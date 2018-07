Mầu xe ôtô nào sẽ phù hợp với người mệnh Thủy?

Chọn màu ôtô tương sinh với mệnh sẽ khiến người dùng cảm thấy tự tin, may mắn, thoải mái và thanh thản. Bản thân màu tương sinh cũng khiến tâm trạng cảm thấy rất phù hợp. Chọn màu mà mệnh của của người lái tương sinh cũng hợp lý, khiến chiếc xe bền hơn và hợp với chủ nhân. Việc chọn màu xe ôtô cùng mệnh có thể có ảnh hưởng, nhưng đừng quá lạm dụng. Màu cũng mệnh sẽ khiến bạn yên ổn và an toàn nhưng nếu nhiều màu cùng mệnh quá sẽ sinh ra dư thừa, phản tác dụng. Cần tránh những màu tương khắc với mệnh vì những màu tương khắc sẽ khiến sức khỏe của người lái bị ảnh hưởng, tâm trí bất định, mất tập trung, hay bực bội nóng giận, dễ gặp tai nạn... Mệnh Thủy gồm: Bính Tý 1936 & Đinh Sửu 1937, Giáp Thân 1944 & Ất Dậu 1945, Nhâm Thìn 1952 & Quý Tỵ 1953, Bính Ngọ 1966 & Đinh Mùi 1967, Giáp Dần 1974 & Ất Mão 1975, Nhâm Tuất 1982 & Quý Hợi 1983. Những chiếc xe ôtô cho mệnh Thuỷ thường được chọn là màu trắng. Xe ôtô màu đen cũng được xem là màu bản mệnh của mệnh Thủy nên về cơ bản, người mệnh Thủy hợp nhất với màu đen. Như vậy, một chiếc xe có màu đen sang trọng sẽ khiến vận thế của gia chủ thêm tươi mới, bản thân chiếc xe cũng ít hỏng hóc và gặp sự cố hơn với màu tương khắc. Nhưng nếu cảm thấy một chiếc xe màu đen không thực sự phù hơp với tính cách của mình, những người mệnh Thủy cũng có thể mua xe màu trắng hoặc màu bạc - tượng trưng cho ngũ hành Kim - vì Kim sinh Thủy. Màu tương khắc của mệnh Thủy là màu vàng hoặc vàng đất, vì những màu này tương ứng với hành Thổ, mà Thổ thì khắc Thủy. Bên cạnh đó, người mua cũng cần thận trọng khi mua bán và sử dụng các vật dụng, sản phẩm có màu tương khắc với mệnh trên xe để có thể an tâm khi sử dụng xe. Đây chỉ là một số gợi ý cách chọn màu xe theo phong thủy cho người mệnh Thủy. Ngoài ra, việc chọn màu sắc hợp phong thủy cho xe cũng tùy thuộc vào sở thích của chủ xe. Nếu chọn được màu xe hợp mạng, tuổi, nhưng chủ xe lại không thích màu đó, thì điều đó cũng không tạo nên luồng khí giao hòa tốt đẹp giữa chủ xe và chiếc xe. Dù vậy ngoài việc chọn mầu sắc cho xe, quan trọng hơn hết khi sở hữu một chiếc "xế hộp" vẫn là việc tập trung khi lái xe, không sử dụng rượu bia và lái xe đúng luật, còn nếu không thì dù có sử dụng xe có màu phù hợp đến mấy cũng phải nhận những hậu quả đáng tiếc. Video: Phong thủy chọn màu xe hợp tuổi, mệnh.

