Người dùng "mổ" xe máy điện VinFast Klara xem chất lượng

Mẫu xe máy điện VinFast Klara với 2 phiên bản sử dụng pin Lithium-ion và ắc quy acid - chì vừa được ra mắt ngày 20/11 vừa qua thu hút sự chú ý của người tiêu dung Việt. Mới đây một trong những chiếc xe này được chính người mua tháo rời, "mổ xẻ" để khám phá linh kiện, thiết kế bên trong. Phần vỏ của xe máy điện Vinfast sau khi được người mua tỉ mỉ tháo rời từng chi tiết một. cho thấy nó được sơn và làm khá tốt so với các sản phẩm khác trên thị trường hiện nay. Cũng từ đó, toàn bộ link kiện cấu tạo bên trong xe lộ ra. Trong ảnh là phần đầu xe sau khi được tháo bỏ vỏ ngoài. Toàn cảnh bên trong phần đầu xe cho thấy tất cả các mối nối, hàn xì đều rất chắc chắn, kín đáo nên khả năng chống nước rất cao. Các mối hàn ở phân thân xe cũng khá chắc. Tất cả đều được bọc sơn cách điện màu đen tone xoẹt tone với nhau. Khu vực này cũng chính là nơi để gắn pin lithium-ion. Cục pin lithium-ion 61,2 V của Bosch được tháo ra và người mua này cũng cân lên nặng hơn 11 kg. Thời gian tháo pin được cho biết chỉ trong vòng 2 phút. Do đó, thay thế pin là điều dễ dàng. Cận cảnh các mối hàn cực chắc chắn và dây điện đã được bọc cách điện rất an toàn trên mẫu xe máy điện cao cấp này. Phần khung nhựa ốp chắn bùn, nước bên dưới xe. Phần để chân người lái được gắn bằng con vít chắc chắn vào thân xe. Hiện giá xe VinFast Klara bản pin Lithium-ion ở mức 35 triệu đồng và bản ắc quy acid - chì bán 21 triệu đồng. Video: Chạy thử xe điện Vinfast Klara tại Sài Gòn.

