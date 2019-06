Những tính năng an toàn cần thiết cho tài xế ôtô

Hiện nay, mỗi chiếc ôtô ra đời đều được nhà sản xuất trang bị các hệ thống an toàn tiêu chuẩn như túi khí bảo vệ người lái, hành khách, dây đai an toàn hay công nghệ chống bó cứng phanh ABS... Tuy nhiên, trong điều kiện giao thông ngày càng đông đúc, cùng sự phát triển của công nghệ, tiêu chuẩn an toàn đối với ôtô của người tiêu dùng đã được nâng lên. Tốc độ phát triển của công nghệ biến ôtô ngày càng trở nên thông minh, trong đó có những tính năng không chỉ hỗ trợ đắc lực cho tài xế trong việc lái xe, mà còn góp phần đảm bảo an toàn khi lưu thông. Theo tạp chí Forbes, không ít người tiêu dùng sẵn sàng bỏ thêm chi phí để sở hữu các tính năng an toàn cho ôtô của mình. Trong đó, có những tính năng hỗ trợ đắc lực cho tài xế trong việc lái xe, góp phần đảm bảo an khi tham gia giao thông… được người tiêu dùng mua ôtô quan tâm nhất. Bên cạnh đó, một số khảo sát của Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) cũng chỉ rõ, kể từ khi những tính năng an toàn hỗ trợ người lái được trang bị trên ôtô, đã giảm thiểu số lượng các vụ tai nạn xảy ra hằng năm. Được nâng cấp từ hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control, kiểm soát hành trình chủ động Adaptive Cruise Control - ACC hiện đã được trang bị trên nhiều dòng xe, trong đó chủ yếu mẫu xe sang. Hệ thống này không chỉ cho phép tài xế cài đặt tốc độ di chuyển của xe theo ý muốn, qua đó giải phóng chân ga như cách dùng Cruise Control mà còn có khả năng tự giảm tốc khi có chướng ngại vật phía trước. Hệ thống này, hoạt động thông qua cảm biến và radar được gắn bên trong lưới tản nhiệt phía trước đầu xe để quét khoảng cách và xác định vật cản. Trong trường hợp phát hiện phương tiện lưu thông phía trước gặp sự cố dừng hay phanh gấp, hệ thống sẽ tự động giảm dần tốc độ giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Tự động phanh khẩn cấp sau khi phát hiện nguy hiểm là một tính năng trên ôtô được nhiều người quan tâm khi chọn mua xe. Không chỉ giới hạn ở các dòng xe cao cấp, hệ thống AEB hiện nay đã được các nhà sản xuất trang bị trên các mẫu xe phổ thông. Hệ thống phanh tự động dựa trên các cảm biến từ công nghệ cảnh báo, một số xe còn có camera quan sát, có chức năng phát hiện va chạm. Tùy theo độ “cao cấp” của xe, công nghệ này có thể hoạt động ở những tốc độ khác nhau, thông thường dao động trong khoảng 30 km/giờ. Trong trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ phía trước nhưng tài xế không kịp phản ứng, hệ thống sẽ phát hiện và tự động phanh xe lại để tránh va chạm. Dữ liệu từ IIHS cho thấy, trong những năm gần đây số vụ tai nạn ôtô theo kiểu “dồn toa” đã giảm khoảng 50%, sau khi nhiều mẫu xe được nhà sản xuất trang bị AEB. Cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường là hệ thống khác nhau nhưng đều có chức năng giúp xe lưu thông ổn định, không bị lệch khỏi làn khi đang di chuyển. Hệ thống cảnh báo chệch làn đường hoạt động thông qua các cảm biến, camera gắn ở đầu xe… Khi phát hiện tình trạng xe đi lệch làn đường hệ thống sẽ cảnh báo cho người lái bằng hình ảnh hiển thị trên bản đồng hồ trung tâm, âm thanh, hoặc tạo độ rung nhẹ vô lăng để nhắc nhở tài xế. Trong khi đó, nếu tài người lái lơ là khiến xe di chuyển lệch làn mà không bật tín đèn xi nhan, tính năng hỗ trợ giữ làn đường sẽ can thiệp thông qua việc nhẹ nhàng điều khiển vô lăng. Với những đoạn đường không có vạch kẻ chia phân làn làn hoặc bị mờ hệ thống sẽ không phát hiện được tình trạng xe chệch làn. Trong quá trình học lái xe, người lái được hướng dẫn cách chỉnh gương chiếu hậu để hạn chế điểm mù và quan sát phía sau. Tuy nhiên, có một thực tế, không phải mẫu xe nào được thiết kế cũng có thể loại bỏ hoàn toàn khu vực điểm mù khi quan sát qua gương chiếu hậu. Hệ thống cảnh báo điểm mù trang bị trên ôtô sẽ góp phần hỗ trợ người lái. Hệ thống này sử dụng cảm biến gắn trên xe để phát hiện các phương tiện khác nằm trong khu vực điểm mù của gương chiếu hậu. Nếu phát hiện có xe khác đang muốn vượt lên hệ thống sẽ truyền tín hiệu cảnh báo, thông qua đèn tín hiệu màu cam trên gương chiếu hậu bật sáng để thông báo với người lái. Camera lùi trên ôtô là tính năng đang được áp dụng phổ biến trên nhiều dòng xe. Camera lùi về cơ bản hỗ trợ tài xế có tầm nhìn tốt ở phía sau xe khi thao tác lùi xe, đồng thời giảm thiểu va chạm với các vật thể phía sau xe mà người lái không thể nhìn thấy. Các camera lùi thường sử dụng ống kính góc rộng để cho phép tài xế quan sát tới 180 độ phía sau xe. Video: Top 10 công nghệ an toàn quan trọng nhất trên ôtô.

