Nguyên nhân nào khiến động cơ ôtô nhanh hỏng?

Thủy kích là “thảm họa” đối với động cơ ôtô bởi hiện tượng này có thể gây tổn hại nặng đến động cơ, thậm chí gây hư hỏng hoàn toàn động cơ xe ôtô. Nếu động cơ của xe không may bị thuỷ kích, bạn không nên cố gắng đề máy để động cơ hoạt động mà hãy kéo xe đến gara sửa chữa. Bởi nếu cố nổ máy, nước sẽ bị hút sâu vào động cơ, dẫn đến hỏng máy. Chi phí sửa chữa trong trường hợp bị thủy kích rất lớn, ít cũng vài chục triệu đồng khi chỉ phải thay tay biên, nhiều có thể lên tới vài trăm triệu đồng nếu chẳng may phải thay cả cụm động cơ mới. Chính vì vậy bạn nên cẩn trọng với việc lái xe trong vùng ngập nước hay để xe tại những khu vực có thể ngập sâu trong mùa mưa bão, gây ảnh hưởng cho xe. Động cơ được ví như "trái tim" xe ôtô, còn dầu nhớt chính là "máu" giúp động cơ có thể hoạt động trơn tru, bền bỉ hơn. Nếu sử dụng dầu nhớt không đủ độ bôi trơn sẽ dễ làm động cơ máy bị bào mòn nhanh. Trong khi, dùng loại dầu nhớt đặc quá cũng không tốt vì quá trình bôi trơn chậm. Điều này sẽ sẽ ảnh hưởng đến chính tuổi thọ của động cơ. Vì thế, tài xế nên chọn những sản phẩm dầu nhớt chất lượng, phù hợp với động cơ để đảm bảo xe hoạt động trơn tru. Mỗi xe chỉ nên sử dụng một loại dầu nhớt phù hợp nhất định để đảm bảo tuổi thọ của động cơ được tăng cao, tránh được nhiều hư hỏng. Trong trường hợp xe của bạn thiếu nước làm mát, động cơ sẽ không có thể giải nhiệt hệ thống, dẫn đến động cơ bị sôi nước và có nguy cơ bị bó kẹt. Vì thế, tài xế cần kiểm tra dung dịch làm mát thường xuyên, đảm bảo mực nước làm mát luôn đủ để hoạt động. Có rất nhiều nguyên nhân khiến xe ôtô hao nước làm mát động cơ, nhưng nguyên nhân chính dẫn đến việc này là do nước làm mát bị chảy ra ngoài hoặc bị lọt vào bên trong động cơ mà bạn không chú ý hoặc kiểm tra. Xe sẽ không thể hoạt động tốt và bền bỉ nếu thiếu dầu động cơ. Loại dầu này có tác dụng bôi trơn các chi tiết chuyển động bên trong động cơ, giảm ma sát và mài mòn giữa các chi tiết. Đã có rất nhiều trường hợp tài xế chủ quan, tiếp tục sử dụng xe trong tình trạng hết dầu hoặc thiếu dầu bôi trơn, khiến động cơ hư hỏng nghiêm trọng và không thể phục hồi lại được. Nguyên nhân chính của việc hao dầu động cơ ôtô là do bị rò rỉ ra bên ngoài hay dầu nhớt bị lọt vào buồng đốt, sau đó bị đốt cháy cùng với nhiên liệu. Cính vì vậy, để chiếc xe hoạt động bền bỉ và giữ được giá trị lâu dài cần chú ý tới dầu động cơ và kiểm tra thay đúng chu kỳ, số km... Video: Hướng dẫn kiểm tra dầu động cơ xe ôtô.

