Môtô Yamaha YB125 "độ độc" chỉ 20 triệu tại Sài Gòn

Môtô Yamaha YB125SP là một dòng xe côn tay phân khối nhỏ, được nhập về Việt Nam khá nhiều bởi các cửa hàng tư nhân với giá bán chỉ khoảng 45 triệu đồng. Tuy nhiên, kiểu dáng nguyên bản của chiếc xe này khá đơn điệu, chính vì vậy nhiều chủ xe thường làm mới nó bằng phong cách độ với nhiều phong cách khác nhau như cafe racer, tracker... Ngay sau khi vừa "đập thùng" mẫu xe môtô Yamaha YB125 cỡ nhỏ, giá rẻ. Một khách hàng sở hữu YB125 tại TP HCM đã cho "lên đời" hàng loạt món đồ chơi và custom trên một số chi tiết…, khiến YB125 trông ấn tượng hơn hẳn. Đặc biệt là mức giá độ của xe khá rẻ so với hình thức "độc". Mẫu xe Yamaha YB125 SP 2017 này được chủ xe định hướng theo phong cách độ Cafe Racer, với phong cách độ này chiếc xe nhìn khá cân đối hơn - theo ý tưởng của mẫu Yamaha Resonator 125. Tuy là một mẫu xe môtô độ cá tính, nhưng nó vẫn không mất đi nhiều dáng vẻ cũng như "chất" của dòng xe YB125 nguyên bản nhà Yamaha. Ở phần đầu xe, nó được phủ sơn đen và choá vàng đậm nét cổ điển. Ghi đông của xe không được làm mới mà giữ nguyên bản để giúp người sử dụng dễ dàng di chuyển hơn trên nhiều địa hình. Cụm đồng hồ của xe vẫn không thay đổi, dạng analgo hiển thị vòng tua máy và tốc độ cùng một đồng hồ LED nhỏ được đặt ở chính giữa để hiển thị cấp số. Ngoài ra, ở phần đầu xe - đèn xi nhan rời cũng đã được thay mới bằng dạng bóng led tiết kiệm và cho ánh sang tốt hơn, một số chi tiết nhỏ ở phần đầu xe cũng được chủ nhân làm mới ấn tượng hơn so với nguyên bản. Phần bình xăng hình giọt nước nguyên bản đã được đánh bóng, loại bỏ hêt phần sơn mới và thay bằng lớp mạ crome bóng bẩy đi kèm bộ tem giả gỗ lấy ý tưởng từ mẫu Concept Resonator 125 của hãng xe máy Yamaha. Bộ ốp kim loại 2 bên hông của chiếc xe Yamaha YB125 này cũng được các tay thợ độ xe Sài Gòn gò lại thủ công và sơn chrome bóng tạo điểm nhấn cho xe. Chi tiết đuôi xe với đèn hậu đồ chơi nhỏ gọn và cá tính đi kèm tay xách thiết kế tối giản được sơn tĩnh điện màu đen đầy cá tính. Yamaha YB125 SP 2017 sở hữu kích thước lần lượt dài x rộng x cao là 1.990 x 745 x 1.050 mm, chiều cao yên ở mức 760 mm và trọng lượng không tải là 117 kg nhưng trên mẫu xe này nó được cắt gọt đi nhiều chi tiết nguyên bản, giúp cho xe nhẹ và mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. Phần dè trước của xe được làm mới bằng cách đánh bóng để nguyên lớp kim loại trần, dè sau được lược bỏ và thay bằng chắn bùn nhỏ kèm pad biển số. Bộ vành đúc 5 chấu sơn đen kích thước 17 inch được thay mới bằng vành nan cùng với phanh đĩa trước sau ấn tượng. Xe cũng được thay mới với phuộc sau với bình dầu, bộ vành nan hoa của thương hiệu biker với chân căm mạ vàng đẹp mắt. yên xe bằng da với thiết kế thủ công ấn tượng. Pô đồ chơi cho tiếng nổ mạnh mẽ cùng với các chi tiết được mạ vàng "sẹc tông" với ngoại hình tổng thể của xe. Ngoài việc độ lại một số chi tiết giúp cho ngoại hình của chiếc xe Yamaha YB125 SP ấn tượng hơn thì khối động cơ trên xe không thay đổi. Xe được trang bị động cơ loại SOHC dung tích 125cc, công suất tối đa 9,5 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,9 Nm tại 8.000 vòng/phút. Hộp số loại 5 cấp. Được biết, sản phẩm Yamaha YB125 độ phong cách Cafe Racer ấn tượng này được thực hiện tại một đại lý mua bán xe môtô tư nhân ở Sài Gòn với gói độ khoảng hơn 20 triệu đồng. Tại thị trường xe máy Việt, Yamaha YB125SP được nhập về khá nhiều với giá bán khoảng 45 triệu đồng.

