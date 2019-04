Những quốc gia có tỷ lệ người đi xe máy tử vong cao nhất thế giới

Không chỉ riêng Việt Nam, trên thế giới vẫn còn nhiều quốc gia có tỷ lệ xe máy lưu thông chiếm hơn 50% tổng số phương tiện. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố danh sách 10 nước có tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông liên quan đến xe máy cao nhất. Trong số này, có đến 4 quốc gia thuộc Đông Nam Á nhưng không có Việt Nam. Ảnh: Lê Quân. 1. Thái Lan: 74,4% - quốc gia Đông Nam Á này có khoảng 20,5 triệu xe máy đã đăng ký. Chính phủ cũng có yêu cầu người đi xe máy bắt buộc đội mũ bảo hiểm và đề ra các tiêu chuẩn chất lượng mũ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, tỷ lệ người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm chỉ 51% (người lái) và 20% (người ngồi sau). Đó lý do mà Thái Lan có tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông liên quan đến xe máy lên tới 74,4%, cao nhất thế giới. Ảnh: Asia Nikkei. 2. Indonesia: 73,6% - xếp ngay sau Thái Lan trong bảng xếp hạng không mấy tự hào này cũng là một quốc gia Đông Nam Á - Indonesia. Tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông liên quan đến xe máy tại Indonesia lên đến 73,6%. Trái ngược với Thái Lan, Indonesia không bắt buộc người đi xe máy đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nhưng tỷ lệ người tự giác chấp hành là 71%. Indonesia cũng là một trong những thị trường xe máy lớn nhất thế giới. Ảnh: ABC. 3. Campuchia: 73,5% - Campuchia là quốc gia có tỷ lệ người đi xe máy tử vong cao thứ 3 thế giới. Cả nước có tổng cộng 2.714.193 xe máy đã đăng ký. Tương tự như Indonesia, Campuchia không bắt buộc người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Đặc biệt, người lái xe máy ở đây chỉ đội mũ bảo hiểm vào ban ngày (70%), thời điểm mà cảnh sát giao thông vẫn thường kiểm tra các tuyến đường, trong khi tỷ lệ này chỉ còn 43% vào ban đêm. Người ngồi sau xe máy cũng ít khi đội mũ bảo hiểm, khoảng 30% vào ngày và 13% vào ban đêm. Ảnh: Radseason. 4. Cộng hòa Togo: 71,6% - Cộng hòa Togo là một quốc gia nằm ở Tây Phi, cả nước chỉ có 45.341 xe máy đã được đăng ký nhưng chiếm tới 66% tổng số phương tiện tại đất nước này. Cộng hòa Togo không bắt buộc người dân phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, tỷ lệ người đội mũ bảo hiểm cũng chưa được xác định. Tuy nhiên với tỷ lệ 71,6% người chết vì tai nạn giao thông liên quan đến xe máy, Togo được nằm trong top những quốc gia có đường xá nguy hiểm nhất. Ảnh: Aureliaabroad. 5. Cộng hòa Dominica: 67% - Cộng hòa Dominica có gần 2,1 triệu xe máy đang lưu thông trên đường, chiếm 54% tổng số phương tiện cả nước. Quốc gia này không có quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe hai bánh, điều này cũng đồng nghĩa với việc chỉ có 27% người lái và 2% người ngồi sau đội mũ bảo hiểm. Có đến 67% trường hợp tử vong vì tai nạn giao thông là người đi xe máy ở Cộng hòa Dominica. Năm 2013, Cộng hòa Dominica được xếp hạng là quốc gia có tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông cao nhất thế giới. Ảnh: Hakan Ronnblad. 6. Myanmar: 64,8% - Quốc gia Đông Nam Á thứ 4 góp mặt trong danh sách này là Myanmar, với 64,8% trường hợp chết vì tai nạn giao thông là người đi xe máy. Có gần 5,4 triệu xe máy trong tổng số 6,3 triệu phương tiện đang lưu thông tại Myanmar. Đất nước này bắt buộc người dân phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, nhưng lại không có quy định về chất lượng mũ. Chỉ 32% người lái xe và 27% hành khách chịu đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ảnh: Global new light of Myanmar. 