018 này, còn hoạt động của liên doanh Nissan Việt Nam vẫn sẽ kéo dài đến 10/9/2019.

Mẫu SUV Terra vẫn sẽ ra mắt trong tuần này, do xe đã được Nissan Việt Nam thông quan và nhập khẩu. Tuy nhiên, chắc chắn số lượng xe này sẽ có giới hạn, và sau lô xe này, chưa biết khi nào Nissan mới tiếp tục có xe tại Việt Nam (bao gồm cả mẫu bán tải Navara).

Trong khi đó, theo thông tin từ Nissan Motor Nhật Bản, hiện tập đoàn này này đang cân nhắc các phương án phù hợp nhất để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh tại Việt Nam, và rằng hiện nay Nissan Motor đang tìm kiếm thêm các phương án khả thi nhằm mở rộng quy mô hoạt động Việt Nam.

Nissan Motor cũng cho biết sẽ vẫn tiếp tục bảo toàn và thực hiện mọi cam kết đã có với khách hàng tại thị trường Việt Nam.

Nissan Motor cũng cho biết sẽ vẫn tiếp tục bảo toàn và thực hiện mọi cam kết đã có với khách hàng sử dụng xe Nissan , và sẽ hạn chế tối đa mọi ảnh hưởng nếu có. Tuy nhiên, hiện nay việc sắp xếp lại hoạt động kinh doanh đang được tiến hành, do đó chúng tôi chưa thể chia sẻ chi tiết vào thời điểm này. Và đây chính là lí do đáng quan tâm nhất của người tiêu dùng Việt Nam vào lúc này bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi về bảo hành, bảo dưỡng, cung cấp phụ kiện, thậm chí tới cả trách nhiệm của nhà sản xuất/phân phối nếu xảy ra lỗi (trên các sản phẩm xe của Nissan do Nissan Việt Nam phân phối) tại thời điểm này.