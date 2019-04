Mua xe Toyota Camry cũ, “trúng” biển ngũ quý 2 tại Hà Tĩnh

Mới đây, một người đàn ông tại Hà Tĩnh đã may mắn bốc được biển số xe ngũ quý 2 cho chiếc Toyota Camry đời cũ mới mua của mình. Dù không đẹp như những biển số được lệt vào hãng "hot" như; ngũ quý 6, ngũ quý 8 hay ngũ quý 9,... nhưng đây vẫn là ao ước của nhiều người yêu xe. Theo nhiều dân chơi biển đẹp cho hay - dãy số 2 đọc giống từ “chắc chắn” và “dễ dàng” của tiếng Trung Quốc. Nó được xem là con số may mắn, tượng trưng cho tính cân đối và bền vững. Nhiều nước Châu Á, biển số đẹp có giá trị lớn nên hầu hết chủ nhân đều muốn sở hữu một tấm biển đẹp, mưu cầu sự may mắn, tài lộc và làm ăn thuận lợi. Ngoài ra, việc được gắn biển số đẹp cũng giúp giá trị bán lại của chiếc Toyota Camry biển ngũ quý tăng lên rất nhiều, thậm chí là gấp đôi giá trị mua. Đáng chú ý, chiếc Toyota Camry này được người đàn ông mua ở một showroom xe cũ. Trên nhiều diễn đàn về xe hơi, nhiều người chúc mừng chủ nhân đã may mắn được "lộc". Được biết, chiếc xe Toyota Camry tại Hà Tĩnh này là bản nâng cấp 2018 từng được giới thiệu tại thị trường Việt vào đầu tháng 10/2017. Về ngoại thất, xe được trang bị đèn chiếu gần LED dạng bóng chiếu thay cho đèn dạng HID ở phiên bản trước, giúp tiết kiệm năng lượng, tăng vẻ hiện đại của chiếc xe và tăng cường hiệu quả chiếu sáng của cụm đèn trước. Bên trong nội thất, Camry bản nâng cấp mới thay đổi thiết kế mặt taplo với các chi tiết ốp gỗ vân carbon cùng các đường chỉ tinh tế tạo cảm giác sang trọng cho chiếc xe. Riêng phiên bản 2.5Q sử dụng thiết kế ghế màu nâu mang đến không gian nội thất đẳng cấp cho người sử dụng. Về tính năng an toàn, tất cả các phiên bản của Toyota Camry 2018 đều được trang bị 7 túi khí (2 túi khí trước, 2 túi khí hông bên phía trước, túi khí đầu gối người lái và 2 túi khí rèm) giúp giảm thiểu tối đa chấn thương cho người lái và hành khách trong trường hợp xảy ra va chạm. Toyota Camry phiên bản cải tiến 2018 vẫn duy trì 3 phiên bản: 2.5Q, 2.5G và 2.0E như trước đo và được nâng cấp nhẹ. Ngoài ra, xe cũng có giá bán "dễ chịu" hơn nhiều so với các phiên bản từng được bán ra trước đây. Ở phiên bản này, Toyota Việt Nam bổ sung thêm màu trắng mới cho Camry 2018 và tăng giá 8 triệu đồng cho tất cả các phiên bản sử dụng màu sơn này. Giá xe Toyota Camry 2018 thời điểm ra mắt năm 2017 được bán ra chính hãng từ 977 triệu đồng đến 1,310 tỷ đồng. Video: Toyota Camry 2018 chốt giá bán chính thức tại Việt Nam.

