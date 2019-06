Mazda CX-8 giá từ 1,15 tỷ tại Việt Nam khác gì CX-5?

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, mẫu SUV Mazda CX-8 sẽ có 3 phiên bản tại thị trường Việt Nam gồm 2.5G AT 2WD, 2.5G AT 2WD-H và 2.5G AT AWD. Mức giá xe Mazda CX-8 mới tạm tính được các đại lý tiết lộ cho 3 phiên bản lần lượt là 1,15 tỷ, 1,27 tỷ và 1,32 tỷ đồng. Mazda CX-8 2019 mới được giới thiệu lần đầu tại Nhật Bản vào tháng 09/2017. Sau hơn một năm ra mắt thế giới, mẫu xe này đã chính thức cập bến Malaysia, ra mắt thị trường Đông Nam Á hồi tháng 2/2019. Về ngoại hình, CX-8 mới gây ấn tượng với người dùng bởi ngoại hình có nét pha trộn giữa hai "người anh em" CX-5 và CX-9. Về thiết kế, nếu so với CX-5 thì mẫu xe này dài hơn 350 mm, nhưng ngắn hơn đàn anh CX-9 95mm. Ngoài ra, chiều rộng 1.840 mm của CX-8 kém hơn CX-9 129 mm, nhưng cùng chung chiều dài cơ sở với CX-9 là 2.930 mm. Nếu nhìn lướt qua trên đường và không quan sát logo, chắc nhiều người dũng sẽ lầm tưởng nó là CX-5. Về thông số kỹ thuật, tất cả các biến thể của mẫu xe SUV Mazda CX-8 nâng cấp gần như giống hệt nhau. Trong đó, cả 3 phiên bản của CX-8 sắp ra mắt thị trường Việt đều sẽ được trang bị mâm hợp kim kích thước 19 inch, đèn pha LED tự động, đèn sương mù LED, đèn hậu LED... Bên trong Mazda CX-8 tại Việt Nam hiện đại hơn so với Mazda CX-5 và đáng chú ý nhất chính là 7 chỗ ngồi. Xe sở hữu hệ thống khoá thông minh bằng nút nhấn Start/Stop, điều hoà tự động 3 vùng độc lập, ghế lái điều khiển 10 hướng, hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect (MZD Connect). Ngoài ra, mẫu xe SUV 7 chỗ ngồi mới này còn được trang bị camera 360 độ, sưởi ghế, Apple CarPlay và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng rất hiện đại. Hệ thống này cao cấp hơn ở chỗ sẽ sử dụng các cảm biến, radar để xác định tốc độ và khoảng cách của phương tiện phía trước. Một số trang bị an toàn khác được trang bị trên Mazda CX-8 mới như: 06 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử (Dynamic Stability Control), loạt phanh ABS, EBD, kiểm soát lực kéo và khởi hành ngang dốc (Hill Launch Assist), hệ thống hỗ trợ kiểm soát gia tốc độc quyền của Mazda - G-Vectoring Control (GVC),... Hiện thông số kỹ thuật chi tiết của Mazda CX-8 vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo các thông tin có được, xe sẽ trang bị động cơ SkyActiv 2.5L hút khí tự nhiên, 4 xy-lanh, cho công suất tối đa 192 mã lực đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Động cơ này được chia sẻ với Mazda CX-5 tuy nhiên cho công suất tối đa lớn hơn (Mazda CX-5 động cơ 188 mã lực). Với sự góp mặt của Mazda CX-8, hiện phân khúc crossover của Mazda sẽ có Mazda CX-5 cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe có cấu hình 5 chỗ ngồi như Hyundai Tucson hay các đối thủ 5 + 2 khác gồm Honda CR-V, Nissan X-Trail hay Mitsubishi Outlander. Cao cấp hơn, Mazda CX-8 sẽ cạnh tranh cùng Hyundai SantaFe, Toyota Fortuner hay Ford Everest. Hiện xu hướng ngày càng ưa chuộng xe gầm cao của người Việt Nam đã và đang được thấy rõ qua từng tháng. Mặc dù doanh số dòng xe sedan vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018 nhưng không mạnh, chỉ hơn 1.000 xe - còn đối với dòng xe SUV và crossover lại tăng tới hơn 100% so với cùng kỳ năm trước cho thấy sự lớn mạnh của phân khúc này. Video: Chi tiết Mazda CX8 2019 sắp ra mắt tại Việt Nam.

