Ngắm xe bán tải Mitsubishi Triton dành riêng cho game thủ

Với ý tưởng tạo ra một chiếc Mitsubishi L200 eSports Concept (tên gọi của bán tải Mitsubishi Triton tại thị trường Anh) dành riêng cho game thủ và những vận động viên thể thao điện tử, một mẫu xe ý tưởng để tham gia vào cuộc thi Truck King Battle do chính Mitsubishi Anh Quốc tổ chức đã được cho ra đời. Chiếc Mitsubishi Triton cho game thủ này được Joanne Tulloch - một nữ nhân viên tại đại lý chính hãng Livery Dole Mitsubishi ở Exeter - Anh Quốc thiết kế. Đáng chú ý là sau cuộc thi, nó đã giành chiến thắng thuyết phục và được xưởng độ Ralph Hosier Engineering hiện thực hóa. Dựa trên chiếc Triton/L200 trước đợt nâng cấp vòng đời, L200 eSports Concept giống như một chiếc bán tải độ offroad bình thường khi nhìn từ phía trước. Nó cũng có các món phụ tùng quen thuộc với dân chơi bán tải như phuộc đôn cao, mâm Speedline Mamba sơn màu vàng hồng đi kèm lốp gai offroad, các nẹp ốp nới rộng vòm bánh và dàn LED... Điều đặc biệt nhất của Mitsubishi L200 eSports Concept này chỉ bắt đầu từ phần thùng trở về sau. Phần thùng xe nguyên bản của L200 đã được Raph Hosier Engineering nới rộng 80mm và kéo dài 800mm để tạo thành nền móng cho một phòng game di động dành cho 2 game thủ. Bên trong chiếc xe, 2 chiếc ghế ngồi Logitec G920 Driving Force kèm 2 đầu máy game Xbox One, 2 màn hình LED cong 24 inch đã được lắp đặt. Với cặp tay lái và pedal chơi game đi kèm ghế, những người chơi có thể thi đấu đối kháng với nhau trong game đua xe Forza Horizon 4. Những người bên ngoài cũng có thể quan sát được diễn biến các trận đấu và cuộc đua trong game thông qua 2 màn hình 22 inch hướng ra ngoài. Để cho các game thủ có thể thư giãn và nạp năng lượng sau những giờ thi đấu căng thẳng, một máy pha cafe và quầy bar mini cũng đã được Ralph Hosier Engineering lắp đặt. Toàn bộ các thiết bị điện kể trên được cấp nguồn bởi pin năng lượng mặt trời 150W nằm trên mui xe, tích trữ điện vào 4 ắc quy 105Ah. Sau khi được sạc đầy, 4 ắc quy này cho phép các game thủ thi đấu trong 8 giờ. Được trưng bày tại sự kiện Mitsubishi Motors Badminton Horse Trials 2019 ở Anh, L200 eSports Concept đã thu hút được sự quan tâm của cả giới game thủ và những người yêu xe. Tuy nhiên, chiếc xe này sẽ không được Mitsubishi đưa vào sản xuất thương mại do quá độc đáo và chỉ phục vụ được một nhóm khách hàng rất nhỏ. Video: Ngắm chi tiết bán tải Mitsubishi L200 2020 mới.

Với ý tưởng tạo ra một chiếc Mitsubishi L200 eSports Concept (tên gọi của bán tải Mitsubishi Triton tại thị trường Anh) dành riêng cho game thủ và những vận động viên thể thao điện tử, một mẫu xe ý tưởng để tham gia vào cuộc thi Truck King Battle do chính Mitsubishi Anh Quốc tổ chức đã được cho ra đời. Chiếc Mitsubishi Triton cho game thủ này được Joanne Tulloch - một nữ nhân viên tại đại lý chính hãng Livery Dole Mitsubishi ở Exeter - Anh Quốc thiết kế. Đáng chú ý là sau cuộc thi, nó đã giành chiến thắng thuyết phục và được xưởng độ Ralph Hosier Engineering hiện thực hóa. Dựa trên chiếc Triton/L200 trước đợt nâng cấp vòng đời, L200 eSports Concept giống như một chiếc bán tải độ offroad bình thường khi nhìn từ phía trước. Nó cũng có các món phụ tùng quen thuộc với dân chơi bán tải như phuộc đôn cao, mâm Speedline Mamba sơn màu vàng hồng đi kèm lốp gai offroad, các nẹp ốp nới rộng vòm bánh và dàn LED... Điều đặc biệt nhất của Mitsubishi L200 eSports Concept này chỉ bắt đầu từ phần thùng trở về sau. Phần thùng xe nguyên bản của L200 đã được Raph Hosier Engineering nới rộng 80mm và kéo dài 800mm để tạo thành nền móng cho một phòng game di động dành cho 2 game thủ. Bên trong chiếc xe, 2 chiếc ghế ngồi Logitec G920 Driving Force kèm 2 đầu máy game Xbox One, 2 màn hình LED cong 24 inch đã được lắp đặt. Với cặp tay lái và pedal chơi game đi kèm ghế, những người chơi có thể thi đấu đối kháng với nhau trong game đua xe Forza Horizon 4. Những người bên ngoài cũng có thể quan sát được diễn biến các trận đấu và cuộc đua trong game thông qua 2 màn hình 22 inch hướng ra ngoài. Để cho các game thủ có thể thư giãn và nạp năng lượng sau những giờ thi đấu căng thẳng, một máy pha cafe và quầy bar mini cũng đã được Ralph Hosier Engineering lắp đặt. Toàn bộ các thiết bị điện kể trên được cấp nguồn bởi pin năng lượng mặt trời 150W nằm trên mui xe, tích trữ điện vào 4 ắc quy 105Ah. Sau khi được sạc đầy, 4 ắc quy này cho phép các game thủ thi đấu trong 8 giờ. Được trưng bày tại sự kiện Mitsubishi Motors Badminton Horse Trials 2019 ở Anh, L200 eSports Concept đã thu hút được sự quan tâm của cả giới game thủ và những người yêu xe. Tuy nhiên, chiếc xe này sẽ không được Mitsubishi đưa vào sản xuất thương mại do quá độc đáo và chỉ phục vụ được một nhóm khách hàng rất nhỏ. Video: Ngắm chi tiết bán tải Mitsubishi L200 2020 mới.