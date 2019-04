Mazda CX-5 biển "ngũ quý 6" định giá hơn 3 tỷ ở Hà Nội

Mới đây, trên mạng xã hội tại Việt Nam đã lan truyền hình ảnh của một chiếc xe ôtô Mazda CX-5 biển khủng và được coi là cực đẹp. Cụ thể, chiếc xe này được đeo biển số 30F-666.66 của thủ đô Hà Nội. Theo quan niệm của người châu Á cũng như Việt Nam, số 6 vốn tượng trưng cho tài lộc. Do đó, nếu xe mang biển số "ngũ quý 6" như chiếc Mazda CX-5 kể trên thì chủ nhân sẽ gặp nhiều may mắn và tài lộc. Cũng chính nhờ những biển số đẹp này mà xe sẽ được định giá cao hơn gấp nhiều lần so với giá niêm yết. Bản thân chiếc Mazda CX-5 biển ngũ quý 6 này cũng được giới thạo xe định giá lên đến hơn 3 tỷ đồng. Mazda CX-5 bản có những trang bị nổi bật như đèn pha LED với chức năng đèn tương thích thông minh, cân bằng góc chiếu, đèn pha/cụm gạt mưa tự động, đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù LED, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/tích hợp báo rẽ và cốp sau chỉnh điện. Bên trong Mazda CX-5 tại Việt Nam sở hữu nội thất bọc da với ghế trước chỉnh điện, ghế lái nhớ vị trí, vô lăng đa chức năng, nút bấm khởi động máy, màn hình hiển thị HUD, đầu DVD, màn hình cảm ứng 7 inch, hệ thống âm thanh Bose 10 loa, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa sổ trời hay cổng USB hàng ghế sau. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Mazda CX-5 mới sẽ là khối động cơ xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2,5 lít với công suất tối đa 188 mã lực tại tua máy 5.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 251 Nm tại tua máy 3.250 vòng/phút. Động cơ đồng hành với hộp số tự động 6 cấp, tích hợp chế độ thể thao. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, hệ thống hỗ trợ lực phanh, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, ga tự động, phanh đỗ xe điện tử, cảm biến đỗ xe trước/sau và 6 túi khí. Ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2017, Mazda CX-5 phiên bản hiện tại là mẫu xe rất ăn khách. Chiếc Mazda CX-5 biển "ngũ quý 6" trong bài viết này thuộc phiên bản 2.5 với giá niêm yết 999 triệu đồng tại Việt Nam. Như vậy, với biển số "ngũ quý 6", sau khi được định giá 3 tỷ đồng, chiếc crossover cỡ C này đã tăng giá thêm gấp 3 lần. Video: Đánh giá chi tiết xe Mazda CX-5 tại Việt Nam đã qua sử dụng.