Môtô Yamaha YB125SP là một dòng xe côn tay phân khối nhỏ, được nhập về Việt Nam khá nhiều bởi các cửa hàng tư nhân với giá bán chỉ khoảng 45 triệu đồng. Tuy nhiên, kiểu dáng nguyên bản của chiếc xe này khá đơn điệu, chính vì vậy nhiều chủ xe thường làm mới nó bằng phong cách độ với nhiều phong cách khác nhau như cafe racer, tracker... Ngay sau khi vừa "đập thùng" mẫu xe môtô Yamaha YB125 cỡ nhỏ, giá rẻ. Một khách hàng sở hữu YB125 tại TP HCM đã cho "lên đời" hàng loạt món đồ chơi và custom trên một số chi tiết…, khiến YB125 trông ấn tượng hơn hẳn. Đặc biệt là mức giá độ của xe khá rẻ so với hình thức "độc". Mẫu xe Yamaha YB125 SP 2017 này được chủ xe định hướng theo phong cách độ Cafe Racer, với phong cách độ này chiếc xe nhìn khá cân đối hơn - theo ý tưởng của mẫu Yamaha Resonator 125. Tuy là một mẫu xe môtô độ cá tính, nhưng nó vẫn không mất đi nhiều dáng vẻ cũng như "chất" của dòng xe YB125 nguyên bản nhà Yamaha. Ở phần đầu xe, nó được phủ sơn đen và choá vàng đậm nét cổ điển. Ghi đông của xe không được làm mới mà giữ nguyên bản để giúp người sử dụng dễ dàng di chuyển hơn trên nhiều địa hình. Cụm đồng hồ của xe vẫn không thay đổi, dạng analgo hiển thị vòng tua máy và tốc độ cùng một đồng hồ LED nhỏ được đặt ở chính giữa để hiển thị cấp số. Ngoài ra, ở phần đầu xe - đèn xi nhan rời cũng đã được thay mới bằng dạng bóng led tiết kiệm và cho ánh sang tốt hơn, một số chi tiết nhỏ ở phần đầu xe cũng được chủ nhân làm mới ấn tượng hơn so với nguyên bản. Phần bình xăng hình giọt nước nguyên bản đã được đánh bóng, loại bỏ hêt phần sơn mới và thay bằng lớp mạ crome bóng bẩy đi kèm bộ tem giả gỗ lấy ý tưởng từ mẫu Concept Resonator 125 của hãng xe máy Yamaha . Bộ ốp kim loại 2 bên hông của chiếc xe Yamaha YB125 này cũng được các tay thợ độ xe Sài Gòn gò lại thủ công và sơn chrome bóng tạo điểm nhấn cho xe. Chi tiết đuôi xe với đèn hậu đồ chơi nhỏ gọn và cá tính đi kèm tay xách thiết kế tối giản được sơn tĩnh điện màu đen đầy cá tính. Yamaha YB125 SP 2017 sở hữu kích thước lần lượt dài x rộng x cao là 1.990 x 745 x 1.050 mm, chiều cao yên ở mức 760 mm và trọng lượng không tải là 117 kg nhưng trên mẫu xe này nó được cắt gọt đi nhiều chi tiết nguyên bản, giúp cho xe nhẹ và mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. Phần dè trước của xe được làm mới bằng cách đánh bóng để nguyên lớp kim loại trần, dè sau được lược bỏ và thay bằng chắn bùn nhỏ kèm pad biển số. Bộ vành đúc 5 chấu sơn đen kích thước 17 inch được thay mới bằng vành nan cùng với phanh đĩa trước sau ấn tượng. Xe cũng được thay mới với phuộc sau với bình dầu, bộ vành nan hoa của thương hiệu biker với chân căm mạ vàng đẹp mắt. yên xe bằng da với thiết kế thủ công ấn tượng. Pô đồ chơi cho tiếng nổ mạnh mẽ cùng với các chi tiết được mạ vàng "sẹc tông" với ngoại hình tổng thể của xe. Ngoài việc độ lại một số chi tiết giúp cho ngoại hình của chiếc xe Yamaha YB125 SP ấn tượng hơn thì khối động cơ trên xe không thay đổi. Xe được trang bị động cơ loại SOHC dung tích 125cc, công suất tối đa 9,5 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,9 Nm tại 8.000 vòng/phút. Hộp số loại 5 cấp. Được biết, sản phẩm Yamaha YB125 độ phong cách Cafe Racer ấn tượng này được thực hiện tại một đại lý mua bán xe môtô tư nhân ở Sài Gòn với gói độ khoảng hơn 20 triệu đồng. Tại thị trường xe máy Việt, Yamaha YB125SP được nhập về khá nhiều với giá bán khoảng 45 triệu đồng.