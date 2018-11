Mercedes-AMG G63 Edition 1 giá 13,5 tỷ “cập bến” SG

"Ông vua địa hình" Mercedes-AMG G63 Edition 1 đầu tiên cập bến Việt Nam vào ngày 8/11/2018 vừa qua, đến nay, tại thị trường Việt Nam đã có tổng cộng 4 chiếc được đưa về nước. Tất cả số xe Mercedes-AMG G63 phiên bản Edition 1 đều do các công ty nhập khẩu tư nhân đưa về nước. Chiếc G63 Edition 1 thứ 4 cập bến Việt Nam mới lộ ảnh "khui công" trên mạng xã hội vào chiều nay, ngày 27/11/2018. "Ông vua địa hình" này sở hữu bộ áo đen bóng, như vậy, đây là chiếc G63 Edition 1 thứ 3 tại Việt Nam mang màu sơn này. Chiếc còn lại mang ngoại thất xám mờ. Phiên bản Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 có sự khác biệt so với trước với đèn pha thiết kế lại, sử dụng bóng đèn LED toàn phần. Cản va trước, hốc gió hay lưới tản nhiệt đều được làm mới hơn. Đuôi xe vốn dĩ nhiều bạn trẻ mê xe tại Việt Nam nhận biết được đây là phiên bản của năm 2019 do đèn hậu thiết kế lại, cản va trước sửa đổi... Mercedes-AMG G63 Edition 1 mới này có ngoại thất đen bóng với điểm nhấn là trang bị thêm các sọc màu đỏ ở mâm, vỏ gương để tạo ra sự khác biệt so với bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, thay đổi ấn tượng nhất của mẫu xe vừa về Việt Nam này so với bản tiêu chuẩn nằm trong khoang lái. Cụ thể, nội thất của Mercedes-AMG G63 Edition 1 có ghế ngồi bọc da 2 tông màu. Cả 3 chiếc G63 Edition 1 2019 mang ngoại thất màu đen tại Việt Nam đều có ghế ngồi bọc da màu đen với viền đỏ. Chưa hết, một số chi tiết bên trong khoang lái còn được hoàn thành với sợi carbon đỏ. So với các phiên bản thường, khác biệt chính của chiếc xe là logo AMG trên tựa lưng ghế trước và các chi tiết ốp trang trí bằng sợi carbon. Xe được trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép, với cặp turbo twin-scroll nằm giữa góc chữ V của xi-lanh. Động cơ sản sinh công suất 577 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850Nm tại vòng tua 2.500-3.500 vòng/phút. Đi cùng khối động cơ của "vua địa hình" G63 sẽ là hộp số tự động 9 cấp mới nhất, kèm theo hệ dẫn động 4 bánh 4MATIC AMG Performance với mức phân bổ sức mạnh cầu trước/sau mặc định là 40/60%, đem tới cho G63 phiên bản 2019 độ bám đường tốt hơn và hiệu năng tăng tốc cao hơn. Theo thông tin từ phía nhà sản xuất Mercedes-Benz, chiếc xe chỉ mất 4,5 giây để tăng tốc từ 0-100km/h và đạt tốc độ tối đa 220km/h (có thể tăng lên thành 240km/h nếu đặt thêm gói tùy chọn AMG Driver's Package). Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 vẫn có 3 khóa vi sai, hộp số với chế độ cầu thấp và 3 chế độ offroad khác nhau: Sand, Trail và Rock. Và lần đầu tiên chiếc xe đã được trang bị hệ thống treo wishbone kép độc lập ở trục trước, được gắn trực tiếp lên khung chính mà không cần tới khung phụ. Hệ thống treo sau là loại liên kết 5 điểm. Hiện chưa rõ giá bán Mercedes-AMG G63 Edition 1 phiên bản 2019 thứ 4 tại Việt Nam, chỉ biết rằng hiện một công ty nhập khẩu tư nhân Hà Nội đang chào bán chiếc SUV Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 thứ 3 có mặt tại Việt Nam với mức giá vào khoảng 13,5 tỷ đồng. Video: Ngắm SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019.

