Mazda CX-5 phiên bản máy dầu Skyactiv giá 950 triệu tại Mỹ

Trong khi nhiều hãng xe đã bắt đầu loại bỏ dần động cơ dầu diesel, Mazda lại quyết định ra mắt hệ truyền động dầu diesel của CX-5 tại thị trường Mỹ, cụ thể là phiên bản Mazda CX-5 Signature AWD mới. Mẫu xe này hiện đang được trưng bày ở Triển lãm ô tô New York 2019. Mazda CX-5 Signature AWD 2019 sử dụng động cơ dầu diesel Skyactiv-D 2.2 lít có bộ tăng áp kép tuần tự, đem tới phản ứng mượt mà dù ở vòng tua máy thấp hay cao. Khối động cơ này sản sinh công suất 168 mã lực tại 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 393Nm ở 2.000 vòng/phút. Mazda cho biết hãng đã làm việc chặt chẽ với tất cả các cơ quan liên bang và tiểu bang để đảm bảo rằng động cơ Skyactiv-D trên CX-5 đáp ứng được các tiêu chuẩn khí thải cần thiết và các quy định môi trường ở Mỹ. Theo EPA, phiên bản Mazda CX-5 máy dầu diesel có mức tiêu thụ nhiên liệu là 8,7/7,8 /8,4 lít/100km tương ứng với đường thành phố/đường cao tốc/đường hỗn hợp. Như vậy, CX-5 Signature AWD Diesel thậm chí còn tiết kiệm nhiên liệu hơn 15% so với bản xăng tương đương. Mẫu crossover Mazda CX-5 Signature AWD 2019 máy dầu ở Mỹ chỉ có duy nhất một lựa chọn ngoại thất tiêu chuẩn, đó là màu đen Jet Black. Các màu sơn trắng Snowflake White Pearl, đỏ Soul Red Crystal hay xám Machine Grey đều là tùy chọn thêm phí. Hiện tại, các đại lý của Mazda tại Mỹ đã mở nhận cọc xe trước cho CX-5 Signature AWD 2019 máy dầu. Mức giá Mazda CX-5 Signature AWD từ 41.000 USD (khoảng 950 triệu đồng), chưa gồm phí vận chuyển 1.045 USD (khoảng 24,3 triệu đồng), đợt giao hàng đầu tiên sẽ bắt đầu vào tháng 7 năm nay. Với những ai không yêu động cơ dầu thì tầm giá hơn 41.000 USD tại Mỹ hoàn toàn có thể cân nhắc và lựa chọn các mẫu crossover khác chẳng hạn Toyota RAV4 Hybrid 2019 máy xăng mạnh mẽ (về mã lực) hay Honda CR-V bản AWD thay vì lựa chọn CX-5 máy dầu 2.2L Cũng tại Triển lãm ô tô Quốc tế New York 2019, Mazda đã tuyên bố rằng CX-5 Signature AWD sẽ không phải mẫu xe Mazda duy nhất chạy bằng động cơ dầu diesel được bán ra ở Mỹ, sau CX-5, Mazda6 sẽ là thành viên tiếp theo của Mazda tại Mỹ sử dụng động cơ dầu diesel và có dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Video: Xem chi tiết Mazda CX-5 phiên bản mới.

