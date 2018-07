Những huyền thoại World cup từng sở hữu siêu xe gì?

Cách đây khoảng 40 năm, những siêu sao bóng đá không có trào lưu chơi siêu xe khủng như hiện nay. Họ thường thuê xe hoặc được tài trợ xe từ các đối tác quảng cáo như một phần trong hợp đồng. Chính vì vậy, bộ sưu tập xe của các huyền thoại bóng đá trước đây không đắt giá, không độc lạ như các siêu sao hiện nay chơi xe. Huyền thoại quá cố Bobby Moore cùng đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966 (WC). Trung vệ đội tuyển Anh cùng 29 thành viên khác được Ford trao tặng chiếc Cortina khi tham gia kỳ WC Mexico 1970. Điều đặc biệt, cả 30 xe đều đăng ký biển số GWC (Great World Cup) kèm theo một chữ số ở phía trước, để vinh danh chiến thắng của họ từ kỳ WC trước. Mẫu xe ôtô Ford Cortina thời điểm đó được trang bị khối động cơ chỉ 1.599 phân khối, công suất khoảng 88 mã lực. Thời điểm đó, những chiếc xe Ford Cortina chỉ tương đương với dòng xe phổ thông hiện nay. George Best là một trong những ngôi sao bóng đá thời kỳ đầu của đội tuyển Bắc Ireland. Ông rất thành công trong quãng thời gian thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Manchester United. Bên cạnh đó, ông còn là một trong những cầu thủ có lối sống phóng khoáng nhất thời kỳ đó. George Best được tạp chí GQ bầu chọn là một trong những người đàn ông phong cách nhất trong 50 năm qua. George Best sở hữu mẫu xe thể thao Lotus Europa đời 1969. Thời điểm ra mắt năm 1966, Europa là mẫu xe sở hữu khối lượng rất ấn tượng 740 kg, cùng động cơ 78 mã lực do Renault sản xuất. Ngoài chiếc Lotus Europa, bộ sưu tập xe của George Best còn có chiếc Jaguar E-Type và nhiều xe cổ khác. BMW 2800 CS 1972 là dòng xe được hoàng đế bóng đá Đức - Franz Beckenbauer yêu thích. Huyền thoại bóng đá Đức rất thành công trong sự nghiệp khi cùng Tây Đức vô địch World Cup 1974, lặp lại kỳ tích tương tự khi ông làm huấn luyện viên vào năm 1990. Chiếc xe BMW 2800 CS đời 1972 là một trong những mẫu xe nổi tiếng của BMW trong quá khứ. Mẫu coupe trang bị động cơ M30 6 xi-lanh thẳng hàng, loại động cơ được dùng đến năm 1994 và là một trong những động cơ tốt nhất thế kỷ 20 theo đánh giá của Wards Auto. Dòng xe thể thao màu đen của Ferrari được đánh giá phù hợp với phong cách sống của huyền thoại bóng đá Arghentina. Siêu xe Ferrari Testarosa thường được Maradona sử dụng khi đến các tụ điểm giải trí. Ferrari Testarosa của Maradona được sản xuất từ năm 1984 đến 1996, thiết kế bởi Pininfarina. Xe trang bị động cơ 4.9, 12 xi-lanh thẳng hàng, đi cùng hộp số 5 cấp. Đây là một trong những mẫu xe có số lượng sản xuất nhiều nhất của Ferrari, gần 10.000 chiếc. “Ông vua bóng đa” Pelé lựa chọn mẫu xe sang Mercedes-Benz W114 đời 1970 của Đức. Trong sự nghiệp, cầu thủ người Brazil giành hàng loạt danh hiệu cao quý, vô địch World Cup 3 lần cùng đội tuyển quốc gia. Mercedes W114 của Pelé là dòng sedan cỡ lớn nổi tiếng của Đức thời đó, nó được sản xuất và kiểm soát chặt chẽ về chất lượng. Dòng xe này cũng chỉ phân phối tại một số thị trường nhất định, mở đầu cho thời kỳ sản xuất những sản phẩm bền bỉ, an toàn và có kích thước lớn. Video: Ngắm siêu xe của siêu sao bóng đá Diego Maradona.