7. Cộng hòa Bénin: 56,5% - Cộng hòa Bénin là quốc gia láng giềng với Togo, nằm ở khu vực Tây Phi. Cả nước có tổng cộng 469.761 phương tiện, trong đó có 195.157 xe máy. Giống với Myanmar, quốc gia này không có những tiêu chuẩn về chất lượng mũ bảo hiểm. Tỷ lệ người đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là 25% (người lái) và 1% (hành khách). Tỷ lệ cực thấp này khiến Cộng hòa Bénin có 56,5% trường hợp chết vì tai nạn giao thông là người đi xe máy. Ảnh: Pinterest. 8. Colombia (tỷ lệ tử vong 52,5%): Có đến 7,5 triệu xe máy ở quốc gia Nam Mỹ này, chiếm 55% tổng số phương tiện. Tại Colombia, người dân thoải mái chạy xe máy trên đường mà không cần đội mũ bảo hiểm. Ý thức bảo vệ an toàn bản thân của họ khá cao, với 96% người lái và 80% hành khách đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Tỷ lệ người đội mũ bảo hiểm ở Colombia cao nhất trong danh sách đen này. Tuy nhiên vẫn có đến 52,5% trường hợp tử vong trên đường là người đi xe máy. Ảnh: Givi Explorer. 9. Paraguay: 52,2% - Trong tổng số 1,8 triệu phương tiện đã đăng ký ở Paraguay, có 567.388 xe máy. Luật giao thông ở Paraguay cũng rất nghiêm ngặt, bắt buộc người đi xe máy đội mũ bảo hiểm và quy định các tiêu chí chất lượng của mũ. Dù xe máy chỉ chiếm 30% số xe trên đường, nhưng tỷ lệ người điều khiển phương tiện này tử vong vì tai nạn giao thông lên tới 52,2%. Ảnh: CNN. 10. Sri Lanka: 50,8% - Quốc đảo Sri Lanka là một trong những nước có tình trạng giao thông phức tạp. Cả nước có gần 6,8 triệu phương tiện, xe máy chiếm 71% với 4,8 triệu chiếc. Sri Lanka không bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe máy nhưng vẫn có 95% số người tự chấp hành. Tuy nhiên với lượng xe khổng lồ, quốc gia này có đến 50,8% trường hợp tử vong vì tai nạn giao thông là người đi xe máy. Ảnh: Vintagerides.

Không chỉ riêng Việt Nam, trên thế giới vẫn còn nhiều quốc gia có tỷ lệ xe máy lưu thông chiếm hơn 50% tổng số phương tiện. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố danh sách 10 nước có tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông liên quan đến xe máy cao nhất. Trong số này, có đến 4 quốc gia thuộc Đông Nam Á nhưng không có Việt Nam. Ảnh: Lê Quân. 1. Thái Lan: 74,4% - quốc gia Đông Nam Á này có khoảng 20,5 triệu xe máy đã đăng ký. Chính phủ cũng có yêu cầu người đi xe máy bắt buộc đội mũ bảo hiểm và đề ra các tiêu chuẩn chất lượng mũ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, tỷ lệ người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm chỉ 51% (người lái) và 20% (người ngồi sau). Đó lý do mà Thái Lan có tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông liên quan đến xe máy lên tới 74,4%, cao nhất thế giới. Ảnh: Asia Nikkei. 2. Indonesia: 73,6% - xếp ngay sau Thái Lan trong bảng xếp hạng không mấy tự hào này cũng là một quốc gia Đông Nam Á - Indonesia. Tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông liên quan đến xe máy tại Indonesia lên đến 73,6%. Trái ngược với Thái Lan, Indonesia không bắt buộc người đi xe máy đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nhưng tỷ lệ người tự giác chấp hành là 71%. Indonesia cũng là một trong những thị trường xe máy lớn nhất thế giới. Ảnh: ABC. 3. Campuchia: 73,5% - Campuchia là quốc gia có tỷ lệ người đi xe máy tử vong cao thứ 3 thế giới. Cả nước có tổng cộng 2.714.193 xe máy đã đăng ký. Tương tự như Indonesia, Campuchia không bắt buộc người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Đặc biệt, người lái xe máy ở đây chỉ đội mũ bảo hiểm vào ban ngày (70%), thời điểm mà cảnh sát giao thông vẫn thường kiểm tra các tuyến đường, trong khi tỷ lệ này chỉ còn 43% vào ban đêm. Người ngồi sau xe máy cũng ít khi đội mũ bảo hiểm, khoảng 30% vào ngày và 13% vào ban đêm. Ảnh: Radseason. 