Mitsubishi "xả hàng" Mirage giảm giá tới 50 triệu tại Việt Nam

Theo cập nhật mới nhất từ phía đại lý, giá xe ôtô Mitsubishi Mirage hiện được chào bán ở đại lý ở mức thấp hơn khoảng 50 triệu đồng so với giá niêm yết. Đáng chú ý, đây là lô xe Mirage MT thuộc đời sản xuất năm 2018, chưa sẵn hàng tại đại lý và đang có kế hoạch về nước. Cũng theo các nhân viên bán hàng cho biết, chương trình ưu đãi chỉ áp dụng theo cặp 2 xe. Do đó, khách hàng muốn hưởng khuyến mại có thể cùng nhau mua chung. Xe có 2 tùy chọn màu ngoại thất trắng/bạc và số lượng không nhiều. Về hai phiên bản còn lại là Mirage CVT và CVT Eco, các đại lý giữ nguyên giá bán và không có thêm ưu đãi mới. Mitsubishi Mirage hạ giá là sự kiện khá bất ngờ bởi kể từ đầu năm 2019 đến nay, hãng xe Nhật thường xuyên vắng mặt trong các cuộc đua giảm giá nhằm kích cầu người mua. Thậm chí, dù Mirage là mẫu xe có doanh số bán hàng "đội sổ" của hãng (chỉ nhỉnh hơn Pajero Sport), nhưng Mitsubishi vẫn không tung ra chương trình khuyến mãi nào. Nhờ mức giảm giá lên tới 50 triệu đồng, Mitsubishi Mirage hiện nay đã có giá bán khởi điểm chỉ từ 300 triệu đồng cho phiên bản số sàn, rẻ hơn nhiều so với các mẫu xe hatchback hạng A hiện nay như Hyundai Grand i10 MT và Kia Morning MT - mặc dù Mirage vốn là mẫu xe đô thị hạng B. Mitsubishi Mirage ở phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 1.2L 3 xy-lanh, sản sinh công suất 78 mã lực tại vòng tua 6.000vòng/phút và mô-men xoắn 100 Nm tại 4000 vòng/phút. Khối động cơ này đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Trang bị trên xe ở mức cơ bản nhất, điển hình như; mâm xe hợp kim kích thước 15 inch, đèn pha Halogen, đèn hậu LED, điều hòa cơ, ghế nỉ chỉnh tay, ghế sau gập nguyên băng, 2 loa âm thanh và hệ thống giải trí với đầu đĩa CD-AUX/USB/Bluetooth… Hệ thống an toàn trên xe giá rẻ Mitsubishi Mirage MT bao gồm: chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, căng đai tự động, dây đai an toàn cho tất cả các ghế, khoá cửa từ xa. Không có chìa khóa mã hóa chống trộm và móc gắn ghế trẻ em như 2 biến thể cao hơn. Mirage là mẫu xe tốt và luôn được đánh giá cao tại thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, nó lại gặp nhiều bất lợi trước các đối thủ cùng phân khúc tại Việt Nam. Lý do có thể kể đến như; thiết kế của xe đơn giản, thô và già cỗi, không chịu làm mới. Chế độ chăm sóc sau bán hàng của Mitsubishi tại Việt Nam bị người dùng đánh giá thấp. Video: Mitsubishi Mirage giảm giá tại Việt Nam vẫn ế.

