Mercedes-Benz E200 mới giá 2,099 tỷ lộ diện tại Việt Nam

Mercedes-Benz E200 mới là mẫu sedan hạng trung cao cấp của thương hiệu xe sang Đức. Nó là sự tổng hòa của 3 yếu tố: sự thời thượng, cá tính lịch lãm và chất thể thao. Giống như nhiều mẫu Mercedes đời mới khác, xe được thiết kế theo ngôn ngữ Sensual Purity, chiếc xe mang nhiều nét tương đồng với các dòng S-Class và C-Class đã ra mắt trước đó.

Mặc dù được nâng cấp thêm vài chi tiết nhưng về ngoại hình, Mercedes-Benz E200 không thay đổi nhiều so với trước đây. Đáng chú ý là cụm đèn pha sử dụng hoàn toàn bằng công nghệ LED, hai dãy đèn chiếu sáng ban ngày đặc trưng (kiêm chức năng báo rẽ) được vuốt thẳng xuống phía dưới và ôm theo lưới tản nhiệt. Sự thay đổi dễ nhận biết nhất ở ngoại thất chính là bộ mâm 17 inch với thiết kế 10 chấu mới. E200 sở hữu trục cơ sở và chiều dài tổng thể lần lượt dài hơn 65 mm và 43 mm so với mẫu xe tiền nhiệm. Đuôi xe được nâng cấp thêm một số chi tiết nhỏ nhưng không thay đổi nhiều so với trước. Không gian nội thất của Mercedes-Benz E200 bản nâng cấp có sự khác biệt rõ rệt với màn hình giải trí 12,3 inch, tạo nên sự liền lạc từ cụm đồng hồ cho tới màn hình tương tự các phiên bản cao hơn như E250 hay E300 AMG cũng như so với trước đây chỉ là màn hình 8,4 inch. Tuy nội thất của xe không thể hoàn hảo như "đàn anh" E300 AMG với cụm đồng hồ trung tâm cũng là một màn hình và có thể thay đổi giao diện. Tuy nhiên, có thể thấy những nâng cấp trên E200 bản nâng cấp này cũng thực sự đáng giá khi không gian nội thất đã "lột xác" khá nhiều. Khu vực bảng điều khiển trung tâm trên E200 2018 cũng được ốp gỗ sang trọng tương tự phần táp-lô, chứ không sử dụng vật liệu nhựa bóng như trước đây. Điều này cũng tạo nên sự đồng nhất, làm cho không gian nội thất đẹp hơn chứ không bị "lạc tông" khi ở trên là gỗ nhưng phía dưới bảng điều khiển. Vô-lăng được bọc da cao cấp, có nhiều nút bấm điều khiển và đặc biệt là phím bấm cảm ứng ngay trên tay lái (Touch Control Buttons) mà không gây mất tập trung khi đang lái xe. E-Class thế hệ mới hỗ trợ sạc điện thoại không dây qua chuẩn Qi, mang đến sự tiện lợi cho các tín đồ công nghệ. khá tiện lợi. Phiên bản E200 sử dụng chung loại động cơ 2.0 lít với 4 xi-lanh thẳng hàng. Tuy nhiên, E200 chỉ cho công suất 184 mã lực và mômen xoắn cực đại 300Nm từ 1.200 đến 4.000 vòng/phút. E200 cũng sử dụng hộp tự động 9 cấp 9G-Tronic hoàn toàn mới, nhằm đem lại sự mượt mà cũng như cảm giác lái phấn khích nhất cho người điều khiển. E200 mới sẽ được trang bị đến 9 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, chống trượt khi tăng tốc ASR, ổn định thân xe điện tử ESP và hỗ trợ ổn định xe khi gió thổi ngang. Bên cạnh đó là hệ thống treo AGILITY CONTROL, trợ lực điện Direct-Steer biến thiên tốc độ, phanh chủ động, khởi hành ngang dốc... Video: Đánh giá xe Mercedes E200 lắp ráp Việt Nam.

