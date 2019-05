Nắng nóng tới mức tan chảy, biến dạng cả ôtô

Nắng nóng cũng khiến xe ôtô tan chảy. Trong ảnh là một chiếc xe container phủ đầy nhựa đường dưới nắng nóng kỷ lục tại Queensland, Australia năm ngoái. Hơn 50 chủ xe đã được đền bù thiệt hại do xe hỏng. Ảnh: Sun. Nhựa đường tan chảy làm hỏng lốp và các bộ phận khác của xe. Ở nhiệt độ cao, bề mặt đường nhựa sẽ tan chảy rồi cuốn vào lốp xe. Ảnh: Sun. Tất nhiên, những xe gặp tình trạng này không thể di chuyển an toàn trên đường, chưa kể xe dễ hỏng vì nắng nóng. Ảnh: Sun. Một chiếc Renault biến dạng ngoài trời nắng tại bãi biển Caorle, gần Venice (Italy). Hông xe và cản sau tan chảy khi chiếc xe bị bỏ ngoài trời nắng vài ngày. Ảnh: dailymail. Nắng nóng kỷ lục tại Arizona (Mỹ) tháng 7/2018 đã làm rất nhiều ôtô biến dạng. Nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 51 độ C dường như làm mọi thứ tan chảy. Ảnh: express.co. Bảng táplô của xe ôtô hỏng nặng và tan chảy dưới nắng nóng tại Queensland, Australia. Ảnh: Sun. Một chiếc xe tan chảy dưới trời nắng khủng khiếp tại Dubai. Ảnh: dubaiblogs. Lính cứu hỏa phải phun dung dịch chống cháy vào một chiếc sedan đang tan chảy tại Anh. Ảnh: bbc. Gương xe sang bị biến dạng dưới nắng nóng tại Anh. Ảnh: bbc.

