Nhà máy sản xuất ôtô và xe máy của Vinfast có gì?

Tổ hợp nhà máy sản xuất ôtô và xe máy điện VinFast được triển khai trên khu đất rộng 335 ha tại khu công nghiệp Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng) khoảng hơn 1 năm. Tổ hợp gồm có: Nhà điều hành, Khu nhà máy sản xuất xe máy điện, Khu nhà máy sản xuất ôtô, công nghiệp phụ trợ, Trung tâm đào tạo và Viện Nghiên cứu và Phát triển (R&D). Công suất nhà máy xe Vinfast dự tính sản xuất ôtô khoảng 250.000 xe/năm giai đoạn 1, 500.000 xe/năm giai đoạn 2. Các mẫu xe máy điện: 250.000 xe/năm giai đoạn 1, tăng lên 500.000 xe trong giai đoạn 2 và có thể mở rộng 1 triệu xe/năm. Các sản phẩm của xe VinFast bao gồm: ôtô con 5 chỗ (Sedan), xe thể thao việt dã (SUV), xe con cỡ nhỏ, xe ôtô điện, xe máy điện và xe buýt điện. Theo kế hoạch, VinFast sẽ ra mắt xe máy điện vào cuối 2018, 2 mẫu ôtô động cơ đốt trong (dòng Sedan 5 chỗ và SUV 7 chỗ) vào quý II/2019, 1 mẫu ôtô điện, 1 mẫu ôtô động cơ đốt trong cỡ nhỏ và xe buýt điện vào cuối 2019. Cụ thể, Tổ hợp nhà máy sản xuất ôtô, xe máy điện VinFast hoạt động từ tháng 6/2018 và sản xuất thử nghiệm từ tháng 8/2018. Xưởng hàn xe Vinfast với 100% công đoạn hàn khung xe máy điện được hàn bởi Robots ABB, không gia công thủ công. 95% thiết bị dây chuyền được nhập khẩu từ châu Âu bởi các hãng nổi tiếng thế giới như ABB, Frorious, ItalMeg. Dây chuyền hàn có tổng số 25 robots hàn tự động với công nghệ hàn CMT. Xưởng sơn xe bao gồm hai dây chuyền sơn nhựa và sơn khung xe máy điện, tự động hóa 95% theo công nghệ Đức tiết kiệm năng lượng, chất lượng châu Âu. Đặc biệt xưởng sơn có hệ thống xử lí môi trường và chất thải tốt nhất Châu Á, do sử dụng công nghệ xử lí khí thải và nước thải tiên tiến nhất. Thiết bị máy móc nhập khẩu 95% từ Châu Âu. Xưởng lắp ráp xe có thể đánh giá là hiện đại bậc nhất khu vực với những công nghệ và thiết bị được cung cấp bởi các hãng châu Âu như ABB, Atlas copco... Hệ thống thiết bị kiểm tra xe thành phẩm được nhập khẩu từ Italy với chất lượng cao và kết nối toàn bộ dữ liệu sản xuất, chất lượng công đoạn được quản lí trên máy chủ, giúp VinFast phân tích đánh giá ngăn ngừa sản phẩm lỗi ra ngoài thị trường. Khu nhà máy sản xuất ôtô: Các xưởng Thân vỏ, xưởng Sơn, xưởng Động Cơ, xưởng Lắp Ráp và xưởng Phụ Trợ đã được hoàn thành và đang trong quá trình lắp đặt máy, riêng xưởng Dập với diện tích 50 nghìn m2 cũng sẽ được bàn giao trong tháng 10/2018 - với việc giám sát quy trình sản xuất theo công nghệ của công ty Schuler (CHLB Đức). Xưởng hàn thân xe VinFast được thiết kế và cung ứng dây chuyền bởi các đối tác hàng đầu như FFT, EBZ, HIROTEC, được trang bị khoảng 1200 rô-bốt do ABB sản xuất. Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là nhà máy hàn thân xe vận hành hoàn toàn tự động, hiện đại nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á (diện tích xưởng hàn: 100.000 m2, công suất 38 xe/giờ). Xưởng sơn được thiết kế và cung ứng dây chuyền bởi các đối tác hàng đầu như GROB, Thyssenkrupp, AVL, MAG, sử dụng công nghệ cơ khí chính xác mới nhất để gia công các đầu Động cơ, thân Động cơ và Trục khuỷu của động cơ. còn có dây chuyền kiểm tra chất lượng động cơ (Kiểm tra nóng và kiểm tra nguội) đảm bảo 100% sản phẩm được kiểm soát chất lượng từ đầu nguồn. Xưởng Lắp ráp và hoàn thiện xe được thiết kế và cung cấp bởi nhà cung cấp hàng đầu đến từ cộng hòa Liên Bang Đức Eisenmann với mức độ tự động cao với các băng chuyền và xe tự hành được hoạt động liên động với nhau. Ngoài ra, các công đoạn lắp ráp được trang bị súng siết lực hiện đại của Atlas Copco nổi tiếng. Xưởng phụ trợ bao gồm sơn các chi tiết nhựa (cản trước, cản sau) với công nghệ sơn thân thiện môi trường được cung cấp bởi nhà cung cấp Durr đến từ cộng hòa Liên Bang Đức. VinFast cũng thành lập một khu khu công nghiệp phụ trợ, chiếm khoảng 30% diện tích khu tổ hợp để sản xuất linh kiện, phụ kiện ôtô và xe máy. Trung tâm đào tạo VinFast khai giảng ngày 10/9/2018, với 200 học viên trong khóa đầu tiên. Chương trình gồm 2 ngành học chính là Cơ khí Công nghiệp và Cơ-điện tử. Với chương trình đào tạo “kép” – học lý thuyết đi đôi với thực hành với tỷ lệ 40-60%” theo tiêu chuẩn Đức. Các học viên khi ra trường sẽ nhận chứng chỉ do Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam cấp. Viện Nghiên cứu và phát triển VinFast được thành lập với mục tiêu tầm cỡ khu vực, quy tụ được các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành ôtô trên thế giới và trong nước, nhằm nghiên cứu và chọn lựa các giải pháp công nghệ cho dòng xe VinFast. Tương lai, sẽ góp phần xây dựng và nâng cao nền tảng công nghệ cho ngành công nghiệp ôtô Việt Nam thông qua việc đào tạo các kỹ sư người Việt thiết kế ôtô theo tiêu chuẩn Châu Âu Được biết, những chiếc ôtô đầu tiên của Vinfast sau khi ra mắt ở Paris Motor Show 2018 sẽ được gửi đi các trung tâm thử nghiệm ở các thị trường khó tính trên thế giới như châu Âu, Mỹ để các tổ chức có uy tín thử nghiệm, đánh giá. Những tiêu chuẩn này sẽ là thước đo cho chất lượng, để ôtô Vinfast có thể đủ sức cạnh tranh với các đối thủ trên thế giới. Video: Chủ tịch quốc hội thăm nhà máy ôtô Vinfast tại Hải Phòng.

