Mui trần hạng sang Mercedes-Benz SLK chỉ 800 triệu ở Hà Nội

Sau khoảng hơn 10 năm sử dụng, chiếc xe sang Mercedes-Benz SLK200 đời 2009 hiện đang được chủ nhân tại Hà Nội rao bán với mức giá khoảng 828 triệu đồng trên thị trường xe cũ. Mức giá này chênh khoảng hơn 1 tỷ đồng so với mức phân phối chính hãng 1,9 tỷ đồng khi ra mắt. Theo thông tin cung cấp từ người bán, chiếc xe đến nay đã lăn bánh được khoảng 20.000km. Ngoại hình chiếc xe vẫn còn khá nguyên bản, đặc biệt nước sơn màu sáng cùng chi tiết ngoại thất vẫn còn khá nguyên bản. Do đây là dòng xe thể thao Mercedes-Benz mui trần 2 cửa, 2 chỗ ngồi, đặc thù là một mẫu xe chơi - chính vì vậy dù trải qua thời gian lên đến cả chục năm, chiếc xe Mercedes-Benz SLK200 đời 2019 này vẫn còn mang phong cách khá hiện đại, thể thao và sang trọng so với nhiều đối thủ. SLK200 của Mercedes-Benz được đánh giá vừa phù hợp với những tay chơi xe thể thao, nhưng cũng được đánh giá là khá phù hợp khi sử dụng thường xuyên trong phố. Tuy nhiên theo nhiều người dùng đánh giá, nó cũng khá bất tiện và không phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam. Điểm hấp dẫn nhất của Mercedes-Benz SLK200 khi xuất hiện trên thị trường được đánh giá cao ở phần mui xếp. Chiếc coupe-convertible này thực sự tiện lợi do mui xe có thể đóng mở tự động nhờ điều khiển điện. Quá trình đóng mở diễn ra khá nhanh, chỉ trong khoảng 20 giây. SLK 200 có hai ghế được thiết kế theo phong cách thể thao. Ghế điều chỉnh được vị trí cũng như độ nghiêng, không gian để chân rộng... Điểm bất tiện của SLK 200 là ở chỗ khoang hành lý có thể tích rất nhỏ. Bù lại, chiếc xe mui trần 10 năm tuổi này vẫn có được những nét thiết kế rất quyến rũ và hút mắt do thừa hưởng DNA từ người đàn anh SLR McLaren. ChiếcSLK200 đang được rao bán tại Hà Nội này vẫn còn khá đẹp và được chủ nhân nhận xét là còn nguyên bản như lúc mới mua. Ghế da vẫn khá căng và có chất lượng tốt dù đã ngả màu. Trang bị trên SLK 200 tương đối cơ bản. Phanh tay cơ, cả 2 ghế ngồi trên xe cũng đều là dạng chỉnh cơ. Các chi tiết nội thất xe mang phong cách thể thao, cá tính. Mercedes-Benz SLK200 sử dụng hệ thống giải trí với 1 màn hình trung tâm 5 inch đi kèm với kết nối Bluetooth, hệ thống đầu CD cùng dàn âm thanh 9 loa. Các trang bị an toàn của xe cũng được xem là cao cấp và được đánh giá cao từ phía các chuyên gi thời điểm mới ra mắt. Mercedes-Benz SLK200 được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp, dung tích 1.8L, công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm. Chiếc xe thể thao mất 8 giây để có thể đạt tới vận tốc 100km/h từ trạng thái tĩnh trước khi chạm ngưỡng tốc đội tối đa 230 km/h. Tại thị trường xe sang cũ Việt Nam, giá xe Mercedes-Benz SLK200 được chào bán khoảng trên dưới 800 triệu đồng tuỳ vào màu sắc hoặc độ cũ, mới... với số tiền này, vẫn đủ để bạn mua cho mình một chiếc Audi TT đời 2008 hoặc một chiếc BMW 3-Series có tuổi đời từ 6 đến 8 năm. Video: Chi tiết Mercedes-Benz SLK300 tại Việt Nam.

