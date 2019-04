Máy cắt cỏ Honda trang bị động cơ siêu môtô CBR1000RR

Mean Mower là máy cắt cỏ Honda, nhưng được chế tạo và hiệu chỉnh bởi Team Dynamics, đối tác của Honda ở giải đua British Touring Car Championship. Được biết, Team Dynamics chính là đơn vị sản xuất chiếc Mean Mower nguyên bản và giành được danh hiệu máy cắt cỏ nhanh nhất thế giới vào năm 2014. Trong năm 2019 này, Team Dynamics đã đưa Mean Mower lên một đặc cấp mới. Thiết kế máy cắt cỏ siêu mạnh được vẽ bằng phần mềm CAD, xe sử dụng vật liệu hiện đại, ứng dụng công nghệ in 3D và trang bị nhiều chi tiết độc đáo. Ngoài ra, sức mạnh của xe còn được nâng cấp, mạnh gấp đôi động cơ nguyên bản. Về ngoại hình, chiếc Mean Mower giữ nguyên dáng vẻ của máy cắt cỏ Honda HF 2622 với đầy đủ trang bị như mặt nạ đầu xe, túi chứa cỏ và các tấm ốp trên thân xe. Không chỉ có ngoại hình máy cắt cỏ được giữ nguyên. Chiếc máy cắt cỏ Honda HF 2622 vẫn có khả năng cắt cỏ nhờ cải tiến ở khoang cắt. Khoang cắt giờ sẽ là nơi chứa hệ thống xích vận hành trục bánh sau của xe và 2 bộ pin cung cấp năng lượng cho mô-tơ gắn lưỡi cắt cỏ bằng sợi carbon. Khung xe được chế tạo từ thép T45 nhằm mang lại sự bền bỉ và dẻo dai cho xe, đồng thời phù hợp hơn với chiếc máy cắt cỏ vốn không có hệ thống treo giảm chấn. Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ 4 xylanh, dung tích 999cc lấy từ siêu môtô Honda CBR1000RR Fireblade SP, sản sinh công suất 190 mã lực tại tua máy 13.000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 116 Nm tại tua máy 11.000 vòng/phút. Nhờ có bộ khung siêu nhẹ và khối động cơ chỉ nặng 69,1 kg, chiếc Honda Mean Mower của Team Dynamics có tỷ số công suất trên trọng lượng ở mức 1000 mã lực/tấn. Để hãm lại sức mạnh của xe, Team Dynamics trang bị kẹp phanh 4 pít-tông ở trước và kẹp phanh 6 pít-tông ở sau. Bộ vành của xe là loại Goldspeed kích thước 10 inch, lấy từ xe đa địa hình 4 bánh ATV, đi kèm là lốp chuẩn đua Hoosier. Ngoài động cơ lấy từ CBR1000RR Fireblade SP, xe cũng được trang bị các chi tiết của chiếc supersport khác như hệ thống côn, ECU, hộp số 6 cấp và màn hình LCD màu... Hệ thống sang số nhanh mang lại khả năng sang số chính xác và gọn gàng thông qua lẫy chuyển số bằng sợi carbon trên vô lăng của xe. Team Dynamics dự kiến chỉ ở số 1, vận tốc của Mean Mower sẽ rơi vào khoảng 145 km/h. Với toàn bộ các trang bị trên, Team Dynamics hi vọng chiếc máy cắt cỏ Meam Mower có thể đạt vận tốc 240 km/h, phá kỷ lục do chính chiếc máy cắt cỏ nhanh nhất này lập ra vào năm 2014, ở mức 187,6 km/h. Video: Máy cắt cỏ Honda trang bị động cơ siêu môtô CBR1000RR.

