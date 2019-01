MINI Cooper S bản đặc biệt 500 chiếc giá 893 triệu đồng

Hãng xe Anh quốc vừa ra mắt phiên bản giới hạn MINI Cooper S 60 Years Edition với số lượng giới hạn. Đây là phiên bản để kỉ niệm 60 năm kể từ khi mẫu BMC Mini nguyên bản đầu tiên được xuất xưởng cho tới năm 2.000 và trở thành một trong những mẫu xe Anh quốc bán chạy nhất trong lịch sử. Được bán với 2 kiểu thân xe là hatchback 3 cửa và 5 cửa, MINI 60 Years Edition đã được trang trí lại hoàn toàn từ trong ra ngoài với chủ đề kỷ niệm 60 năm của thương hiệu xe ôtô MINI. Với phiên bản đặc biệt này, khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 5 màu sơn là đen, xám, bạc, xanh dương và xanh lá. Tuy nhiên, những chủ xe tương lai nên cân nhắc sở hữu MINI 60 Years Edition sắc xanh lá "British Racing Green IV", khi màu này được coi là đặc trưng của xe hơi Anh Quốc. Dù ở bất kỳ phiên bản màu sắc nào, MINI 60 Years Edition đều có riêng phần mui xe và ốp gương chiếu hậu tương phản được sơn màu trắng hoặc đen. Dọc hai bên nắp ca-pô của chiếc xe là những đường kẻ trang trí đặc trưng của MINI; riêng đường ở bên trái được in logo 60 năm đặc biệt. Bên cạnh decal, logo 60 năm còn xuất hiện ở các tấm ốp hai bên vè trước. Ngay khi mở cửa xe ra, người lái và hành khách sẽ được đón chào bởi đèn LED ẩn phản chiếu logo 60 năm xuống đất, cũng như bậc bước chân đặc biệt. Các logo này cũng xuất hiện khắp nơi bên trong nội thất của chiếc xe, bao gồm cả những chiếc ghế thể thao ôm lưng hơn. Toàn bộ các ghế ngồi đều được bọc da cao cấp "Mini Yours Leather Lounge 60 Years" với màu nâu đỏ sang trọng, trong khi những tấm ốp trang trí của MINI 60 Years Edition cũng có bề mặt sơn họa tiết sọc độc đáo. Xe được trang bị màn hình cảm ứng 8.8 inch đi kèm hệ thống định vị kết nối Bluetooth và Apple CarPlay tiêu chuẩn, sạc không không dây và 1 số dịch vụ trợ giúp. Ngoài ra, gói tuỳ chọn Comfort Plus cũng được tích hợp và bổ xung camera lùi, hệ thống giữ khoảng cách, cuộc gọi khẩn cấp... Là một phiên bản đặc biệt, MINI 60 Years Edition cũng sẽ có nhiều trang bị tiêu chuẩn hơn. Với gói trang bị mang tên 60 Years Chilli, chiếc xe sẽ sở hữu đèn pha cùng đèn sương mù full LED, chóa xi-nhan trong suốt, đèn hậu hình cờ Vương quốc Anh (Union Jack) và đèn trang trí nội thất cảm biến. Nằm dưới nắp ca-pô, hãng xe hơi Anh quốc các phiên bản MINI 60 Years Edition sẽ sở hữu 1 trong 4 tùy chọn động cơ - 2 xăng và 2 diesel. Các động cơ này có công suất dao động từ 136 tới 192 mã lực. Sẽ chỉ có 500 chiếc được ra mắt tại Anh quốc và sẽ là khởi đầu cho 1 năm với nhiều lễ kỉ niệm của MINI. Được biết, giá của những chiếc MINI phiên bản giới hạn này sẽ từ 38.532 USD (khoảng 893 triệu đồng). Video: Xem phiên bản đặc biệt MINI 60 Years Edition.

