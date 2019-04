Mazda CX-8 ra mắt tại Malaysia chờ ngày về Việt Nam

Những hình ảnh về mẫu xe Mazda CX-8 mới vừa ra mắt tại Malaysia Autoshow 2019 đã cho người dùng cái nhìn cụ thể hơn về chiếc crossover/SUV 3 hàng ghế mới của Mazda sắp bán tại Việt Nam vốn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Mazda CX-8 được trưng bày thuộc phiên bản máy dầu 2.2L có hệ dẫn động bốn bánh (AWD) và 07 chỗ. Mazda CX-8 2019 mới gây ấn tượng với người nhìn bởi ngoại hình có nét pha trộn giữa hai "người anh em" CX-5 và CX-9. Xe dài 4.900 mm, nhỉnh hơn 350 mm so với CX-5, nhưng ngắn hơn 195 mm so với CX-9. Về chiều dài cơ sở, CX-8 và CX-9 có cùng kích thước 2.930 mm, dài hơn so với CX-5 (2.700 mm). Về thiết kế ngoại thất ngoài kích thước lớn hơn, có thể dễ dàng nhận thấy CX-8 phiên bản mới được thừa kế nhiều chi tiết từ "người anh em" CX-5, dễ nhận thấy nhất là kiểu dáng đèn chiếu sáng trước và sau xe được vuốt mỏng sang hai bên, lưới tản nhiệt miệng cười đặc trưng. Nhìn chung cách bố trí mặt ca lăng và đèn pha không có nhiều khác biệt so với cả CX-5 và CX-9, hốc hút gió và cản trước được làm mới hoàn toàn khá lạ mắt. Phía đuôi xe, cụm đèn hậu vót nhọn thon gọn được nối liền bằng thanh nẹp crom sáng bóng. Phía dưới là dòng chữ tên xe - CX-8. Ngoài ra, trên mẫu xe Mazda CX-8 mới cũng sẽ được hãng xe Nhật bản trang bị trục cơ sở tương đương với CX-9 nhưng kích thước tổng thể được rút gọn đi đôi chút. Nếu so với CX-5, Mazda CX-8 dài hơn 350 mm, cao hơn 40 mm và có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 230 mm. Xe được trang bị hai ống xả và bộ mâm đa chấu thiết kế đẹp mắt, mạ crom sáng bóng. Bên trong khoang lái của xe được trang bị các tiện nghi hiện đại như: chìa khoá thông minh & tính năng khởi động không cần chìa khóa (Keyless entry & Start), hệ thống điều hoà tự động 03 vùng độc lập, ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng, hệ thông thông tin giải trí MSD Connect,... Các trang bị an toàn của Mazda CX-8 2019 sẽ bao gồm 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử (Dynamic Stability Control), hệ thống kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc (Hill Launch Assist), hỗ trợ kiểm soát gia tốc Mazda G-Vectoring Control (GVC),... Bố cục thiết kế nội thất CX-8 tương tự như hư hai "người anh em" CX-5, phiên bản CX-8 được trưng bày này đi kèm các tiện nghi như: hệ thống âm thanh Bose 10 loa (tương tự bản máy dầu tại Úc), ghế ngồi bọc da, hàng ghế trước thông gió, cả ghế trước/ sau có sưởi... Mazda CX-8 tại Malaysia sẽ có 02 lựa chọn động cơ: bao gồm dầu 04 xy-lanh thẳng hàng Skyactiv-D 2.2 lít sản sinh công suất 188 mã lực tại 4.500 vòng/ phút và mô-men xoắn cực địa 450 Nm tại 2.000 vòng/ phút; động cơ xăng 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) Skyactiv-G 2.5L hút khí tự nhiên (N/A) mạnh 192 mã lực tại 6.000 vòng/phút và 257Nm có được từ 3.250 vòng/ phút. Cả 02 đều sử dụng hộp số tự động 6 cấp Skyactiv-Drive. Mazda CX-8 có 02 tùy chọn cấu hình chỗ ngồi gồm 06 và 07 chỗ tùy theo nhu cầu của người mua, sự khác biệt nằm ở các bố trí trên ba hàng ghế với bố cục 2-3-2 hoặc 2-2-2. Tương tự Việt Nam, hiện tại giá xe Mazda CX-8 mới tại Malaysia vẫn chưa được công bố. Chắc chắn giá bán của CX-8 tại Malaysia sẽ giữa mức 131.000 RM (khoảng 731 triệu đồng) của CX-5 và 279.000 RM (tương đương 1,57 tỷ đồng) của CX-9. Mazda Malaysia phân phối sản phẩm SUV/Crossover rất đa dạng, họ bán cả CX-3, CX-5, CX-9 và sắp tới sẽ là CX-8. Video: Chi tiết Mazda CX-8 mới sắp ra mắt tại Việt Nam.

