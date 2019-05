Mercedes-Benz ESF 2019 cực an toàn và thông minh lộ diện

Thế hệ mới của Mercedes-Benz GLE mới chỉ ra mắt trong mùa thu năm ngoái, nhưng mẫu xe này đã sẵn sàng đảm nhiệm một vai trò chủ động hơn trong xã hội, khoác lên mình bộ áo và cả tá công nghệ mới để trở thành một phương tiện thử nghiệm lý tưởng đối với các hệ thống an toàn mới - đó chính là mẫu xe Mercedes-Benz ESF 2019. Cụ thể trong tháng 6 tới đây, tại sự kiện Experimental Safety Vehicle ở Eindhoven, Hà Lan, Mercedes-Benz sẽ giới thiệu một mẫu GLE đặc biệt mang tên ESF 2019. Trong hình thái mới của mình, chiếc xe đưa các tính năng an toàn lên một tầng cao hoàn toàn mới và bọc chúng trong một gói trang bị đi kèm với một hệ thống plug-in hybrid và một chế độ lái tự động tân tiến. Chứng kiến cách lái tự động đang dần trở thành một phép màu mới trong phương diện hệ thống an toàn, xe tự lái Mercedes-Benz ESF sở hữu công nghệ cho phép vô lăng và chân ga tự động thụt vào khi chiếc xe đang tự lái, qua đó giảm bớt nguy cơ chấn thương trong trường hợp tai nạn xảy ra. Để khiến nó an toàn tới tất cả những người đi xe và đi bộ trên đường phố, ESF có khả năng thông báo dự định của nó vào mọi lúc bằng cách hiển thị các tin nhắn khác nhau để tất cả mọi người nhìn thấy. “Lợi thế lớn của các tính năng lái tự động là rằng trong tương lai rất ít tai nạn sẽ được gây ra bởi lỗi của tài xế,” Rodolfo Schöneburg, giám đốc an toàn xe của Mercedes-Benz cho biết. “Tuy nhiên, xe không tài xế và tự động cũng đối mặt trước các giới hạn vật lý, và chắc chắn sẽ có gia thông hỗn hợp xe tự lái và không tự lái trong nhiều năm.”, ông Rodolfo Schöneburg cho biết thêm. Trong trường hợp Mercedes-Benz ESF dính vào một vụ tai nạn, một người máy nhỏ sẽ tự động được triển khai từ phía sau của xe và đảm nhiệm vụ trí của một biển cảnh báo hình tam giác, vậy nên những người khác sẽ biết điều gì đang xảy ra phía trước.Hãng xe sang Mercedes-Benz đã và đang chế tạo các phương tiện an toàn thử nghiệm trong nhiều thập kỷ và giờ đây có hơn 30 cỗ máy như thế trong danh mục đầu tư. Mẫu xe mới sẽ được ra mắt rộng rãi trước công chúng vào mùa thu này, tại Triển lãm Ô tô Frankfurt. Video: Mercedes-Benz ESF 2019 cực an toàn và thông minh.