4. Cộng hòa Togo: 71,6% - Cộng hòa Togo là một quốc gia nằm ở Tây Phi, cả nước chỉ có 45.341 xe máy đã được đăng ký nhưng chiếm tới 66% tổng số phương tiện tại đất nước này. Cộng hòa Togo không bắt buộc người dân phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, tỷ lệ người đội mũ bảo hiểm cũng chưa được xác định. Tuy nhiên với tỷ lệ 71,6% người chết vì tai nạn giao thông liên quan đến xe máy, Togo được nằm trong top những quốc gia có đường xá nguy hiểm nhất. Ảnh: Aureliaabroad. 5. Cộng hòa Dominica: 67% - Cộng hòa Dominica có gần 2,1 triệu xe máy đang lưu thông trên đường, chiếm 54% tổng số phương tiện cả nước. Quốc gia này không có quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe hai bánh, điều này cũng đồng nghĩa với việc chỉ có 27% người lái và 2% người ngồi sau đội mũ bảo hiểm. Có đến 67% trường hợp tử vong vì tai nạn giao thông là người đi xe máy ở Cộng hòa Dominica. Năm 2013, Cộng hòa Dominica được xếp hạng là quốc gia có tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông cao nhất thế giới. Ảnh: Hakan Ronnblad. 6. Myanmar: 64,8% - Quốc gia Đông Nam Á thứ 4 góp mặt trong danh sách này là Myanmar, với 64,8% trường hợp chết vì tai nạn giao thông là người đi xe máy. Có gần 5,4 triệu xe máy trong tổng số 6,3 triệu phương tiện đang lưu thông tại Myanmar. Đất nước này bắt buộc người dân phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, nhưng lại không có quy định về chất lượng mũ. Chỉ 32% người lái xe và 27% hành khách chịu đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ảnh: Global new light of Myanmar. 7. Cộng hòa Bénin: 56,5% - Cộng hòa Bénin là quốc gia láng giềng với Togo, nằm ở khu vực Tây Phi. Cả nước có tổng cộng 469.761 phương tiện, trong đó có 195.157 xe máy. Giống với Myanmar, quốc gia này không có những tiêu chuẩn về chất lượng mũ bảo hiểm. Tỷ lệ người đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là 25% (người lái) và 1% (hành khách). Tỷ lệ cực thấp này khiến Cộng hòa Bénin có 56,5% trường hợp chết vì tai nạn giao thông là người đi xe máy. Ảnh: Pinterest. 8. Colombia (tỷ lệ tử vong 52,5%): Có đến 7,5 triệu xe máy ở quốc gia Nam Mỹ này, chiếm 55% tổng số phương tiện. Tại Colombia, người dân thoải mái chạy xe máy trên đường mà không cần đội mũ bảo hiểm. Ý thức bảo vệ an toàn bản thân của họ khá cao, với 96% người lái và 80% hành khách đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Tỷ lệ người đội mũ bảo hiểm ở Colombia cao nhất trong danh sách đen này. Tuy nhiên vẫn có đến 52,5% trường hợp tử vong trên đường là người đi xe máy. Ảnh: Givi Explorer. 9. Paraguay: 52,2% - Trong tổng số 1,8 triệu phương tiện đã đăng ký ở Paraguay, có 567.388 xe máy. Luật giao thông ở Paraguay cũng rất nghiêm ngặt, bắt buộc người đi xe máy đội mũ bảo hiểm và quy định các tiêu chí chất lượng của mũ. Dù xe máy chỉ chiếm 30% số xe trên đường, nhưng tỷ lệ người điều khiển phương tiện này tử vong vì tai nạn giao thông lên tới 52,2%. Ảnh: CNN. 10. Sri Lanka: 50,8% - Quốc đảo Sri Lanka là một trong những nước có tình trạng giao thông phức tạp. Cả nước có gần 6,8 triệu phương tiện, xe máy chiếm 71% với 4,8 triệu chiếc. Sri Lanka không bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe máy nhưng vẫn có 95% số người tự chấp hành. Tuy nhiên với lượng xe khổng lồ, quốc gia này có đến 50,8% trường hợp tử vong vì tai nạn giao thông là người đi xe máy. Ảnh: Vintagerides.