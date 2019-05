Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe giá từ 6 tỷ đồng tại Malaysia

Cụ thể giá xe Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe tại Malaysia được phân phối tổng cộng 03 phiên bản bao gồm: 63 S 4Matic có giá 1.798.888 RM (khoảng 10,1 tỷ đồng), 53 4Matic có giá từ 1.298.888 RM (khoảng 7,2 tỷ đồng) và 43 4Matic có giá từ 1.098.888 RM (khoảng 6,17 tỷ đồng). Mặc dù là một mẫu sedan mang phong cách coupe tương tự dòng Mercedes-Benz CLS-Class và “sinh sau đẻ muộn”, nhưng GT 4-Door Coupe được định vị cao hơn, mang chất thể thao hơn khi tất cả phiên bản của nó đều được sản xuất bởi bộ phận hiệu năng cao Mercedes-AMG. Lấy cảm hứng từ dòng siêu xe AMG GT, GT 4-Door Coupe vay mượn nhiều thiết kế so với người anh em hai cửa của nó như: phần đầu sở hữu cụm lưới tản nhiệt “Panamerica”, phía sau với đèn hậu LED mỏng. Ngoài ra, phía sau của xe được trang bị cánh lướt gió và bộ khuếch tán thể thao đi cùng với cụm ống xả kép hình thang,... Phiên bản 63 S 4Matic + sử dụng bộ mâm AMG 21 inch kết hợp với hệ thống phanh hiệu suất cao sử dụng “heo dầu” 6 piston trước và piston đơn phía sau. Nội thất của Mercedes-AMG 2019 mới sở hữu bộ ghế ngồi và vô lăng thể thao AMG được bọc vải Nappa kết hợp Dinamica microfibre và trang trí bằng sợi carbon thể thao. Ngay chính giữa buồng lái là cặp màn hình cảm ứng kích thước 12,3 inch với 03 chế độ hiển thị (Classic/Sport/Supersport). Trang bị hệ thống giải trí của xe Mercedes-AMG GT coupe 4 cửa bao gồm hệ thống COMAND Online tích hợp kết nối điện thoại thông minh, hỗ trợ Apple CarPlay, sạc đt không dây, tiện nghi giải trí hơn với âm thanh vòm Burmester và nhiều “đồ chơi” khác. Là một dòng xe “flagship”, GT 4-Door Coupe có gói hỗ trợ lái xe và an toàn hàng đầu. Bản 63 S 4Matic + còn có bộ ghi dữ liệu AMG Track Pace, về cơ bản hệ thống sử dụng dữ liệu từ GPS cũng như các cảm biến trên xe hỗ trợ thu thập và phân tích khoảng 80 dữ liệu về tốc đọo thời gian của xe để người dùng có thể tham chiếu nhằm cải thiện kỹ năng lái xe. Phiên bản 63 S 4Matic + sử dụng động cơ xăng V8 4.0L biturbo (máy M178 chung với siêu xe AMG GT-R) cho công suất tối đa 639 mã lực tại 5.500 đến 6.500 vòng/ phút và mô-men xoắn 900 Nm tại 2.500 đến 4.500 vòng/ phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh 4Matic thông qua hộp số tự động 9 cấp AMG Speedshift MCT 9G giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/ h trong 3,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 315 km/h.

Trong khi đó, hai phiên bản còn lại sử dụng chung động cơ nhỏ hơn, loại 6 xy-lanh thẳng hàng dung tích 3.0L tăng áp tích hợp hệ thống mild-hybrid EQ Boost. Cụ thể bản 53 cho công suất 429 mã lực + 520Nm; 0-100 km/ h 4,5 giây và tốc độ tối đa 285 km/h. Còn phiên bản 43 cho công suất 362 mã lực + 500Nm; 0-100 km/ h 4,5 giây và tốc độ tối đa 270 km/h. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AMG Performance 4Matic + trên AMG 4-Door Coupe có chế độ “Drift Mode” giúp truyền sức kéo hoàn toàn xuống cầu sau (RWD) tương tự như xe dẫn động cầu sau thuần. Ở phiên bản hàng đầu 63 S 4Matic + được trang bị tiêu chuẩn gói Dynamic Plus và gói này cũng đi kèm với một bộ vi sai chống trượt ở cầu sau. Video: Xem chi tiết Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe mới.

