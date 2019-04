Nissan Versa 2020 hoàn toàn mới, “đối thủ” Ford Fiesta sedan

Mẫu xe Nissan Versa 2020 thế hệ thứ 3 là mẫu sedan hạng B và nó sẽ làm nền tảng để Nissan phát triển Sunny/ Almera thế hệ tiếp theo ở các thị trường khác với nhiều hứa hẹn đột phá về kiểu dáng thiết kế. Tại Mỹ, Nissan Versa thực chất chính là mẫu Nissan Sunny quen thuộc tại Việt Nam hay nó còn được biết đến với tên gọi khác là Nissan Almera ở một số thị trường ở Đông Nam Á như Thái Lan. Nissan Versa thế hệ mới được xây dựng trên nền tảng mô-đun có tên gọi “Alliance’s Common Modular Family (CMF-B)” của Liên minh hai hãng xe Renault-Nissan, hãng Nissan gọi đây là nền tảng “V-platform”. Tương tự như chiếc hatchback Nissan Micra thế hệ mới, Versa cũng chia sẻ phong cách thiết kế trẻ trung và cá tính. Phần đầu xe đáng chú ý nhất là cụm đèn pha LED tạo hình chiếc Boomerang nối liền cụm lưới tản nhiệt phong cách “V-Motion” đặc trưng của thương hiệu Nissan. Những điểm nổi bật khác ở phía trước bao gồm đèn sương mù tạo hình chữ nhật được bố trí tinh tế ở cản trước, cụm đèn hậu phía sau của Versa có thiết kế như đèn hậu của mẫu Nissan Altima thế hệ mới. Nissan Versa thế hệ mới có tổng cộng 08 màu sơn ngoại thất bao gồm: Xanh (Electric Blue metallic), Cam (Monarch Orange metallic) hay Đỏ (Scarlet Ember Tintcoat). Gương hậu đặt tách rời cột A tương tự như phong cách bố trí gương hậu của hai hãng Subaru hay Porsche. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 5 chấu kép hai tông màu. Bên cạnh đó, phong cách thiết kế cột C mang màu đen nối liền nẹp cửa kéo dài ra phía sau rất hiện đại và phá cách tương tự đàn anh Altima. Nội thất của Versa mới đã được nâng cấp một cách đáng kể với bảng táp-lô được thiết kế theo phong cách “Gliding Wing”. Hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Ngay phía trên cửa gió điều hoà thiết kế hơi mỏng so với trước đây, vô lăng xe dạng 3 chấu thiết kế nhỏ gọn dát phẳng đáy thể thao. Nissan Versa cũng được trang bị chìa khoá thông minh - Keyless Entry, khởi động bằng nút bấm, hệ thống điều hoà tự động, ghế trước có sưởi và quan trọng hơn là gói công nghệ an toàn Safety Shield 360 gồm; hệ thống tự động phanh khẩn cấp thông minh có khả năng nhận diện người đi bộ, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe, đèn pha hỗ trợ chùm tia cao... Về động cơ, Nissan Versa được trang bị động cơ xăng 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.6L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 122 mã lực và mô-men xoắn cực đại 154 Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua 02 tùy chọn hộp số gồm sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp CVT Xtronic. Ngay từ mùa hè này, mẫu xe mới này sẽ được bán ra tại Mỹ. Giá xe Nissan Versa 2020 hiện vẫnchưa được công bố chính thức, tuy nhiên sau Mỹ chiếc xe sẽ tiếp tục được hãng ra mắt tại các thị trường khác với tên Nissan Sunny hay Nissan Latio mới. Video: Chi tiết Nissan Versa 2020 hoàn toàn mới.

